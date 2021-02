¿Fan de Mortal Kombat? Entonces seguro que estás esperando el lanzamiento de la nueva adaptación para la gran pantalla de la popular franquicia de juegos de lucha. A este respecto no cambia nada de lo que ya se sabía y su estreno simultáneo en cines y HBO Max sigue previsto para el próximo 16 de abril… Pero solo en Estados Unidos.

En España u otros países en los que HBO Max todavía no está disponible, falta por ver cómo lo harán, pero todo apunta a que será de manera muy similar: Mortal Kombat se estrenará en salas, en aquellas que estén abiertas al menos, lo cual dependerá mucho de la situación sanitaria que se esté manejando en el momento. Por ahora da la sensación de que los números acompañan, pero nunca se sabe.

Por otro lado, existe la posibilidad de que la película se estrene también en HBO, si es que repiten la fórmula del «Snyder Cut» de Liga de la Justicia. No se ha dicho nada sobre este supuesto, pero las intenciones de Warner Bros. por aunar los estrenos en cines y HBO Max de sus próximos lanzamientos está ahí y dejar a los suscriptores de HBO fuera, cuando se supone que querrán mantenerlos en HBO Max una vez se de el relevo, no parece una estrategia sensata.

En todo caso, habrá que esperar para saber dónde se puede ver la nueva película por estos lares. La novedad ahora es otra: la publicación del primer tráiler oficial y sin censura de Mortal Konbat… y lo de sin censura va en serio: si eres de los que disfruta con los fatalities del juego, el tráiler deja entrever que van a ser un espectáculo también en la película. Así que no lo dudes: esta será una para mayores de edad.

Que sea una buena peli o no, es otro cantar. La de 1995 fue un auténtico bodrio, pero también una adaptación fiel al videojuego, que no es algo en lo que siempre se coincida y tampoco es algo que determine la calidad final del filme. Del cast and crew de Mortal Kombat, el elenco protagonista no aventura nada en especial, quizás con la excepción de Hiroyuki Sanada (El último samurái, 47 Ronin) y en la dirección está un completo desconocido… lo cual tampoco significa nada.