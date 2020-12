Aunque Epic Games está haciendo una inversión económica enorme con su campaña navideña de juegos gratis (hoy, por ejemplo, regalan My time at Portia), desgraciadamente estos días va a protagonizar titulares por una razón distinta a su generosidad en estos días. Y como suele pasar en estos casos, la noticia que viene a robar protagonismo no es precisamente positiva.

Pues bien, como podemos leer en Videocardz, algunos jugadores están teniendo problemas con el cliente de Epic Games para Windows, es decir, con el launcher que permite instalar y lanzar los juegos adquiridos en esta tienda. En concreto, parece que esta aplicación provoca un incremento de la temperatura de algunos procesadores Intel y AMD Ryzen. Y no, el problema no se produce cuando se abre algún juego desde el launcher, basta con abrir la aplicación para que se incremente la temperatura.

De momento se desconoce la razón de este problema, pero resulta evidente que el launcher de Epic Games está ejecutando de manera constante y en segundo plano algún tipo de proceso que supone una carga de trabajo considerable para la CPU. El problema, además, se produce independientemente de si la aplicación está en primer plano, en segundo o incluso minimizada, la temperatura se mantiene constante mientras el launcher está abierto.

Y hablamos de un incremento de temperatura considerable. En Reddit se pueden leer testimonios como el del usuario Neoncarnon, que cuenta que las temperaturas en inactividad de su CPU AMD Ryzen 7 5800X cayeron de 50° C a 37° C cuando cerró el cliente de Epic Games Store. Hablamos de una bajada del 25% de la temperatura en modo idle, no es moco de pavo. Y no es el mayor incremento, otros usuarios hablan de una diferencia de hasta más de 20 grados con el cliente abierto y cerrado.

A este respecto, Hot Hardware ha realizado algunas pruebas y han descubierto algo muy interesante: “Al hacer algunas pruebas en otro PC, notamos que Epic Games Launcher tiene cinco procesos diferentes abiertos al mismo tiempo. Por curiosidad, abrimos Glasswire, que es un monitor de tráfico de red gratuito. Pudimos ver que Epic Games Launcher y los procesos asociados disparaban datos a intervalos regulares a más de 22 servidores diferentes. Esto sucedía tanto si teníamos el lanzador abierto, minimizado o en segundo plano«.

Visto este problema, algunos de los usuarios afectados han comprobado si el incremento de temperatura se reproducía con otros clientes, como Steam y GoG Galaxy, pero en ninguna de las pruebas se pudo reproducir el problema de temperatura del cliente de Epic Games. También, eso sí, es importante tener en cuenta que no es un problema generalizado. Otros usuarios del launcher de Epic Games no están teniendo este problema.