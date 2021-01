La nueva generación de consolas de Microsoft ha arrancado con buen pie, hablándose ya del mejor lanzamiento de la historia de Xbox. Y es que aunque el ejecutivo no ha revelado cifras concretas, todo apunta que la venta de Xbox Series X y Series S será muy superior a la que obtuvieron las Xbox One.

Sin embargo, tanto las Xbox Series X como la PlayStation 5 han sufrido de una enorme escasez desde desde su lanzamiento en noviembre, con una temporada navideña que sin duda empeoró los problemas, y unas vistas a futuro que apuntan a que los problemas de stock no se resolverán de inmediato ahora que estamos en 2021.

Así lo han declarado en su última entrevista Larry Hryb y Phil Spencer, que aseguraban que, si bien el lanzamiento de las consolas fue obviamente un punto culminante del año para Microsoft, ambas consolas se están vendiendo «demasiado rápido» en este momento.

Y es que tal y como ha declarado el propio Spencer en las últimas entrevistas «Algunas personas me preguntan ‘¿Por qué no construiste más Xbox Series X? ¿Por qué no empezaste antes?’ […] No las estamos reteniendo, las estamos construyendo lo más rápido que podemos. Tenemos todas las líneas de montaje en marcha. La semana pasada estuve al teléfono hablando con Lisa Su de AMD preguntando ‘¿Cómo podemos conseguir más? Es algo en lo que trabajamos constantemente«.

Por otra parte, Spencer también señaló que Sony se encuentra en la misma situación con la PlayStation 5 en este momento, así como las propias NVIDIA y AMD con sus nuevas tarjetas gráficas, matizando en que no se trata de un problema exclusivo de Microsoft.

Aún así, las últimas declaraciones de los responsables de todas estas empresas nos hacen pensar que el equilibrio entre la oferta y demanda y los problemas de stock de la nueva generación de consolas se pondrán al día más temprano que tarde, aunque sin duda todavía tendremos que esperar hasta pasado al menos el primer trimestre de 2021 para poder hacernos con facilidad con las nuevas Xbox Series X y Series S.