Terminamos con nuestros especiales de los mejores de 2020 en clave de opinión con el colofón de la diversión, que en el ámbito tecnológico son los juegos. Así, con los mejores juegos de 2020… según MC damos punto y final a la serie de resúmenes muy personales sobre los productos que más nos han gustado este año en determinadas categorías.

Y qué decir de los juegos: nos encantan, aunque no dispongamos de todo el tiempo que desearíamos para estar dándole al botón; de hecho, los juegos suponen una de las materias esenciales de MC, como bien sabes si eres visitante habitual. Los mejores juegos de 2020… según MC son, por lo tanto, los que más nos han gustado a quienes firmamos cada uno de ellos.

Los mejores juegos de 2020… según MC

Como no podía ser de otra forma, por los mejores juegos de 2020 nos referimos a los mejores que hemos jugado de entre los que han salido este año, sin importarla plataforma. Lo mismo que hicimos con las listas de los mejores portátiles, los mejores smartphones, las mejores aplicaciones y las mejores series: todo de 2020 y todo según MC. Y a ti, ¿cuál ha sido el juego que más te ha gustado este año?

Final Fantasy VII Remake

Género: Rol de acción

Plataformas: PS4

Recomendado por Isidro Ros

Qué puedo decir, fue uno de los juegos más esperados de la presente generación, y en mi caso se acabó convirtiendo en un auténtico objeto de deseo, aunque debo reconocer que llegué a plantearme esperar a su lanzamiento en PC, una versión que, salvo sorpresa, debería llegar en abril de 2021.

Al final no fui capaz de soportar la espera, y decidí echarle el guante aprovechando una promoción de la edición especial que incluía un pequeño libro de arte con diseños del juego.

Desde el punto de vista técnico, Final Fantasy VII Remake no luce nada mal en PS4. El juego utiliza resolución dinámica, lo que significa que parte de 1080p pero reduce la resolución cuando la carga gráfica impide mantener 30 FPS estables.

Gracias a la ambientación del juego, a su diseño artístico y a los efectos de posprocesado no se aprecia una pérdida de nitidez importante, y tanto el modelado de los personajes principales como el nivel de detalle de los escenarios rayan a un gran nivel, pero esto no quiere decir que no se hayan hecho sacrificios importantes, entre los que destacan, por ejemplo, la baja calidad de algunas texturas, el pobre modelado de los NPCs que aparecen a modo de relleno en algunos escenarios, el aspecto borroso de los elementos gráficos más lejanos, las texturas que tardan varios segundos en cargar y el pixelado del pelo de Cloud.

En general, creo que el resultado que ha logrado Square Enix a nivel técnico es, a pesar de todo, muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de PS4.

Por lo que respecta al plano jugable, debo decir que la reinterpretación de la historia me gustó mucho, y las nuevas mecánicas me han parecido bastante acertadas. Combinar acción en tiempo real y momentos con acciones prefijadas a cámara lenta ha funcionado realmente bien, encaja sin fisuras, y permite disfrutar del juego de una manera curiosa, ya que logra recordarnos al original sin caer en el tedio que nos dejaba, en algunos momentos, su sistema de combates por turnos.

Si te gustó el original no deberías perdértelo por nada del mundo, y si no, deberías darle una oportunidad, ya que Final Fantasy VII Remake es uno de los mejores juegos de rol de acción de todo el catálogo de PS4.

Valorant

Género: FPS multijugador

Plataformas: Windows

Recomendado por Eduardo Malo

Si bien no se trata de la única gran sorpresa que nos ha presentado Riot Games en los últimos años, sin duda se trata de una de las apuestas más rompedoras de su hoja de ruta actual, y la más ambiciosa en las que se ha aventurado la compañía madre de League of Legends.

Manteniendo el modelo del resto de sus juegos como LoL, TFT o el más reciente Runeterra, Valorant llegó como un juego gratuito o «Free to play», con una pequeña opción de compras integradas a modo de accesorios estéticos.

Pero la gran novedad llegó dentro del propio sistema de juego, con unas dinámicas muy similares al clásico Counter Strike, y unos toques muy bien llevados de otros títulos como Overwatch, y unas partidas en las que se premiará, dentro de esta gran velocidad y cantidad de disparos, la capacidad de aportar un enfoque táctico y estratégico en cada ronda.

