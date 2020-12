La arquitectura Zen 3, utilizada en los procesadores Ryzen 5000, ha marcado un salto enorme por parte de AMD, tanto que, de hecho, ha cumplido incluso las expectativas más ambiciosas que se habían generado alrededor de ella, y ha demostrado que los diseños de tipo MCM (módulo multi-chip) podrían convertirse en la mejor opción por las ventajas que plantean frente al clásico diseño de núcleo monolítico.

Hace poco compartimos con vosotros una interesante comparativa en la que podíamos ver, de forma detallada, los avances que ha conseguido AMD a nivel de IPC, frente a Zen de primera generación, con las arquitecturas Zen+, Zen 2 y Zen 3. Los procesadores Ryzen 5000 superan sin problemas el IPC de los Core de décima generación, y representan un avance tan grande que ofrecen un 43% más de IPC que los Ryzen 1000 (Zen de primera generación).

Dicha comparativa se realizó buscando una igualdad de condiciones que permitiese aislar el IPC y dejarlo como único elemento diferenciador de las distintas generaciones de procesadores Ryzen que se utilizaron en la comparativa, ¿pero qué ocurre si obvias esa igualdad? Pues que las diferencias se disparan, tanto que un Ryzen 7 5800X supera hasta en un 89% el rendimiento de un Ryzen 7 1800X.

Zen 3 llega casi a doblar a Zen: entiendo las claves que posibilitan esa enorme diferencia

La comparativa que ha hecho Golem.de no se ha realizado en igualdad de condiciones, es decir, no han buscado aislar el IPC, sino que han querido dejar que cada procesador desarrolle todo su potencial. Esto quiere decir que cada procesador funciona a sus frecuencias por defecto, lo que ya marca una clara ventaja a favor de los Ryzen 3000 y 5000 basados en Zen 2 y Zen 3.

También se ha introducido un matiz importante en esta comparativa que, a mi juicio, no es justo, y es que se ha limitado la velocidad de la memoria RAM utilizada a las especificaciones soportadas por cada procesador. Esto quiere decir que la memoria RAM que acompañaba al Ryzen 7 1800X funcionaba a 2.666 MHz, la del Ryzen 7 2700X a 2.933 MHz y la de los Ryzen 3000 y 5000 a 3.200 MHz.

La velocidad de la RAM tiene un impacto importante en el rendimiento de los procesadores Ryzen, así que, en esta comparativa, los Ryzen 7 1800X se han visto seriamente lastrados por las memorias a 2.666 MHz que ha utilizado Golem.de.

Esto, unido a las diferencias a nivel de IPC y de frecuencias de trabajo que existe entre las diferentes generaciones de procesadores Ryzen, nos permite entender sin problemas cómo ha sido posible alcanzar esa diferencia tan enorme de rendimiento entre Zen 3 y Zen. El Ryzen 7 5800X estaba acompañado de memoria a 3.200 MHz, mientras que el Ryzen 7 1800X se apoyaba en memoria a 2.666 MHz, y el primero corre a 3,8 GHz-4,7 GHz, mientras que el segundo funciona a 3,6 GHz-4 GHz.

No hay duda de que este tipo de comparativas son muy interesantes, pero si no se explican, y se interpretan, adecuadamente pueden generar una gran confusión. No hay motivos para montar un Ryzen de primera o de segunda generación con memoria RAM a 2.666 MHz, lo sé de buena tinta, ya que he utilizado un Ryzen 7 1800X con 32 GB de RAM (en cuatro ranuras) a 3.200 MHz sin ningún problema durante mucho tiempo.

En cualquier caso, la conclusión que podemos sacar de estos resultados es positiva. AMD supo recuperar su camino con la arquitectura Zen, y con el lanzamiento de los Ryzen 5000, basados en Zen 3, ha recuperado la corona del rendimiento en el mercado de consumo general a todos los niveles, es decir, tanto en rendimiento monohilo como en multihilo. Veremos si Intel, con el lanzamiento de los procesadores Rocket Lake-S, logra superar a AMD en rendimiento monohilo. Las primeras informaciones que hemos visto indican que no será así, pero de momento es imposible confirmarlo.