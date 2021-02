Samsung Galaxy M62: un gama alta con una batería enorme

El gigante surcoreano está ultimando el lanzamiento del Samsung Galaxy M62, un smartphone de gama alta que viene con una configuración muy interesante, no solo por su SoC, que es el mismo que utilizaba el Galaxy Note 10, sino también por su gran batería.

Antes de entrar en materia, y de profundizar sobre sus especificaciones a nivel de hardware, vamos a echar un vistazo al exterior. El Samsung Galaxy M62 adopta un frontal clásico, con un acabado todo pantalla que alberga la cámara delantera en una pequeña isleta circular situada en posición central, y tiene unos bordes bastante reducidos.

En la parte trasera, vemos una terminación bastante particular que rompe con el esquema tradicional que venía adoptando Samsung. Las cuatro cámaras traseras se sitúan en un espacio cuadrado con bordes redondeados que se integra bastante bien en el dispositivo, ya que no sobresale, es decir, no incrementa su grosor. El color con efecto degradado le da un toque de tipo doble tono, y el flash LED queda discretamente integrado debajo de las cámaras.

Por lo que respecta a la calidad de acabados, el Samsung Galaxy M62 estará fabricado en plástico, aunque la pantalla vendrá protegida por una capa de cristal, como cabía esperar. Estos materiales permiten a Samsung reducir los costes de fabricación, y mantener un precio de venta más contenido. Ahora sí, vamos a ver sus claves a nivel de hardware.

Especificaciones del Samsung Galaxy M62

Pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles Chipset Exynos 9825 con CPU de 8 núcleos y GPU Mali-G76 MP12 RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB Cámaras principales Cámara trasera principal de 64 MP con apertura f/1.8

Gran angular de 12 MP con apertura f/2.2

Macro de 5 MP con apertura f/2.4

Sensor de profundidad de 5 MP con apertura f/2.4 Cámara frontal 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Vídeo 4K@30fps, 1080p@30fps Sensores Acelerómetro, sensor de huellas dactilares integrado en el lateral, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de brillo Conectividad Bluetooth 5.0, NFC, WiFi 5, 4G (LTE) Batería 7.000 mAh, carga rápida de 25 vatios y carga inversa Dimensiones 163,9 x 76,3 x 9,5 mm Peso 218 gramos Varios Radio FM, carga por USB Type-C 2.0, USB on the Go, Dual SIM. Disponible en colores azul, negro y verde Software Android 11 con la capa de personalización Samsung One UI 3.1

El lanzamiento del Samsung Galaxy M62 se producirá el 3 de marzo, aunque su precio todavía no ha trascendido. Este modelo es la versión internacional del Galaxy F62 que la compañía surcoreana lanzó, en su momento, en los principales mercados emergentes, aunque a diferencia de aquel, parece que solo estará disponible en una configuración con 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento.

En líneas generales, sus especificaciones de hardware está muy equilibradas, ya que tenemos, en esencia, una configuración que poco tiene que envidiar a lo que encontraríamos en un Galaxy Note 10, sobre todo por rendimiento CPU y GPU. Por otro lado, la batería del Samsung Galaxy M62 es un importante reclamo para aquellos que busquen un smartphone capaz de aguantar un día intenso de uso sin despeinarse.

Como anticipamos, su precio de venta no se conoce todavía, pero es probable que acabe posicionando entre los 400 y los 450 euros, ya que la versión de 8 GB y 128 GB que llegó a la India posicionó un poco por debajo de los 400 euros (al convertir divisa y aplicar impuestos).