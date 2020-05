No es un rumor nuevo, ya llevo un tiempo leyendo sobre unos hipotéticos AirPods Studio, si bien es cierto que los últimos días estos golpean con más fuerza que nunca, e incluso apuntan, como podemos leer en MacRumors, a que su producción ya estaría en marcha y, por lo tanto, su llegada final al mercado estaría más cerca de lo pensado hasta el momento.

¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora de los AirPods Studio? Por si no sabías nada de ellos hasta ahora, estaríamos hablando de unos auriculares inalámbricos de diadema, grandes, es decir, nada que ver con los AirPods normales y pro existentes en la actualidad, con sistema de reducción de ruido, y que apuntarían, por tanto, a un público totalmente distinto. Eso sí, aunque su nombre apunte al segmento profesional, lo más probable es que en realidad estén dirigidos a usuarios particulares que buscan productos premium y, además, se sienten especialmente atraídos por todo lo relacionado con Apple.

En cuanto a fechas, los rumores afirman que, dado que ya se ha iniciado la producción, su presentación podría ser inminente, y más concretamente señalan al próximo WWDC, que se celebrará en menos de 30 días. Eso sí, con el fin de no saturar el evento con demasiados lanzamientos, es probable que se anunciaran alrededor del mismo, pero en un evento independiente.

Los rumores hasta ahora sugieren que los AirPods Studio saldrían a la venta por alrededor de 349 dólares y que habrá diversas opciones: cuero y telas más transpirables adecuadas para emplearlos mientras se hace deporte. Por su parte, tanto las almohadillas de las orejas como la banda de la diadema contarían con un sistema de sustitución fácil.

Un aspecto particularmente interesante es que, de cumplirse los rumores, los AirPods Studio contarían con una gran cantidad de sensores que, entre otras cosas, analizarían la cabeza y el cuello para intentar determinar su orientación. Es decir, que ya no sería necesario mirar en qué lado está la R y en cuál la L. Simplemente habría que ponerse los auriculares, y ellos mismos sabrían a qué lado tienen que enviar cada señal.

¿Qué sentido tienen los AirPods Studio?

A poco conocedor que seas del mercado de los auriculares, seguro que te has dado cuenta de que los que se muestran en la imagen superior son unos Beats. Sí, exacto, el proyecto de Doctor Dre para producir auriculares de alta calidad que, hace ahora seis años, fue adquirido por Apple. Es decir, Apple ya tiene en su catálogo algunos auriculares que rivalizarían en el mercado con los AirPods Studio.

Sin entrar en la calidad de los Beats, sobre la que es posible escuchar opiniones de todos los tipos, lo que sí que resulta indudable es que Apple no parece haber pretendido nunca incorporarlos bajo el paraguas de la manzana. Es un hecho conocido que la marca de auriculares pertenece a Apple, ambas se promocionan mutuamente y es posible comprar los Beats en las tiendas (físicas y online) de los de Cupertino. Pero nunca han ido más allá, y todavía es posible encontrar a personas que no conocen el vínculo existente entre ambas compañías.

Y es en ese contexto en el que los AirPods Studio tienen todo el sentido. Un análisis somero nos podría hacer pensar que estos auriculares serían competencia directa para los Beats, pero a poco que nos detengamos a analizar la imagen de marca de Apple y de Beats, vemos que aunque con puntos coincidentes, apuntan a distintos segmentos del mercado.

La imagen más juvenil y desenfadada de Beats no termina de encajar en un público más senior, que busca propuestas con diseños más sobrios, colores menos llamativos y materiales más nobles. No estoy pretendiendo decir que una opción sea mejor que otra, que no se me malinterprete, lo que señalo es que el diseño cuenta mucho, y que a este respecto las propuestas de los AirPods Studio y Beats navegan en aguas muy distintas.

Así, creo que Apple pretende llegar a un cliente, uno de sus tipos de cliente, que podría interesarse por unos Beats en base a sus prestaciones y su calidad de sonido, pero que los descarta porque su imagen de marca no les encaja. Y puede parecer una tontería, pero claro, cuando una persona va a invertir más de 300 euros en unos auriculares, la calidad de sonido es solo uno de los múltiples aspectos que se tienen en cuenta.

Esto tampoco quiere decir que los AirPods Studio vayan a ser unos Beats «elegantes». Según los rumores, la producción de los mismos la estaría llevando a cabo el mismo proveedor que ya se responsabiliza de los AirPods estándar y los Pro. Habrá, seguramente, más diferencias, pero en mi opinión, no creo que éstas estén relacionadas con la decisión de Apple de comercializar estos auriculares dentro de la familia AirPod. La clave, en mi opinión, es llegar a aquellos usuarios que ya se comprarían unos Beats si en vez de llamar así se llamarán AirPods Studio.