La versión de Control para la «nueva generación», PS5 y Xbox Series X, trae mejoras importantes frente a la versión para la «old gen», PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X, aunque lo cierto es que esta adaptación no ha cumplido con las expectativas que había generado, hasta tal punto que creo que ha puesto en evidencia las carencias de «una generación que no es nueva generación», y que obviamente no están al nivel del «hype» que nos habían vendido.

Empecemos por el principio. La versión de Control para PS5 funciona en resolución 1440p y ofrece dos modos distintos, el modo calidad y el modo rendimiento. El primero, utiliza trazado de rayos y tiene una tasa de 30 fotogramas por segundo, mientras que el segundo desactiva el trazado de rayos para ofrecer una media de 60 fotogramas por segundo.

Hasta aquí todo bien, ¿pero qué calidad gráfica utiliza esta versión de control? A partir del minuto 12:49 podemos ver en el vídeo que combina una mezcla de ajustes en calidad media y calidad baja, pero desde Digital Foundry han podido confirmar que algunas opciones gráficas, como la distancia de visión de los objetos, están configurados en un nivel inferior a la opción de calidad baja en PC, y que se ven realmente mal.

El trazado de rayos marca una diferencia importante a nivel de calidad gráfica, pero para mantener un buen nivel de rendimiento y evitar problemas de fluidez, este se ha implementado de una manera personalizada y limitada. Estos son los «trucos» que utiliza la versión de Control para PS5:

El trazado de rayos no se renderiza a la resolución nativa del juego (1440p), sino que se renderiza a 1080p y luego se reescala mediante checkerboard. La diferencia que esto marca es grande, tanto en consumo de recursos como de calidad de imagen. En PC no tenemos esta opción, y el trazado de rayos se renderiza a resolución nativa.

del juego (1440p), sino que se renderiza a 1080p y luego se reescala mediante checkerboard. La diferencia que esto marca es grande, tanto en consumo de recursos como de calidad de imagen. En PC no tenemos esta opción, y el trazado de rayos se renderiza a resolución nativa. Se reduce la distancia de representación del trazado de rayos en superficies opacas, lo que elimina una cantidad notable de reflejos generados con trazado de rayos que sí están presentes en la versión para PC.

En general, el resultado que ofrece Control en PS5 no es malo, pero viendo la limitada implementación que se ha hecho del trazado de rayos, es mejor jugarlo en modo rendimiento y disfrutar de los 60 FPS estables, y libres de «stuttering», que ofrece dicho modo.

 

Control funciona mejor en una RTX 2060 que en PS5, y sin DLSS 2.0

Llevo mucho tiempo compartiendo con vosotros artículos en los que me esfuerzo en mostraros la realidad que hay detrás de PS5 y Xbox Series X, no porque no me gusten estas consolas, todo lo contrario, de hecho voy a comprar una PS5 cuando se normalice el stock, sino para evitar que os dejéis llegar por el «hype» que se ha generado alrededor de ellas, y que esto os acaba provocando una decepción.

Algunos decían que ambas consolas iban a tener una GPU tan potente como una RTX 2080 Ti, y que iban a dominar sin problema el trazado de rayos gracias a la optimización que presentan como plataformas «cerradas», pero al final todo ha sido humo. Ya vimos, en su momento, que los trucos clásicos de las consolas, como la resolución dinámica o reescalada, los ajustes gráficos en calidad baja y el renderizado por debajo de la resolución nativa acabarían siendo una realidad en PS5 y Xbox Series X, y efectivamente, se ha cumplido.

Control para PS5 funciona en 1440p viene configurado en calidad media-baja, y tiene un trazado de rayos que renderiza a la mitad de esa resolución y tiene, además, otras limitaciones en ciertas superficies. Funciona a 30 FPS.

Pues bien, Control en PC, con una RTX 2060 de NVIDIA y sin activar el DLSS 2.0, funciona en 1440p con calidad máxima, trazado de rayos en calidad media y aplicado tanto a reflejos como a transparencias y sombras con una media estable de entre 30 y 40 FPS. Si activamos el DLSS 2.0, podemos jugar con trazado de rayos al máximo con medias de 40 a 45 FPS (DLSS 2.0 en modo calidad).

Si después de todo lo que hemos visto quieres seguir pensando que la GPU de PS5 está al nivel de una RTX 2080 Ti perfecto, eres libre de hacerlo, pero como puedes ver no solo no es verdad, sino que en ciertas condiciones queda incluso por debajo de una RTX 2060.