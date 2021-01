Final Fantasy VII Remake ha sido uno de los juegos más importantes de 2020. Tuve la oportunidad de jugarlo en una PS4, y me gustó tanto el nivel que mantuvo Square Enix con esta adaptación que lo elegí como el mejor juego de 2020, una decisión que de la que no me arrepiento, la verdad, aunque debo reconocer estoy disfrutando mucho de Cyberpunk 2077 en PC, tanto que no me costaría demasiado cambiar mi elección.

Tanto por argumento como por diseño, ambientación y modelado de personajes, Final Fantasy VII Remake me pareció una auténtica maravilla. Por desgracia, a nivel técnico la versión de PS4 presenta carencias importantes, aunque perfectamente comprensibles para una consola que tiene ya siete años de vida.

Caídas en la resolución, artefactos en algunos elementos (el pelo, sobre todo) por la aplicación de técnicas de reconstrucción y suavizado temporal, que disimulan la reducción de la resolución en situaciones de alta carga gráfica, problemas de popping y unas texturas de baja calidad que, en ocasiones, tardan hasta 20 segundos en cargar, son algunas de esas carencias, pero el juego es, en sí mismo, tan bueno, que no cuesta trabajo perdonarle todos esos defectos.

Posibles requisitos de Final Fantasy VII Remake para PC

Cuando se anunció el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake para PS4 y PS4 Pro se confirmó, además, que habría una versión para PC, y que esta llegaría un año después, es decir, en abril de 2021. Esa versión compartirá protagonismo con la de PS5, que estará optimizada para aprovechar el potencial de la nueva consola de Sony.

Todavía no sabemos qué mejoras concretas traerá, pero tenemos una idea bastante acertada de los posibles requisitos que tendrá la versión de dicho juego para PC. No están confirmados, pero tienen mucha credibilidad. Es importante tener en cuenta que se trata de una adaptación del título de PS4, y no de un desarrollo totalmente nuevo, lo que significa que la base de Final Fantasy VII Remake para PC y PS5 no cambiará, Square Enix se limitará a introducir, sobre ella, mejoras gráficas concretas, como una mayor resolución, texturas de mayor calidad, y puede que trazado de rayos.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Intel Core i5 2500 o AMD FX 6350.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 con 4 GB o Radeon R9 280 con 4 GB.

60 GB de espacio libre.

Con esta configuración, debería ser posible ejecutarlo en 1080p con un nivel de calidad bajo-medio y disfrutar de una fluidez aceptable.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7 6700K o Ryzen 5 1500X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 con 8 GB o Radeon Vega 56 con 8 GB.

60 GB de espacio libre.

Este equipo debería poder mover Final Fantasy VII Remake sin problemas en 1080p con calidad máxima, manteniendo un buen nivel de fluidez.

Final Fantasy VII Remake podría contar con trazado de rayos y DLSS 2.0

Cada vez más fuentes se atreven a dar por hecho que la versión de Final Fantasy VII Remake para PC tendrá trazado de rayos, una tecnología muy exigente que, como sabemos, mejora la calidad de las sombras, la oclusión ambiental, la iluminación, los reflejos y las transparencias.

Aunque todavía no hay nada confirmado, lo cierto es que tiene mucho sentido, sobre todo porque dicha tecnología podría trasladarse a la versión de PS5, una consola que cuenta con una GPU Radeon de nueva generación, equipada con hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos.

Esas mismas fuentes también han dejado caer que Final Fantasy VII Remake tendría soporte de la tecnología DLSS 2.0 en PC. Esto tiene también mucho sentido, ya que ayudaría a contrarrestar el impacto del trazado de rayos en el rendimiento. Recordad, además, que Final Fantasy XV hizo uso de la tecnología DLSS de primera generación.