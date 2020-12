Una semana, ese es el tiempo que nos separa de la más que esperada llegada de Cyberpunk 2077, probablemente el juego más esperado del año, y que tras ir concatenando retraso tras retraso, finalmente parece estar ya listo. Y si eres de las personas que lo están esperando desde hace tiempo, seguro que has visto que ya está disponible en prácticamente todas las tiendas online de juegos a modo de reserva, tanto para las ediciones físicas como para la digital.

Si has decidido comprarlo y vas a optar por la versión en disco, no hay mucho que te podamos adelantar al respecto, pues el momento de poder jugarlo será, obviamente, el mismo en el que lo tengas en tu poder. La cosa cambia bastante, claro, si has elegido la versión digital de Cyberpunk 2077, ya sea para jugarlo en stream o para descargarlo e instalarlo en tu PC. En este caso sí que tenemos noticias que darte, para que puedas afinar la cuenta atrás al minuto (si es que los servidores no juegan una mala pasada, que es una opción que no debemos descartar).

¿Cuándo podrás jugar a Cyberpunk 2077 en España?

Gracias a un tweet de Marcin Momot, ya sabemos a qué hora será posible empezar a jugar a Cyberpunk 2077 en nuestro país, si bien hay un detalle importante, y es que la hora dependerá de la plataforma en la que lo vayas a jugar, y lo mismo ocurre con la precarga del juego, si es que quieres tenerlo descargado previamente para evitarte la congestión que, con toda seguridad, sufrirán los servidores de CD Projekt Red y de las tiendas asociadas el día del lanzamiento.

Xbox: Si has precomprado Cyberpunk 2077 para la consola de Microsoft, la buena noticia es que la precarga ya está disponible desde las tres de la tarde (CET). Podrás empezar a jugarlo a medianoche del 10 de diciembre, su día de lanzamiento.

PlayStation: Si tu opción de consola es la firmada por Sony, aún tendrás que esperar unos días para llevar a cabo la precarga, puesto que se activará dos días antes del lanzamiento, el 8 de diciembre. Eso sí, podrás empezar a jugarlo a medianoche del 10 de diciembre, igual que en el caso de Xbox.

PC: La precarga de Cyberpunk 2077 también estará disponible para los jugadores que lo hayan reservado en Steam, Epic Store y GOG. Quienes hayan optado por esta última serán los primeros en poder precargarlo, pues esta función se activará el lunes 7 a las doce del mediodía. En el caso de Steam y Epic Store esta posibilidad se retrasará unas horas, hasta las cinco de la tarde del mismo lunes. Y con respecto a la gran pregunta, cuando podrás empezar a jugarlo, tanto en todas estas plataformas como en Google Stadia, el momento concreto será el día 10 a la 1.00 de la madrugada.

¿Dónde reservar la edición digital de Cyberpunk 2077?

En los últimos días antes de su llegada definitiva, son muchas las tiendas que están ofreciendo promociones especiales. Por ejemplo, al adquirirlo en Stadia obtendrás, por los 59,99 euros, Cyberpunk 2077, un Chromecast Ultra y el gamepad de Stadia. Steam, por su parte, tiene el mismo precio pero añade al juego algunos elementos descargables, como avatares, imágenes, un fondo de escritorio y un relato corto escrito por Tomasz Marchewka.

En caso de que hayas optado por comprar Cyberpunk 2077 en Epic, donde también se vende por 59,99 euros, además del juego obtendrás la banda sonora, el cómic digital «Cyberpunk 2077: Tu voz», un manual en formato electrónico, un folleto de arte que incluye una selección del arte del juego y fondos de pantalla para escritorio y teléfono móvil. Y si has optado por GOG, mismo precio, además de los contenidos adicionales que ofrece Epic, también obtendrás algunas imágenes tipo póster con calidad de impresión, el cómic digital Cyberpunk 2077: Big City Dreams y un pack exclusivo de fondos de escritorio e imágenes de avatar.

Como puedes ver, hay opciones para todos los gustos. Además, hay un aspecto importante, y es que GOG va a debutar en la plataforma de juegos en la nube de NVIDIA, GeForce Now, y el primer título con el que lo va a hacer es, precisamente, con Cyberpunk 2077, por lo que las personas que lo adquieran tanto en Steam como en GOG podrán jugarlo en la nube de NVIDIA, con configuración de alta calidad y trazado de rayos activado, siempre que sean suscriptores del servicio.

En mi caso, como no cuento con un PC demasiado «atómico», y además paso parte del día en el MacBook Pro, he optado por la opción de Stadia, que además me da la posibilidad de jugarlo en la tele con el mando de la plataforma. No obstante, hay opciones para todos los gustos, lo que confirma que las expectativas alrededor de Cyberpunk 2077 han hecho que toda la industria se reúna alrededor de este lanzamiento. Ahora solo falta que no nos decepcione, pero eso no lo sabremos hasta dentro de una semana y unas pocas horas. Que siga la cuenta atrás.