Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y también Disney+ o Apple TV+, entre otras, siempre que acompañen los lanzamientos. Y acompañan: de WandaVision a lo que se estrena en otras plataformas, esta semana hay novedades de sobra para elegir.

Disney+

Abrimos con Disney+, que apenas trae un par de capítulos nuevos de las series que ya tenía en emisión, pero que eclipsa al resto de plataformas con el estreno de WandaVision, la nueva serie de Marvel y la primera producida por los estudios responsables del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), cuyos taquizallos en la gran pantalla han batido todos los récords.

Cabe señalar que aunque me refiero a la serie como WandaVision, su título original en inglés, a España llega traducido como Bruja Escarlata y Visión, lo cual me parece un error incomprensible ya que ambos personajes se han hecho conocidos con las películas -los cómics los leíamos cuatro frikis en comparación- y en ellas no hay Bruja Escarlata que valga, solo Wanda. Así que yo me quedo con WandaVision.

¿Y qué ofrece WandaVision, te preguntas? De momento solo han salido los dos primeros capítulos… y varios tráilers, que también dan pistas: ¿una comedia a los años 50 basada en personajes secundarios del UCM? Pues sí… y no, porque si bien lo que ya se puede ver sigue esa línea, similar a la Embrujada de los años 60, los tráilers apuntan a una evolución temporal hacia las sitcom de los ochenta y algo más. Porque como es evidente, mantener la propuesta de arranque hasta el final de la serie sería un suicidio en toda regla: la gente quiere ver superhéroes… y los verá.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en los papeles de Bruja Escarlata y Visión que ya interpretasen en las películas de Vengadores, WandaVision deja entrever cada poco que algo más está pasando y no tiene nada de risueño. Lo iremos descubriendo semanalmente en dosis de media hora, que es lo que dura cada capítulo. Por lo demás, es una forma curiosa y un tanto atrevida de llevar el UCM a un formato diferente. Pinta bien.

Nuevos capítulos:

Leyendas de Marvel Studios (T1)

Los Simpson (T31)

Entra en catálogo:

Netflix

Continuamos con la oferta de Netflix para esta semana, que como es costumbre se compone de mucho relleno -todo exclusivo, eso sí- y un par de contenidos destacados.

Lo más destacado por tratarse del primero blockbuster del año en Netflix es A descubierto, una de acción y ciencia ficción protagonizada por otro actor conocido por su participación en el UCM, Anthony Mackie (El Halcón). Desafortunadamente, es un bodrio para ver y olvidar y ya no sé si es que en Netflix no tienen ojo para las películas de acción, porque salvo alguna excepción todo lo que sacan es tirando a malo; o es el nulo carisma de Mackie el que arrastra la película consigo.

Por otro lado, Netflix estrena la tercera temporada de (Des)encanto, la serie de animación de Matt Groening con la que comenzó esta sección hace ya más de dos años. Y sí: no llega al nivel de un fenómeno cultural como Los Simpson y tampoco a al de Futurama, pero es una digna iteración de ambas con su propio espíritu.

Más contenidos exclusivos:

Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie (T1). «Los Ángeles, 1985. Un implacable asesino en serie, fiel acólito del mal, acecha bajo el soleado glamur de la ciudad. Y dos inspectores no descansarán hasta atraparlo.»

(T1). «Los Ángeles, 1985. Un implacable asesino en serie, fiel acólito del mal, acecha bajo el soleado glamur de la ciudad. Y dos inspectores no descansarán hasta atraparlo.» Carmen Sandiego (T4). «Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros.»

(T4). «Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros.» Chris Rock Total Blackout: The Tamborine Extended Cut . «En esta ampliación de su especial de 2018, Chris Rock se sube al escenario para compartir sus agudas observaciones sobre la paternidad, la infidelidad y la política.»

. «En esta ampliación de su especial de 2018, Chris Rock se sube al escenario para compartir sus agudas observaciones sobre la paternidad, la infidelidad y la política.» Crack: Cocaína, corrupción y conspiración . «Una droga potente y barata surge durante una recesión y desata un pánico moral avivado por el racismo. La película explora la compleja historia del crack en los años 80.»

. «Una droga potente y barata surge durante una recesión y desata un pánico moral avivado por el racismo. La película explora la compleja historia del crack en los años 80.» El imperio de la ostentación (T1). «Unos (realmente) ricos y juerguistas amigos asiáticos y asiático-americanos de Los Ángeles llevan las fiestas, el glamur y el drama a la máxima potencia en este reality.»

(T1). «Unos (realmente) ricos y juerguistas amigos asiáticos y asiático-americanos de Los Ángeles llevan las fiestas, el glamur y el drama a la máxima potencia en este reality.» Padre por duplicado (2021). «Mientras su madre está de viaje, una adolescente se escapa de la comuna hippie en donde vive y emprende una inolvidable aventura para descubrir la identidad de su padre.»

(2021). «Mientras su madre está de viaje, una adolescente se escapa de la comuna hippie en donde vive y emprende una inolvidable aventura para descubrir la identidad de su padre.» ¿Qué haría Sophia Loren? «Una abuela italoamericana muy cinéfila encuentra inspiración y alegría en la vida de su gran ídolo: Sophia Loren. Un documental breve y con encanto.»

«Una abuela italoamericana muy cinéfila encuentra inspiración y alegría en la vida de su gran ídolo: Sophia Loren. Un documental breve y con encanto.» Sr. Iglesias (T3). «Gabriel Iglesias, un divertido profesor de instituto, intenta marcar la diferencia en las vidas de algunos estudiantes con mucho talento que no encajan con el resto.»

