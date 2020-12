Lo honesto es empezar diciendo que cuando hablo de Microsoft Flight Simulator no soy imparcial. Sí que procuro ser objetivo (y crítico, en no pocas ocasiones), pero es una saga que ha marcado mi vida y mi relación con los ordenadores desde siempre. Aunque ya lo conocía de antes, empecé a prestarle atención desde la versión 5, y con el salto a la 5.1 y a Flight Simulator 95 esa atención se convirtió primero en afición y posteriormente en devoción. Desde el Wright Flyer I hasta el Concorde, y con especial dedicación a todo lo que lleve la firma de Airbus, hace más de 25 años que la simulación de vuelo propuesta por Microsoft cuenta con un espacio destacado entre mis opciones de ocio.

Así, seguro que podrás entender cómo me sentí cuando, tras décadas de trabajo, Microsoft decidió dar la saga por conclusa. Fue un golpe que, no por previsible, dolió menos. Y sí, es cierto que aún quedaba X-Plane, al que también he dedicado bastantes horas. Sin embargo, por la razón que sea, nunca llegó a ser lo mismo. Pocos años después llegó Microsoft Flight, una free to play con compras in-app que no convenció demasiado, por la que Microsoft apostó más bien flojo y, de nuevo, silencio radio.

Un silencio que, afortunadamente, quedó totalmente roto cuando se supo que Microsoft llevaba ya tiempo trabajando en un nuevo Flight Simulator, que recuperaría la esencia del clásico y que vería la luz en 2020. Así, durante mucho tiempo y hasta agosto de 2020, la compañía fue manteniendo las expectativas con imágenes y vídeos de lo que estaba por llegar, y finalmente este verano llegó el momento, llegó el 18 de agosto, la posibilidad de comprarlo y descargarlo (los servidores se saturaron y, durante las primeras horas, bajar los cerca de 100 gigas que ocupa fue casi una misión imposible).

Prácticamente todas las reacciones han sido positivas. Es cierto que tiene aspectos mejorables, que algunos fallos en los mapas resultaban de lo más llamativos y que puede ser muy exigente en lo referido a recursos (algo que no es necesariamente malo en realidad), pero las valoraciones de este nuevo Flight Simulator lo han aupado a lo más alto y han despertado el interés por la simulación aérea en usuario que, hasta ahora, nunca habían tenido especial interés en saber qué son y para qué sirven los flaps, cuál es la función de los botones de la cabina de un A320 y cómo lo hacen los pilotos para ir de Madrid a Berlín sin perderse por el camino.

Prácticamente desde su lanzamiento, todo apuntaba a que sus números iban a ser muy altos y hoy, en una muestra más de ello, sabemos por DSOG que Microsoft Flight Simulator ha alcanzado los dos millones de jugadores. Sé que, en una primera lectura, puede parecer que no es un número tan alto, pero recuerdo lo que comentaba antes, no hablo de un juego pensado, a priori, para el gran público. No es un Cyberpunk 2077, es un simulador de vuelo realista. Con ayudas y asistencias, sí, pero un simulador de vuelo.

Es importante, eso sí, aclarar que cuando se habla de dos millones de jugadores no se habla de dos millones de compradores, y es que una de las grandes bazas de Game Pass es, precisamente, Flight Simulator. Microsoft no ha aclarado la distribución de esos jugadores entre compradores y suscriptores de su servicio de juegos. Aún así, que haya dos millones de jugadores que se han interesado por la simulación de vuelo demuestra que todavía le queda mucho recorrido.

Y digo esto no solo por los posibles futuros jugadores de PC en el modelo actual. Hay que recordar que ya solo faltan unos días para que llegue la versión de realidad virtual de Flight Simulator. Y esto hablando solo de PC, porque hay que recordar que en algún momento de 2021 Flight Simulator también llegará a Xbox Series X y S, ampliando así aún más las posibilidades de crecimiento del juego.

Cuando Microsoft canceló Flight Simulator pensé que era un error, que era un título con una audiencia terriblemente fiel y que había logrado cosechar un enorme prestigio en la comunidad. Lo que no me esperaba era que, de volver (como finalmente ha hecho), llegara a despertar tanto interés en tantas personas. Este es, sin duda, un de los recuerdos más felices que me llevo de este ya casi agonizante 2020.