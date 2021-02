De acuerdo, decir que GeForce NOW, el servicio de juego en streaming de NVIDIA cumple un año puede resultar un tanto desconcertante, pues llevamos hablando del mismo durante mucho más tiempo. Así que lo primero es precisar que cuando hablo de su primer año, me refiero al tiempo que ha transcurrido desde que salió de su fase beta, en la que solo era accesible mediante invitación. Hoy hace un año, el servicio pasó a estar disponible para todos los usuarios de determinadas geografías.

Un cumpleaños es siempre un buen momento para hacer balance, y parece que los de GeForce NOW son bastante positivos, pues en estos doce meses habría alcanzado los seis millones de usuarios. Bien es cierto que NVIDIA no indica la proporción entre cuentas de pago y gratuitas, pero aún así, y dada la velocidad a la que se han ido agotando las suscripciones mensuales a la modalidad de fundadores, no es descabellado pensar que las expectativas depositadas por NVIDIA en el servicio se deben estar cumpliendo.

Otros números destacables de este primer año de GeForce NOW son los 175 millones de horas transmitidas, que su catálogo de juegos compatibles ya supera los 800 y que su cobertura es cada día más global, actualmente el servicio ya está disponible en más de 65 países.

Para quienes todavía no tengan demasiado claro en qué consiste este servicio, GeForce NOW nos permite jugar a través de la nube, ejecutando los juegos en los servidores de NVIDIA. A diferencia de Stadia, y esto es importante, GeForce NOW no es una tienda de juegos, no es posible comprar títulos desde este servicio. Lo que hace es conectarse a las bibliotecas de Steam, Epic Store y recientemente también GOG, y ofrecer acceso a los juegos que tenga el usuario y que estén soportados por el servicio, una lista que puedes consultar aquí.

Un aspecto muy interesante de GeForce NOW es precisamente lo que mencionaba antes, sus cuentas gratuitas, que permiten probar su funcionamiento y que, para bastantes usuarios, pueden ser suficiente para cubrir sus necesidades. Su principal limitación es que cada sesión de juego puede tener una duración máxima de una hora, y que dependiendo de la cantidad de usuarios conectados al servicio, en ocasiones hay que esperar unos minutos para poder empezar a jugar. La modalidad de fundadores no tiene esas limitaciones y, además, ofrece trazado de rayos en todos los juegos que cuenten con él.

Como ya te contamos hace unos días, GeForce llega a esta fecha estrenando su versión beta para Google Chrome, así como su app con soporte nativo para Apple M1, y NVIDIA ha anunciado que en los próximos días tiene preparadas algunas sorpresas y ofertas para los suscriptores del servicio (tanto los que tienen cuentas gratuitas como los fundadores), así como algunos concursos y sorteos en sus redes sociales, en los que será posible conseguir premios como unos auriculares inalámbricos Steel Series Arctis Pro y controladores Razer Kishi para poder jugar con el smartphone.

Más información: Blog oficial