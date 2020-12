La nueva película de Mortal Kombat se estrenará en cines y HBO Max

Después de cuatro años tenemos novedades sobre la nueva película de Mortal Kombat que representará los combates de uno de nuestros juegos de peleas favoritos.

Según han publicado hoy en Twitter, Mortal Kombat llegará a las salas de Estados Unidos y HBO Max el 16 de abril. No hay fechas oficiales para España, pero el revuelo propiciado por las salas de cine, tras el anuncio de HBO de publicar en HBO Max las nuevas películas de Warner al mismo tiempo que en cines, nos hace pensar que pueda estrenarse en cines España unos días antes para prevenir la piratería.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020