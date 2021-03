La nueva Nintendo Switch usará una pantalla OLED de Samsung

La nueva Nintendo Switch (Switch Pro) está en marcha y llegará este año con una pantalla OLED como mayor novedad en su exterior, según un nuevo informe de Bloomberg.

Ayer se cumplieron cuatro años desde el lanzamiento de la última consola de videojuegos de Nintendo y aunque sigue en plena forma (en ventas) parece que va siendo hora de una nueva versión que manteniendo el factor de forma híbrido que la ha hecho distinta al resto, permita a la compañía añadir más juegos de última generación, ofrecer una nueva experiencia y competir mejor contra PS5 y Xbox Series X/S, si éstas alguna vez llegan al mercado en cantidad suficiente porque esa es otra.

Si hace un par de semanas te hablábamos de una alianza con NVIDIA para producir un nuevo SoC personalizado de mayor potencia que el original y con soporte para DLSS y 4K, hoy llega desde Bloomberg una información que habla de un acuerdo con otro grande de la industria para el suministro de las pantallas. Y la confirmación que el desarrollo está en marcha y llegará en 2021.

La nueva Nintendo Switch

La información habla de una pantalla que mejoraría en ‘calidad y cantidad’ a la LCD original. Un panel OLED de 7 pulgadas de Samsung Display que aumentaría el tamaño desde los 6,2/5,5 pulgadas de las actuales Switch y Lite. La tecnología OLED debería ofrecer una gama más amplia de colores, mayor nivel de brillo y contraste, mejor eficiencia de la batería y potencialmente mejores tiempos de respuesta que la LCD.

Gustará menos saber que Nintendo mantendría la resolución en los escasos 720p del original, lo que significaría que no solo no ganaría densidad de píxeles si no que los perdería frente al original. Además, como la nueva Nintendo Switch incluirá algún tipo de soporte para entregar contenido de ultra alta definición 4K y soporte para DLSS en una pantalla externa, aumentará la brecha de calidad de imagen entre la experiencia en movilidad y frente al televisor.

En el lado positivo, esta resolución debería ayudar a que la batería de la consola dure más tiempo y ayudará a que Nintendo mantenga a raya las temperaturas de funcionamiento de la consola.

El informe aclara que Nintendo usará pantallas OLED rígidas de Samsung, a diferencia de las flexibles que se ven en la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales. Las pantallas flexibles se usan especialmente porque permiten reducir los biseles alrededor de la pantalla a tamaños mínimos, pero, naturalmente, son más caras y eso es lo que quiere evitar la compañía japonesa. Aún así, se espera que la nueva Nintendo Switch use el mismo chasis, por lo que los biseles se reducirán obligatoriamente.

La asociación entre Nintendo y Samsung beneficiará a ambas partes, ya que Samsung ha visto caer los precios de los OLED rígidos debido al exceso de oferta, mientras que Nintendo se asegura uno de los mejores fabricantes en calidad de pantallas y capacidad de producción de la industria.

Bloomberg dice que Samsung Display comenzará la producción en masa de las pantallas en junio para entrega a los ensambladores un mes después. A tiempo para un lanzamiento en las navidades de 2021. Ni Samsung ni Nintendo han confirmado esta información.