NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) es una técnica que usa inteligencia artificial y sofisticados algoritmos para que las tarjetas gráficas aumenten el rendimiento en frames por segundo en la ejecución de juegos.

NVIDIA se propuso redefinir la representación en tiempo real a través de la superresolución basada en IA y la verdad es que las novedades en la versión 2.0 del software, junto al aumento de capacidad y aprovechamiento de los procesadores de IA dedicados que incluyen sus últimas generaciones de tarjetas gráficas (conocidos por Tensor Cores), han permitido mejorar su actuación en rendimiento, estabilidad o personalización de la calidad de imagen. Y un mayor número de juegos.

La técnica detrás del NVIDIA DLSS es conocida. El gigante ha entrenado su red neuronal profunda para manejar decenas de miles de imagen de alta resolución, pero renderizadas por superordenadores a velocidades de fotogramas muy bajas. Los vectores de movimiento de las imágenes generados por el motor del juego le dicen a la red neuronal qué objetos de la escena se mueven de un fotograma a otro y así calcular cómo se verá el siguiente. El resultado se compara con una imagen real renderizada a calidad ultra alta y las diferencias se incluyen en la red para que ésta siga aprendiendo.

El resultado es la representación de imágenes con calidad similar a una mayor tasa de fotogramas o lograr generar la «magia» de generar imágenes a mayores resolución con tasas razonables de FPS. Por ejemplo, poder jugar a 8K de manera (más o menos) fluida en juegos como Death Stranding sobre máquinas que sobre el papel no cuenten con el hardware suficiente para ello. Y hablamos de calidad similar o de magia porque este reescalado inteligente no es tan perfecto como la ejecución nativa. No podemos engañarnos tampoco con estas técnicas: de donde no hay no se puede sacar.

Nuevos juegos con NVIDIA DLSS

El gigante verde ha impulsado el programa para que los desarrolladores usen esta tecnología en sus juegos y añadió uno de los motores más usados, Unreal Engine 4, para acelerar su despliegue. Ahora anuncia cuatro nuevos juegos que se unen al soporte. NVIDIA ha publicado la mejora de rendimiento que alcanzan en sus pruebas.

Call of Duty: Black Ops Cold War. La última entrega de Activision llega con raytracing, NVIDIA Reflex, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights y el comentado NVIDIA DLSS que aumenta la velocidad de cuadros hasta en un 85% a 4K en las GeForce RTX.

War Thunder. El juego PvP multiplataforma gratuito y extremadamente popular, promete acelerar el rendimiento en 4K hasta en un 30%.

Enlisted. El shooter MMO en primera persona aumenta los fps hasta un 55% en 4K.

Ready or Not. Inspirado en los juegos SWAT clásicos de antaño una versión alfa en curso añade soporte para trazado de rayos y una mejora que la compañía sitúa en el 120% a 4K usando DLSS.

Con estos añadidos el listado de juegos soportados se eleva actualmente a 27. Tendremos bastantes más incluyendo el esperadísimo Cyberpunk 2077.