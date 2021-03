Intel Xe DG2 será la próxima tarjeta gráfica que el gigante del chip ponga en el mercado y la primera que realmente podremos comprar ya que la DG1 no está destinada al segmento del retail sino que solo se venderán a integradores de sistemas para instalar en equipos nuevos. ¿Será una alternativa real al catálogo de NVIDIA y AMD? ¿Podrá ocupar un lugar destacado entre las gráficas más rápidas del mercado?

El segmento gráfico mundial alcanzará unos ingresos de 200.000 millones de dólares en 2027, según las previsiones de algunos analistas. Los juegos y sus gráficos hiperrealistas; las pantallas 4K y 8K; lo que llegue del AV/VR; la popularidad de la Internet de las cosas (IoT); la inteligencia artificial; el aprendizaje automático y, cómo no, la minería de criptomonedas, serán los campos principales para alcanzar una cifra de negocio espectacular.

Intel es el primer fabricante mundial de chips gráficos gracias a las integradas que se incluyen en sus procesadores, pero no puede competir a nivel de rendimiento con los grandes del sector: NVIDIA y AMD. A comienzos de la pasada década inició una ambiciosa estrategia para volver a entrar en el segmento de las gráficas dedicadas de donde llevaba veinte años apartada.

La nueva división gráfica Core and Visual Computing Group de Intel tomó forma bajo la dirección de Raja Koduri (ex-responsable del grupo Radeon Technologies de AMD) y otros ingenieros talentosos. Recientemente, se unió al grupo Tom Petersen, ex Director técnico de Marketing de NVIDIA. Aunque ya habíamos visto una parte de su trabajo en las últimas integradas, a comienzos de este año Intel arrancó su actividad comercial con el lanzamiento de la DG1. Era un comienzo, aunque está GPU está limitada en rendimiento y disponibilidad.

Intel Xe DG2 será mucho más interesante, pero ¿podrá competir de verdad? Aunque no se conocen sus especificaciones definitivas, Raja Koduri ha publicado una pista que nos puede poner en situación.

From 2012 to 2021 – same Intel Folsom lab, many of the same engineers with more grey hair , I was at Apple back then, getting hands on with pre-production crystalwell, 9 years later playing with a GPU that’s >20x faster! pic.twitter.com/RgmRJuhOXw

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) March 12, 2021