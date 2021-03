Hoy era el gran día, AMD ha dado luz verde a los análisis de la Radeon RX 6700 XT, una tarjeta gráfica de gama media-alta que posiciona en un nivel muy interesante, ya que no termina de competir directamente ni con la RTX 3060 Ti ni con la RTX 3070, ya que tiene un precio de lanzamiento superior a la primera e inferior a la segunda. El precio de venta recomendado que ha dado AMD es de 479 dólares para los diseños de referencia, aunque está claro que va a ser prácticamente imposible encontrarla a ese precio mientras se mantenga el caos que azota al sector gráfico.

La Radeon RX 6700 XT tiene un diseño muy atractivo y de alta calidad, con un sistema de refrigeración que mantiene la estela de las series Radeon RX 6800-6800 XT y Radeon RX 6900 XT. Su base es la arquitectura RDNA 2, lo que significa que cuenta con hardware especializado para acelerar trazado de rayos, y viene con memoria «Caché Infinita» para impulsar el ancho de banda. A diferencia de los modelos superiores, que integran 128 MB, la RX 6700 XT viene con 96 MB.

Esta tarjeta gráfica ocupa, en su diseño de referencia, dos ranuras de expansión. Monta un radiador de gran tamaño y cuenta con dos ventiladores situados encima de aquel. En la parte trasera, vemos una placa metálica que no solo aporta rigidez al PCB, sino que además ayuda a reducir las temperaturas de trabajo. Los conectores de alimentación necesarios son dos, como estaba previsto, uno de 8 pines y otro de 6 pines.

Especificaciones y rendimiento de la RX 6700 XT

Arquitectura RDNA 2. Núcleo gráfico Navi 22 XT en 7 nm.

2.560 shaders a 2,42 GHz-2,58 GHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos.

Bus de 192 bits (ancho de banda de 384 GB/s).

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

13,21 TFLOPs de potencia en FP32.

96 MB de caché infinita.

TDP de 230 vatios, requiere un conector de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 600 vatios.

Echando un vistazo a las pruebas de rendimiento que han realizado medios como Hardware Unboxed y TechPowerUP! vemos que se cumplen, en general, las previsiones que habían ido apareciendo en numerosas filtraciones anteriores.

Si nos limitamos a valorar el rendimiento en rasterización, la Radeon RX 6700 XT es un poco más potente que la RTX 3060 Ti, aunque la diferencia se reduce según aumenta la resolución. Esto tiene una explicación, y es que la «Caché Infinita» se desinfla conforme aumenta la resolución. Por ello, cuando llegamos a 4K, la diferencia entre la solución de NVIDIA y la de AMD es de apenas un 3%, mientras que en 1080p y 1440p es de un 6% y un 8%, respectivamente. Si tenéis dudas sobre cómo funciona la «Caché Infinita», echad un vistazo a este artículo.

Hardware Unboxed alcanza unas conclusiones muy parecidas en lo que respecta al rendimiento de la Radeon RX 6700 XT en rasterización, ¿pero qué pasa si introducimos el trazado de rayos y el DLSS 2.0? Pues que esta tarjeta gráfica no sale bien parada, y acaba quedando incluso por detrás de la RTX 3060, una tarjeta gráfica que tiene un precio recomendado de 329 euros y que, os recuerdo, rinde aproximadamente al nivel de una RTX 2070.

Podéis ver la comparativa al detalle en el vídeo adjunto, pero os dejo algunos ejemplos. En Watch Dogs Legion, la RTX 3060 con trazado de rayos en ultra y sin DLSS 2.0 rinde más que la RX 6700 XT. Si introducimos el DLSS 2.0 en modo calidad no solo la supera, sino que se sitúa al nivel de una RX 6800, una tarjeta gráfica mucho más cara. En Shadow of the Tomb Raider sale mejor parada, pero si echamos un ojo a Control nos encontramos con una diferencia abismal, tanto que la RTX 3060 con trazado de rayos en alto y DLSS 2.0 en modo calidad dobla el rendimiento de la RX 6700 XT.

TechPowerUP! no ha publicado pruebas de rendimiento con DLSS 2.0 activado, pero sí que ha compartido algunos resultados con trazado de rayos activado, y la conclusión es bastante clara: el rendimiento medio de la RX 6700 XT en trazado de rayos se sitúa en la franja de la RTX 2070, aunque en algunos casos llega a caer por debajo de la RTX 2060.

Entiendo que hablar de precios de venta recomendados con la situación que vive actualmente el mercado de las tarjetas gráficas es una pequeña locura, pero al final es el único baremo justo y realista que tenemos a mano para determinar el valor real que ofrece una tarjeta gráfica. En este caso, la RTX 3060 Ti tiene un precio recomendado de 419 euros, mientras que la RX 6700 XT cuesta 489,99 euros.

La diferencia de precio entre ambas es significativa. Es cierto que la RX 6700 XT tiene más memoria gráfica que la RTX 3060 Ti, y que logra superar en alguna ocasión a la RTX 3070, pero si hacemos un balance medio solo es un poco más potente que la primera, y si introducimos en la ecuación el trazado de rayos y el DLSS 2.0 vemos que la solución de NVIDIA ofrece, en general, un valor muy superior.