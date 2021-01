El tema oscuro de Windows 10 ofrecerá mejoras importantes

Desde que se anunció el tema oscuro de Windows 10, hace ya bastante tiempo, el interés de la comunidad por dicho modo no se ha reducido en absoluto, más bien todo lo contrario, ha ido creciendo de forma exponencial, y con ello también se han reavivado algunas polémicas importantes debido, principalmente, a todas las mejoras que éste todavía tiene pendientes.

Cuando debutó el tema oscuro de Windows 10 sus carencias eran bastante evidentes. Es cierto que se aplicaba con acierto a parte de los elementos del sistema operativo, pero no llegaba a extenderse por completo, y por ello no ofrecía una experiencia verdaderamente óptima y unificada. Esta realidad fue mejorando poco a poco, pero todavía no se ha terminado de perfeccionar.

Podría poneros muchos ejemplos, pero no quiero recurrir a nada complicado, así que voy a contaros mi experiencia personal con el tema oscuro de Windows 10. Llevo utilizando dicho tema prácticamente desde que estuvo disponible, y he podido ver como fue mejorando de forma gradual, gracias a su aplicación a una cantidad cada vez mayor de elementos legado de la interfaz del sistema operativo.

Aunque es verdad que, ahora mismo, la experiencia que ofrece es bastante buena, sobre todo tras la extensión del tema oscuro de Windows 10 a los menús contextuales al hacer clic derecho, y también al interior de las ventanas, la verdad es que todavía quedan algunas secciones que no lo han integrado adecuadamente. Dichas secciones siguen luciendo un blanco muy intenso que genera un contraste muy incómodo con el tema oscuro.

Así mejorará la integración del tema oscuro de Windows 10

Según nos cuentan desde Windows Latest, Microsoft ampliará la aplicación del tema oscuro a la interfaz de Windows 10, llevando dicho tema a esos elementos legado que todavía hoy mantienen el blanco «inmaculado» que ha caracterizado, desde hace años, a la interfaz clásica de Windows.

Llevar el tema oscuro a esos «rincones ocultos» de Windows 10 que todavía se muestran, de forma indistinta, en blanco será un paso importante, pero no será el único. Hablamos de una ampliación muy grande a la interfaz legada, lo que incluye elementos tan importantes como el «Administrador de Dispositivos», por poner un ejemplo conocido, y a los menús contextuales que podemos abrir en esas secciones al hacer clic derecho con el ratón.

No sabemos cuándo se introducirá este cambio, pero desde luego será clave para conseguir una interfaz unificada, y para que el tema oscuro en Windows 10 ofrezca una experiencia más consistente y mejor ejecutada. La fuente también comenta que es posible que Microsoft acabe ofreciendo diferentes tonos de color negro a la hora de aplicar el tema oscuro, con opciones que irían desde un negro profundo hasta uno más suave, tirando más bien a gris oscuro.

Antes de terminar os recuerdo que también veremos cambios importantes con la llegada de WinUI, una nueva interfaz que traerá esquinas redondeadas con un estilo inspirado claramente en Fluent Design, y también esperamos modificaciones en la interfaz del centro de actividades. Si todo va según lo previsto, todos estos cambios, incluyendo el tema oscuro de Windows 10 extendido, podrían llegar con la actualización semestral de finales de este año.