(T3). «Gabriel Iglesias, un divertido profesor de instituto, intenta marcar la diferencia en las vidas de algunos estudiantes con mucho talento que no encajan con el resto.» The Heartbreak Club . «Coping with heartbreak, the shy owner of a floundering cafe finds solace in the Javanese love songs of Didi Kempot.»

. «Coping with heartbreak, the shy owner of a floundering cafe finds solace in the Javanese love songs of Didi Kempot.» Tribhanga: imperfectas, sensuales y alocadas. «Cuando su propia madre entra en coma, una exitosa madre soltera lidia con el arrepentimiento y el rencor mientras reflexiona sobre su tensa y distanciada relación.»

Nuevos capítulos:

Star Trek: Discovery (T3)

Entra en catálogo:

2012

Dawson crece (T1-T6)

Déjame salir

Escape Room

Kin

Kuroko no basket (T1)

La leyenda de Korra (T4)

Sniper: Narcotráfico

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que también trae, además del montón habitual de películas y, en esta ocasión, algunas series de anime bastante conocidas, varios estrenos que te pueden interesar.

De todo lo que estrena Prime Video esta semana destacamos la tercera temporada de American Gods, la adaptación de la novela gráfica de Neil Gaiman que lo tenía todo para ser un pelotazo: una historia interesante, una producción de primera, un gran reparto… Todavía me pregunto por qué es -o a mí me lo parece- tan soberanamente aburrida.

Más contenidos exclusivos:

El año de las bodas . «La relación de Mara (Sarah Hyland), una joven con miedo al compromiso, se pone a prueba cuando ella y su nuevo novio van a 7 bodas en el mismo año.»

. «La relación de Mara (Sarah Hyland), una joven con miedo al compromiso, se pone a prueba cuando ella y su nuevo novio van a 7 bodas en el mismo año.» El ascensor . «En apariencia Sito y Ana son una pareja feliz. Cuando Sito huye de una pelea, Ana le sigue al ascensor. Discuten hasta llegar al piso 0, pero en lugar de salir, vuelven al piso 10 y se repite la misma discusión. Están atrapados en un bucle espacio temporal.»

. «En apariencia Sito y Ana son una pareja feliz. Cuando Sito huye de una pelea, Ana le sigue al ascensor. Discuten hasta llegar al piso 0, pero en lugar de salir, vuelven al piso 10 y se repite la misma discusión. Están atrapados en un bucle espacio temporal.» ¡Oh, James May cocina! (T1). «James May no es cocinero. Y esa es la cuestión: no hay que ser un gran cocinero para hacer comida rica.»

(T1). «James May no es cocinero. Y esa es la cuestión: no hay que ser un gran cocinero para hacer comida rica.» One Night in Miami… «Crónica de ficción sobre una increíble noche en la que los iconos Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen y debaten sobre su papel en el movimiento por los derechos civiles y en la revuelta cultural de los años 60.»

Nuevos capítulos:

The Expanse (T5)

Entra en catálogo:

Adiós, mundo

Ataque a los Titanes (T3)

(T3) Año de Gracia

Cuatro contra el banco

Dragones de Camelot

El cuento de los cuentos

El salario del miedo

El sótano de Ma

Escuela de rock

Escándalo en el plató

Gunshot

Hace un millón de años

Haikyu! (T1)

Impacto lunar

Infierno en el pacífico

Jupiter’s moon

La suite nupcial

Las heridas del viento

Las vidas posibles de Mr. Nobody

Locuras de verano

Lord Jim

Los dos Jakes

Matria

Mi familia italiana

Moto nómada

Oro

Overlord

Pequeño gran problema

Poseidon Rex

Puertas al Infierno

Ricardo III

Slayers Revolution (T1)

Soldado de la noche

Super Tiburón

Telmo y Tula: Pequeños cocineros (T1)

Tokyo Ghoul (T1-T3)

(T1-T3) Tormenta del pasado

Tres colores: Blanco

Tuaregs, los guerreros de las dunas

Yo fui el doble de Montgomery

Yû Yû Hakusho (Los guerreros del más allá)

Apple TV+

En el Novedades VOD de esta semana también hay hueco para Apple TV+, que estrena la nueva temporada de una de sus series originales.

Dirigida entre otros por M. Night Shyamalan, Servant no es solo la serie más siniestra que haya producido Apple TV+ hasta la fecha: es siniestra se mire como se mire y según el tipo de persona que seas, solo con el tráiler te puede valer (aquí tienes el de la primera temporada). Así que avisado quedas. A capítulo por semana.

Nuevos capítulos:

Dickinson (T2)

HBO

Y terminamos con HBO, que esta semana apenas estrena un par de documentales… al tiempo que despide la fantástica -en todas las acepciones del término- 30 monedas.

Más contenidos exclusivos:

Tiger (T1). «Documental en dos partes que ilumina con gran detalle el ascenso, la caída y el regreso épico del ícono mundial Tiger Woods.»

(T1). «Documental en dos partes que ilumina con gran detalle el ascenso, la caída y el regreso épico del ícono mundial Tiger Woods.» Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story. «Una mirada íntima a la vida y la carrera de la superestrella del béisbol Cartsen Charles Sabathia Jr.»

Nuevos capítulos:

30 monedas (T1)

Entra en catálogo: