Valve lanza el Centro de noticias de Steam

La fase de beta cerrada se inició en marzo y en septiembre, se abrió para que todo usuario de Steam que lo desease, pudiese probarlo. Pero la espera ha terminado y el Centro de noticias de Steam ya está disponible para todos por igual, lo quieran o no -de no quererlo, basta con no usarlo.

La noticia te la adelantamos en su momento, y es que este es un movimiento un tanto intrépido por parte de Valve, que parece buscar que sus usuarios no abandonen la plataforma ni para informarse de lo que les interesa, que en este caso son los juegos. De eso va el Centro de noticias de Steam, una nueva sección disponible en los clientes de escritorio y móviles de la tienda de juegos, así como en el sitio web.

Tal y como lo describían, el Centro de noticias de Steam «te permite navegar por la nueva y creciente colección de fuentes de noticias de juegos y tecnología, así como seguir a aquellos que quieres que aparezcan en tu Centro de noticias de Steam. La colección inicial de fuentes disponible incluye los mejores sitios que ofrecen servicios a los jugadores en siete idiomas, con más por venir».

Hacíamos entonces la comparación entre un lector de noticias RSS personalizable -de hecho, el Centro de noticias de Steam permite acceder a las fuentes RSS de sus publicaciones, todo un puntazo- y el Centro de noticias de Steam, y más o menos en eso ha quedado, con excepciones: la personalización existe, pero solo entre aquellos medios que se hayan incluido a sí mismos dentro de la oferta de la plataforma a modo de «mentores».

Así, hay muchos medios conocidos especializados en videojuegos y tecnología que se encuentran disponibles en el Centro de noticias de Steam y otros que no; y los hay incluso que solo ofrecen una entradilla a sus artículos, al estilo de aquellos medios que capan sus fuentes RSS, y para leer los artículos al completo hay que entrar en sus respectivos sitios. Esta es, pese a las molestias que pueda causar a los usuarios, la solución más razonable.

Por lo demás, si eres un usuario asiduo de la plataforma de Valve, el Centro de noticias de Steam es una herramienta interesante para seguir información de los juegos que te interesan, ya que además de permitirte personalizar lo que lees, te recomendará contenidos de acuerdo a tu historial de actividad, los títulos a los que juegas o has marcado como que te interesan, etc.

También ha mejorado bastante el rendimiento del portal, al menos en comparación a cuando lo probamos en septiembre desde el navegador web, por lo que se puede decir que el Centro de noticias de Steam es un nuevo servicio del gigante de Washington -el Estado, no la ciudad- que no deja de tener su atractivo.