Y es que de hecho cada personaje contara con varias habilidades especiales, eso sí, con un número finito de usos por cada ronda, y una recarga que correrá a cargo del mismo dinero utilizado para el resto de nuestro equipamiento. Échale aquí un vistazo a los requisitos técnicos que necesitas para poder jugar a Valorant.

Microsoft Flight Simulator

Género: Simuladores

Plataformas: Windows

Recomendado por Juan Ranchal

A medida que el presupuesto lo ha ido permitiendo he ido completando un sobremesa potente para trabajar y jugar. Además de las partidas nostálgicas de arcades, consolas antiguas y abandonware con la versátil Raspberry, solo juego en PC, directamente en el monitor o en el televisor a través de Steam Link. Digo lo cual porque quizá me haya perdido juegos exclusivos de consola que a buen seguro cubrirán mis compañeros de faena.

En PC, y en mi opinión, el Microsoft Flight Simulator merece un puesto de privilegio en cualquier listado de ‘juego del año’. Microsoft ha resucitado una franquicia que se remonta a comienzos de los 80 en la era de los 8 bits con una entrega sobresaliente para un género de los simuladores de los más complicados de desarrollar. Y de vender. De hecho, la saga ha estado desaparecida ocho largos años.

Microsoft prometió volver a los cielos con un anuncio en el E3 2019 que me puso los dientes largos porque el juego tenía muy buena pinta. Se asoció con el desarrollador francés de videojuegos Asobo Studio para producir el simulador y consultó a pilotos profesionales, proveedores de aviónica, fabricantes y a la comunidad de usuarios y desarrolladores que aún usaban el software original del Flight Simulator.

Y ha cumplido con creces. El resultado ha sido un nuevo motor gráfico y datos en 3D de Bing Maps servidos desde la nube de Azure. Para poder adecuarse al hardware de un PC, usa la técnica de «renderizado en diferido», donde componentes como la iluminación, reflejos, sombras y otros se renderizan localmente para poder acercarlo al gran público con resoluciones hasta 4K y soporte para HDR.

El simulador se adapta automáticamente según el ancho de banda de Internet disponible y admite juego incluso fuera de línea con gráficos reducidos. Los usuarios también pueden descargar pequeñas regiones específicas del mapa para obtener una experiencia completa, incluso sin conectividad.

Incluye una gran cantidad de aviones altamente detallados en un mundo realista, condiciones climáticas cambiantes en tiempo real y escenarios dinámicos, con plan de vuelo propio que permitirá ir a cualquier lugar del planeta de día o de noche, para aterrizar en la friolera de 36.000 aeropuertos grandes y pequeños disponibles y visualizar la representación de 1.500 millones de edificios, montañas reales, carreteras, árboles, ríos, tráfico y más. El juego ha entusiasmado a los amantes de la franquicia y la verdad que a cualquiera que se acerque a este simulador que ofrece una experiencia única.

Phasmophobia

Género: Cooperativo de terror

Plataformas: Windows

Recomendado por David Salces

Ha sido un año difícil para elegir juego favorito. Juan Ranchal se me ha adelantado escogiendo Microsoft Flight Simulator (y se lo agradezco, porque me ha ayudado a reducir la lista),y en algún momento también he pensado en Among Us (si bien es cierto que no es de 2020, aunque sí que ha sido el año de su llegada a la gran público). Obviamente también pensé en Cyberpunk 2077, pero los fallos que ha presentado en su lanzamiento, aunque comprensibles, me hacen otorgarle la medalla de plata, compartida con Flight Simulator, y quedarme con Phasmophobia.

Lanzado el pasado mes de septiembre en Steam, en la modalidad de acceso anticipado (es decir, que el juego todavía no está terminado, pero ya puede ser adquirido para apoyar a los desarrolladores), Phasmophobia propone una original combinación en la que tendremos que trabajar en grupo para enfrentarnos a lo paranormal y salir con vida de dicha experiencia.

Diseñado para ser jugado en equipos de entre dos y cuatro personas, el reto que te propone es buscar elementos que te ayuden a identificar la clase de fantasma que habita en casas, granjas, colegios y otras instalaciones (a cada cuál más perturbadora). Para tal fin contarás con todo tipo de herramientas, desde termómetros y cámaras de fotos y de vídeo, hasta sensores de movimiento y de sonido, medidores de actividad paranormal, radios para hablar con fantasmas e incluso velas para poder iluminar las estancias si el díscolo espectro decide apagar las luces (y lo suelen hacer con bastante asiduidad).

