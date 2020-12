El inminente lanzamiento del Xiaomi Mi 11, el próximo lunes, nos recuerda, una vez más, que la historia no es más que un cúmulo de sucesos que tienden a repetirse cada cierto tiempo. El plazo es variable, claro, y la frecuencia no es una constante, pero al final, si la observas con la suficiente perspectiva, ves que puede ser interpretada casi como si fuera un canon, que al final no es más que una sucesión de unas pocas notas que se repiten constantemente, aunque interpretadas por diferentes instrumentos y con ornamentos varios que evitan la sensación de que estamos escuchando un bucle.

Al escribir esto estoy pensando en el momento (maldito momento, en mi opinión) en el que Apple decidió que el conector de audio era una rémora del pasado y que ya no tenía cabida en el iPhone. Creo que no lo he conectado nunca aquí, pero esa fue una de las razones por las que me mantuve tantos años con mi iPhone 6S Plus. En algún momento me sentí tentado a dar el salto, pero esta limitación innovación me hizo mantenerme firme en mi «antiguo» smarphone.

Ese movimiento fue objeto de críticas y chanzas por parte de otros fabricantes que, sin embargo, poco a poco fueron siguiendo el mismo camino.

Hace unos meses empezamos a hablar de que Apple podría no incluir el cargador en el iPhone 12 por razones económicas medioambientales y, cuando este movimiento se confirmó, en la presentación oficial, fueron varios los fabricantes que se burlaron de la decisión de Apple, entre ellos, y como te contamos entonces, Xiaomi y Samsung. Con respecto a Samsung, ya lo sabes, y esta misma mañana especulábamos con la posibilidad de que, con el Xiaomi Mi 11, esta compañía siguiera esos pasos.

Pues bien, solo han sido necesarias unas horas para confirmar que, tal y como sospechábamos, el Xiaomi Mi 11 llegará sin cargador. Y en este caso no lo sabemos por una filtración, sino por un mensaje del CEO de la compañía en la red social Weibo, en el que dice lo siguiente, con respecto al ya inminente Xiaomi Mi 11:

«Xiaomi Mi 11 se presenta oficialmente con un empaque completamente nuevo, tan liviano y delgado. Detrás de la delgadez, tomamos una decisión importante: en respuesta a la llamada de la tecnología y la protección del medio ambiente, Xiaomi 11 no incluirá el cargador. Hoy en día, todo el mundo tiene muchos cargadores inactivos, lo que es un problema tanto para ellos como para el medio ambiente.. Somos conscientes de que es posible que esta decisión puede no comprenderse e incluso producir quejas. ¿Existe una mejor solución entre la práctica de la industria y la protección del medio ambiente?«.

Hay que reconocer que, al menos, Xiaomi ha mantenido el tweet en el que afirmaban que sus smartphones sí que incluyen cargador. Bueno, o quizá es que el anuncio se ha producido un sábado por la tarde después del día de Navidad, por lo que es posible que el community manager todavía no haya tenido oportunidad de borrarlo. Habrá que ver si el lunes, con el lanzamiento oficial del Xiaomi Mi 11, el tweet se mantiene o ha desaparecido.