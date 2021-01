Aunque el lanzamiento de GeForce Now no ha hecho, quizá, tanto ruido como el de otras plataformas de juego en la nube, lo cierto es que el servicio de NVIDIA ha sabido diferenciarse de otras propuestas como Google Stadia o Microsoft Game Pass y Xcloud de una manera muy inteligente. Y es que la plataforma de NVIDIA no te vende los juegos, no te permite su uso mientras que pagues una suscripción mensual y tampoco te ata a una plataforma-tienda en concreto. Al contrario, el objetivo de GeForce NOW es que los jugadores puedan comprar donde quieran y jugar en sus servidores.

Para tal fin, NVIDIA añade constantemente soporte para nuevos juegos y, además, va ampliando las tiendas con las que es compatible, como ocurrió recientemente con GOG, que inauguró su compatibilidad con GeForce NOW con Cyberpunk 2077. De este modo, el servicio ya ofrece compatibilidad de con juegos de Steam, Galaxy of Games (GoG) y Epic Store. Y es precisamente en relación a esta última tienda con la que los usuarios de Google NOW tienen muy buenas noticias.

A lo largo de las ya pasadas navidades, Epic Games ha regalado varios títulos, como Cities: Skylines, My Time at Portia y Torchlight 2, y hoy sabemos que GeForce NOW ofrecerá acceso, sin coste adicional, a dichos títulos, reforzando así la oferta de juegos de los que podrán disfrutar los usuarios del servicio. Te contamos todos los juegos incluidos en la promoción de 15 días de regalos de Epic Games en esta noticia.

Además, ya sabemos qué juegos llegarán a GeForce NOW durante el mes de enero, y lo cierto es que es una lista de lo más interesante. Estos son los títulos:

Among Us (Epic Games Store)

Beholder

Car Mechanic Simulator 2015

Caves of Qud

CODE2040

Dicey Dungeons

Griftlands

Guilty Gear XX Accent Core Plus R

Iron Conflict

Jurassic World: Evolution

Kathy Rain

Metro 2033: Redux

Monster Sanctuary

Night in the Woods

Night of Full Moon

Planetbase

Redout: Space Assault

Rift

Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition

The Long Dark

Tower Unite

Tropico 5

Warframe (Epic Games Store)

Esta es, de momento, la lista oficial de los títulos que debutarán en GeForce NOW a lo largo de este mes de enero (todavía no hay una fecha concreta para cada uno), pero eso no significa que sean los únicos, y es que no sería la primera vez que a los juegos anunciados por NVIDIA para su plataforma para un mes concreto, se suma por sorpresa algún otro que no había sido anunciado previamente.

No obstante, sin duda lo más relevante de este mes de enero en GeForce NOW es la inclusión de los juegos de la promoción navideña de Epic Games, ya que de este modo se amplían sustancialmente las opciones de los jugadores que, como es mi caso, quieran disfrutar de los modos gráficos más exigentes sin hacer una enorme inversión en su ordenador, además de poder disfrutar sus juegos en múltiples plataformas.

