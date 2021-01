Durante los últimos dos meses se ha producido una importante subida en el precio de las tarjetas gráficas que, a priori, parecía difícil de entender. Sí, al principio parecía sorprendente, no podíamos asimilar cómo se había podido agotar casi todo el stock de las RTX serie 20 y de la mayoría de las Radeon RX de AMD, pero solo necesitamos un poco de contexto.

La criptodivisa estrella, el Bitcoin, ha vivido durante la recta final de 2020 un crecimiento enorme, tanto que ha roto la barrera de los 20.000 dólares, y ha desatado una nueva fiebre por este tipo de activos que ha vuelto a despertar el interés de los mineros. Ethereum, la segunda criptodivisa más valiosa que existe actualmente, se ha visto impulsada por esa subida que ha experimentado del Bitcoin, y esto ha hecho que minarla vuelva a ser muy rentable.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, el Ethereum se puede minar muy bien utilizando tarjetas gráficas, un detalle que hace que la historia se cuente sola, y que resulte muy fácil entender por qué se ha disparado el precio de las tarjetas gráficas.

Mientras escribía este artículo he echado un vistazo a los principales minoristas españoles dedicados al sector tecnológico, y la situación supera lo absurdo, tanto que es prácticamente imposible encontrar una tarjeta gráfica de gama media-baja, o superior, disponible. En efecto, están casi todos los modelos agotados, sin importar la serie ni la generación, solo se salvan aquellas soluciones gráficas de gama baja que no tienen valor alguno para minar.

El precio de las tarjetas gráficas augura un 2021 complicado

Y no solo por la alta demanda que proviene de los mineros de criptodivisas, sino también porque la capacidad productiva de los grandes del sector de los semiconductores, como TSMC y Samsung, no es suficiente para cubrir de forma óptima las necesidades reales de NVIDIA y de AMD.

A esa alta demanda y a los problemas productivos debemos unir, además, los problemas que están causando los especuladores y revendedores, que no dudan en comprar tarjetas gráficas, procesadores, consolas y cualquier producto tecnológico con un nivel de disponibilidad muy bajo solo para poder drenar el stock y hacer su agosto vendiéndolos a precios mucho más caros. ¿Creéis que exagero? Daros una vuelta por las principales plataformas de segunda mano y buscad tarjetas gráficas nuevas, como las RX 6800 y las RTX 3080, que os vais a llevar una sorpresa.

La situación no pinta nada bien para este año que acabamos de estrenar. Samsung y TSMC no van a ser capaces de aumentar su capacidad de producción para cubrir la alta demanda que azota al mercado de las tarjetas gráficas, ni a corto ni a medio plazo, y el interés por las criptodivisas tampoco se va a reducir mientras estas sigan siendo rentables, lo que significa que la demanda por parte de los mineros seguirá siendo elevada hasta que el Bitcoin sufra un nuevo pinchazo, y que el precio de las tarjetas gráficas no dejará de subir hasta que eso ocurra.

Nos encontramos, ahora mismo, con una situación insostenible. He llegado a ver algunas unidades de la RX 570, una tarjeta gráfica que llegó a estar disponible por 120 euros, con un precio de venta inflado hasta los 414 euros, y el mercado de segunda mano se ha vuelto loco. El precio de las tarjetas gráficas ha llegado a un nivel prohibitivo en todos sus niveles, y en todas sus vertientes, así que ahora mismo, lo mejor que podemos hacer es armarnos de paciencia y seguir utilizando nuestra tarjeta gráfica.

Si no tenéis otra opción y necesitáis comprar una tarjeta gráfica os invito a repasar esta guía de modelos de segunda mano a buen precio que publicamos recientemente. Los precios de algunos de esos modelos no han cambiado apenas porque no son rentables para minar.