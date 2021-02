Parece que Apple quiere que en la década de los 20 su nombre se vuelva a asociar a innovación y crecimiento, al igual que ocurrió en la primera de este siglo y en la de los ochenta del pasado. Una década que ha comenzado con el salto a ARM en sus ordenadores, pero que apunta mucho más alto, tanto con el proyecto de crear el esperado Apple Car, como con sus planes en relación tanto con la realidad virtual como con la realidad aumentada.

Según vamos sabiendo (por filtraciones, claro, con Apple siempre es por filtraciones) se mantienen los planes de que el visor de realidad artificial de Apple llegue al mercado en 2022, tal y como ya te adelantamos anteriormente, y según nuevas informaciones, ya conocemos algunos detalles más y el posible diseño de este esperado dispositivo. Todo según esta publicación de The Information, que afirma haber tenido acceso a imágenes de un prototipo avanzado y que, por lo tanto, nos contaría muchas cosas tanto de su diseño como de sus especificaciones técnicas.

El dato más destacable del visor de realidad virtual de Apple no nos ha pillado por sorpresa. Me refiero a que contará con dos pantallas con resolución 8K, algo de lo que ya te hablamos hace unos años (sí, el proyecto del visor es veterano), pero que sigue resultando sorprendente a día de hoy. Y, claro, también nos hace cuestionarnos la capacidad de proceso que deberá tener el dispositivo que se responsabilice de generar el entorno virtual que se reproducirá en dichas pantallas.

No obstante, y precisamente para optimizar un poco este aspecto, ambos paneles contarán con una solución avanzada de seguimiento ocular en la que Apple llevaría años trabajando. La función de la misma es que solo se represente por completo las partes de la pantalla a las que está mirando el usuario en cada momento. De este modo, el sistema solo tendría que renderizar a la máxima definición una parte del entorno, dejando la que queda para la visión periférica con una definición menor. Eso sí, será interesante comprobar tanto su precisión como la velocidad para readaptar la imagen ante cualquier movimiento ocular.

Por otra parte, también sabemos que este visor contará con más de 12 cámaras que, según The Information, tendrán la función de realizar un seguimiento muy preciso de los movimientos de las manos del usuario, obviamente con el fin de integrarlas en la simulación. Así, con este repaso rápido a sus prestaciones, no cabe duda de que Apple no está pensando tanto en usuarios particulares y en el sector de los juegos, como en usos profesionales que justifiquen la inversión, ya que se espera que su precio ronde los 3.000 dólares.