En cada misión tendrás que cumplir una serie de objetivos (fotografiar al fantasma, repeler un ataque empleando incienso, detectar temperaturas inusualmente bajas, etcétera), al tiempo que recopilas pistas que te ayuden a identificar de qué clase de espectro se trata. Pero debes hacerlo con cuidado, ya que no son criaturas inofensivas, y en el momento menos pensado puedes escuchar una fría respiración a tu espalda y, antes de darte cuenta, habrás pasado a mejor vida.

El planteamiento de Phasmophobia, aunque sencillo, ya sería divertido para un juego de un solo jugador, pero su verdadera clave se encuentra en jugarlo con amigos. El juego cuenta con chat de voz en el que te puedes comunicar con ellos para definir la estrategia a seguir en cada momento, deliberar sobre la investigación y, por supuesto, escuchar sus gritos (y que ellos escuchen los tuyos) cuando, por sorpresa, el fantasma aparece frente a ti con intención de asesinarte… y de que tus amigos te escuchen gritar.



Ghost of Tsushima

Género: Aventuras

Plataformas: PS4

Recomendado por Tomás Cabacas

Desde los primeros trailers en 2017, seguí Ghost of Tsushima con mucha ilusión pero también con algo de miedo. ¿Serían capaces de mantener sus promesas? ¿Respetarían una apuesta tan de nicho como el Japón feudal? ¿Era Sucker Punch un estudio con músculo suficiente como para abordar un proyecto de esta envergadura?

Por suerte, bastan diez minutos para darse cuenta que Ghost of Tsushima no es otro sandbox genérico ni la enésima copia de un Assasins Creed con skins de samuráis sino uno de esos juegos que he disfrutado mucho en PS4 y probablemente volveré a jugar en PS5. De hecho, estoy seguro que, a diferencia de otros, sí será uno de los que recordemos cuando dentro de unos años recopilemos lo mejor de esta generación de Sony.

Ghost of Tsushima es un juego de aventuras, con ligeros toques de RPG y sigilo, en un mundo inmenso y con una ambientación brutal. La propuesta es liberar una isla de la invasión mongola a lomos de tu caballo, mientras te conviertes en un poderoso samurái. Gráficos espectaculares, una jugabilidad muy pulida y un sistema de combate profundo lo convierten en un título sobresaliente y nos permite perdonarle cosas como una estructura de misiones un poco repetitiva y una curva de dificultad demasiado plana, especialmente al final. Absolutamente recomendado.



Super Mario 3D All-Stars

Género: Plataformas

Plataformas: Nintendo Switch

Recomendado por J.Pomeyrol

Super Mario 3D All-Stars es uno de los lanzamientos con los que Nintendo ha querido celebrar el 35 aniversario del icónico personaje… y de paso, hacer caja con el mínimo esfuerzo posible. Un recopilatorio en el que el cariño brilla por su ausencia y que recoge recopila Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en un mismo juego. Pero por muy objetivo que sea o intente ser sobre el papel, mando en mano soy víctima de una de mis franquicias favoritas.

Lo cierto es que he sido muy crítico con cómo Nintendo ha hecho las cosas y me mantengo en la misma posición, que además es compartida por muchos otros; pero igual que digo trigo, digo Rodrigo, y a mí los títulos 3D de Super Mario me han perdido desde siempre. Así que solo por poder rejugar el incomprensiblemente denostado Super Mario Sunshine en Nintendo Switch y alta definición, por más que los gráficos sigan siendo los que fueron, Super Mario 3D All-Stars ya vale la pena.

Super Mario Galaxy lo tenía más reciente y a Super Mario 64 he jugado tanto que me lo sé casi de memoria, pero son también dos obras maestras de las plataformas que uno nunca se cansa de revisitar de tanto en tanto. Y como tampoco es que disponga de mucho tiempo libre como para darle al botón como antaño, con poca cosa a lo largo del año me conformo y de todo a lo que he jugado, Super Mario 3D All-Stars es con lo que mejor me lo he pasado.

Dicho lo cual, repito que Nintendo lo ha hecho fatal con este lanzamiento: mínimo esfuerzo en los ports, precio de triple A de estreno al uso, a la venta por tiempo limitado, no han sido capaces ni siquiera de incluir también a Super Mario Galaxy 2… Y la adaptación de la jugabilidad según el mando que uses y el juego concreto la han conseguido por los pelos. Suerte que el material original era sobresaliente.