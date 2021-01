La administración de Trump añade a Xiaomi a la lista negra

Xiaomi es una de las empresas (nueve más) añadidas a la lista negra del Departamento de Defensa de EE.UU. por supuestas conexiones con el ejército chino. El Departamento de Defensa dice que la lista nombra «compañías militares comunistas chinas».

La consecuencia directa, según la orden ejecutiva firmada por Trump en noviembre de 2020, es que ninguna compañía, fondo o particular estadounidense podrá invertir en las compañías del listado. Xiaomi cotiza en Hong Kong y la orden podría obligar a los inversores estadounidenses a deshacerse de sus participaciones en el fabricante chino. De hecho, las acciones de Xiaomi cayeron más del 11% al conocerse la noticia.

Aunque está conectada y a veces se confunde, esta lista negra militar es diferente de la lista de entidades del Departamento de Comercio que, por motivos de seguridad nacional, ha bloqueado a Huawei , DJI , SenseTime y otras empresas tecnológicas chinas, de cualquier conexión o negocio con proveedores estadounidenses. En cualquier caso el daño para Xiaomi es grave.

Xiaomi ha insistido en un comunicado que «no es propiedad, no está controlada ni afiliada al ejército chino, y no es una Compañía Militar Comunista China« como describe la NDAA [Ley de Autorización de Defensa Nacional]. La compañía dice que «está revisando las posibles consecuencias e impacto de este anuncio y tomará las acciones apropiadas para proteger los intereses de la compañía y sus accionistas».

Además de Xiaomi, entre las últimas empresas añadidas se incluye SMIC, el mayor fabricante chino de chips. La motivación es la misma, según el Departamento de Defensa: «estamos decididos a resaltar y contrarrestar la estrategia de desarrollo de la Fusión Civil-Militar de la República Popular de China, que apoya los objetivos de modernización del Ejército Popular de Liberación al garantizar su acceso a tecnologías avanzadas y experiencia adquirida y desarrollada incluso por las empresas, universidades y programas de investigación de China que aparecen como entidades civiles».

En ese mismo grupo están incluidas las tres principales operadoras de telecomunicaciones chinas, China Mobile, China Unicom y China Telecom, y otras muchas empresas chinas donde los estadounidenses no pueden invertir.

¿Cómo queda Xiaomi?

Como decíamos arriba y en principio, Xiaomi no se enfrenta a las restricciones comerciales que sí tiene Huawei, en materis de suministro de componentes y tecnología, pero es obvio que su situación se puede complicar y mucho en plena expansión internacional que le ha llevado al top-3 de venta de smartphones.

Grandes tecnológicas como Qualcomm, tendrán que vender su participación en Xiaomi y aunque no tenga prohibido (de momento) la venta de componentes como a Huawei, se complicará el suministro de chipsets que de manera preferente entrega a la firma china. Además, bajo esta nueva prohibición militar, el departamento de comercio podría bloquear a Xiaomi posteriormente con la importación de «tecnología sensible» de China donde también está ZTE o el fabricante de drones DJI.

Estaba claro que Donald Trump no iba a salir de la Casa Blanca sin hacer ruido y el añadido de Xiaomi a esta la lista negra por supuestas conexiones con el ejército chino es otra muesca en su revólver. Como de costumbre, y al igual que ocurre con las empresas bloqueadas por ser una «amenaza para la seguridad nacional» sin pruebas que lo sustenten.

Algunos inversores chinos esperan que el presidente electo Joe Biden atenúe la retórica anti-China de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump, pero que no cambie esencialmente la visión actual de Beijing como un rival estratégico. Al que hay que combatir por tierra mar y aire en una guerra comercial que termina repercutiendo negativamente a todo el planeta.

Algunos analistas creen que la administración Trump «cambió irreversiblemente» la relación económica de Estados Unidos con China y será difícil revertirla. En este apartado los analistas no esperan que Biden sea un ‘angelito’ y tomará una posición igualmente dura con las empresas de infraestructura crítica como Huawei. Es menos probable que la presión se realice sobre aplicaciones de consumo, pero se espera que la relación de Biden sea dura con China, «pero con menos aranceles unilaterales y más cooperación de los aliados internacionales». prevén. Veremos.