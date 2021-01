Si bien por el momento la nueva generación de consolas ha estado principalmente marcada por su gran escasez de unidades, otro de los grandes diferenciadores hasta la fecha ha sido la ausencia de títulos exclusivos, con apenas unos pocos juegos para PS5 y una cantidad prácticamente nula para Xbox Series X y Series S. Sin embargo, parece que Microsoft esta dispuesta a revertir esta situación, con la reciente publicación de un primer listado de juegos exclusivos para Xbox Series X que serán lanzados a lo largo de todo 2021.

Por desgracia, por el momento la gran mayoría de títulos sólo han confirmado su presencia para este año, con apenas un par de fechas, muchos títulos de desarrolladoras independientes, y algunos juegos ya estrenados en las consolas de Sony.

Microsoft Flight Simulator

Destacado como uno de los mejores juegos de 2020 por MC, Microsoft Flight Simulator es ya un éxito entre los jugadores de PC, pero además de la reciente adición del soporte VR, este verano el simulador de vuelo también aterrizará en el ecosistema de consolas Xbox Series X con el mismo nivel de profundidad que la versión original.

The Medium

Uno de los primeros exclusivos reales en llegar a las Xbox Series X será el anteriormente retrasado The Medium, un título presentado bajo el novedoso concepto de correr dos dimensiones renderizadas de manera simultánea a tiempo real con una experiencia de juego que apunta a ser de lo más destacado dentro de la nueva generación. Con un desarrollo completado ya desde hace un mes, finalmente este juego de terror atmosférico realizará su esperado aterrizaje el próximo 28 de enero.

Halo Infinite

La joya de la corona de Microsoft continúa trabajando en la puesta a punto del que apuntaba a ser su gran título de lanzamiento para la nueva generación de consolas. Tras la polémica acogida de sus primeros adelantos, parece que finalmente la joya de Microsoft está lista para salir y sorprendernos con lo que sin duda será una entrega memorable dentro de esta mítica saga.

Scorn

Otra de las grandes apuestas para destacar la optimización de juegos de Xbox Series X, a grandes rasgos podríamos definir a Scorn como el camino que nunca tomó Doom, con un shooter en primera persona que se separa por completo del ritmo frenético y la omnipotencia del protagonista para situarnos en un concepto más calmado y estratégico, con un enorme factor de fragilidad para nuestro personaje, creando una atmósfera a partes iguales entre los géneros de horror y terror.

Warhammer 40K: Darktide

De la mano de los desarrolladores de galardonada franquicia Vermintide, en esta ocasión veremos las miniaturas de fantasía sustituidas por su universo futurista en un visceral juego de acción cooperativo para 4 jugadores ambientado en la ciudad colmena de Tertium. Construido sobre el legado del elogiado combate de Vermintide 2 y el modelo de hordas, Darktide introduce un juego de armas profundo y equilibrado a la mezcla, con nuevas posibilidades en ambos combate a distancia y cuerpo a cuerpo.

CrossfireX

Con 650 millones de jugadores registrados en sus 10 años de historia, Crossfire es uno de los juegos de PC más jugados del mundo. Ahora, la legendaria franquicia llega a Xbox Serie X como un juego de disparos en primera persona de ritmo rápido con una variedad de emocionantes modos multijugador y una campaña cinematográfica épica.

The Gunk

De los creadores de la franquicia SteamWorld llega un juego completamente nuevo, The Gunk . Embárcate en una nueva aventura como dos amigos que dirigen un pequeño equipo de recolección y que viajan de una roca espacial a otra en busca de recursos que puedan cosechar y vender. Un día, aterrizan en un planeta que parece muerto desde la distancia, pero que está cubierto por un parásito viscoso que corrompe su naturaleza vibrante y su vida salvaje. Encontrarás enemigos aterradores y acertijos desafiantes en tu búsqueda para desentrañar el misterio de ese vasto y exótico planeta olvidado, todo mientras lo salvas en el proceso.

The Ascent

Desarrollado por Neon Giant y publicado por Curve Digital, este shooter cooperativo en tercera persona tiene como objetivo ofrecernos una de las experiencias más optimizadas para Xbox Series X, prometiendo una reproducción a 4K y 60 FPS.

The Artful Escape

Desarrollado por Beethoven & Dinosaur y publicado por Annapurna Interactive, este juego mezclará es los géneros de acción, aventura, plataformas y narrativa para llevarnos a través de un curioso viaje introscópico sobre lo que significa encontrar tu verdadero yo, mientras nos deleita con unos grandes artísticos detalles en sus escenarios y banda sonora.

Adios

Adios es un juego cinematográfico en primera persona sobre cómo ceñirse a una decisión complicada. Has decidido que ya no estás de acuerdo con dejar que la mafia use a tus cerdos para deshacerse de los cuerpos, pero los sicarios no quieren que te detengas. Cuida bien tus palabras ya que tu respuesta determinará el resto de tu vida.

Shredders

Inspirado en el clásico juego de snowboard Amped , Shredders te coloca en la cima de las pistas más frescas, los lugares de freeride y los snowparks con el objetivo de recrear la pura alegría de bajar una montaña. Shredders ofrecerá gráficos de alta gama, física de última generación y una combinación perfecta de diversión y realismo, todo en un contexto social. Si bien los desarrolladores del juego dicen que Shredders tiene “multijugador integrado en su núcleo”, también puedes abrirte camino montaña abajo por ti mismo si lo prefieres. ¡Te veo en las pistas!

Song of Iron

Song of Iron es una aventura de acción provocativa y temperamental. Una inmersión en un oscuro mundo nórdico lleno de misterio y peligro. Su viaje lo llevará a través de la tierra de los mitos hacia el hogar de los dioses. Ábrete camino a través del hombre, el monstruo y la naturaleza misma en esta valiente aventura donde el combate es intenso, visceral y peligroso. Usa un arco, un hacha y un escudo para contraatacar, pero ten cuidado: las armas se pueden perder, las flechas se agotarán y los escudos se romperán. ¡Con la sangre de tus antepasados ​​y el valor recuperado en el camino, puedes seguir luchando!

Way to the Woods

Un ciervo y un cervatillo deben embarcarse en un viaje a través de un mundo abandonado de lo desconocido para llegar a casa. Un juego de aventuras en tercera persona desarrollado por Anthony Tan, con música de Aivi & Surasshu, compositores del programa Steven Universe. Desentraña el misterio de Cat Town, esquiva a una manada de lobos acosadores y encuentra tu luz para explorar un mundo lleno de las reliquias de los viejos dioses: la humanidad.

Con un listado todavía mayor, el resto de exclusivos confirmados por el momento continuarán limitados a entregas de estudios independientes: