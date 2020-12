La próxima Apple TV estará centrada en los videojuegos

El gigante de Cupertino está trabajando en una nueva Apple TV que, según las últimas informaciones, vendrá equipada con un nuevo SoC y un nuevo mando a distancia. Este dispositivo estará, además, mucho más centrado en el gaming, es decir, en los videojuegos.

No es un secreto que Apple apostó con fuerza por el gaming con el servicio Apple Arcade, y por ello podemos decir que esa nueva Apple TV centrada en los videojuegos tiene mucho sentido, ¿pero qué podemos esperar realmente? Pues una mejora importante a nivel de rendimiento que permita ejecutar juegos exigentes con total fluidez, y que abras las puertas a la llegada de nuevos títulos con un acabado técnico más pulido.

Todavía no se ha concretado qué tipo de SoC podría utilizar la nueva Apple TV, pero tengo claro que no deberíamos esperar un Apple M1. La línea Apple TV siempre ha apostado por los SoCs serie A, los mismos que la compañía de la manzana ha utilizado en sus iPhone y en sus iPads, una tendencia que no creo que vaya a cambiar, al menos de momento. Dicho esto, lo más probable es que esa nueva Apple TV venga con un chip A13 Bionic, o quizá con un A14 (el mismo que monta el iPhone 12).

La próxima Apple TV llegará el año que viene

Todavía no se ha concretado una fecha exacta, pero las últimas informaciones dan por hecho que este nuevo dispositivo aterrizará en algún momento de 2021. Es una franja de tiempo bastante amplia, lo sabemos, pero teniendo en cuenta la cadencia que ha venido siguiendo Apple es probable que la veamos a finales de dicho año.

Además de una importante mejora a nivel de hardware, se comenta que la Apple TV de próxima generación vendrá con un nuevo mando a distancia y que incluirá, además, un mando de control específico para videojuegos. Todavía no ha trascendido el diseño de ambos, pero si esto se confirma será interesante ver si la compañía de la manzana es capaz de cuidar debidamente la ergonomía del mando de control.

El salto en las especificaciones técnicas debería ser suficiente para que la compañía que dirige Tim Cook pueda ofrecer juegos con «calidad de consola», entre comillas porque, obviamente, no estarán al nivel de la nueva generación, a través de su servicio Apple Arcade. La inclusión del mando de control para videojuegos sería todo un acierto, ya que el cliente tendrá todo lo necesario para disfrutar de una experiencia plena al comprar esa nueva Apple TV, y se rumorea que este nuevo dispositivo también contaría con un aumento importante en la capacidad de almacenamiento base, que subiría de los 32 GB a los 64 GB.

Sé lo que estás pensando, ¿y qué hay del precio de venta? Pues por desgracia no tenemos detalles todavía, pero Apple tiene dos opciones, mantener el precio de 199 euros que vimos en el modelo 4K actual, o elevarlo ligeramente para compensar la inclusión del mando de control para videojuegos y las mejoras introducidas a nivel de hardware.