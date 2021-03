Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro,11i y Lite: la familia crece

Si hace alrededor de un mes el Xiaomi Mi 11 llegaba oficialmente a España, eso era solo el primer paso en lo referido a los topes de gama de la marca para este 2021. Un plan que hoy se ha completado con varios modelos que enriquecen sustancialmente la propuesta de gama alta del fabricante. No tenemos claro, eso sí, que todos ellos vayan a salir del mercado chino. Lo primero es intentar poner un poco de orden entre tantos titulares, nombres y dispositivos, así que veamos, en un vistazo rápido, todos los smartphones presentados hoy por Xiaomi:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Como puedes ver, son cinco variantes sobre el modelo que llegó el mes pasado a nuestro país, cada uno de ellos, obviamente, con sus particularidades. Seis modelos en total, si bien al menos de momento no parece probable que la versión Pro salga del mercado nacional del fabricante.

Xiaomi Mi 11 Ultra

El tope de gama de los topes de gama de Xiaomi para este 2021 es, sin lugar a dudas, un smartphone muy destacable, que llama la atención desde el primer vistazo por su construcción en cerámica y con una segunda pantalla en la parte posterior. En su interior encontramos, ninguna sorpresa, un Snapdragon 888 que podrá acompañarse de 8 o 12 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y de 128,256 o 512 gigas de almacenamiento UFS 3.1.

Si hablamos de su pantalla principal, nos encontramos con un panel AMOLED de 6,81 pulgadas con resolución QuadHD+ (3.200 x 1.440 puntos), compatible con HDR10+ y una frecuencia de refresco de 120 hercios. Para proteger tan insigne pantalla de golpes, el Xiaomi Mi 11 Ultra cuenta con Gorilla Glass Victus, lo que resultará muy tranquilizador si, por accidente, el teléfono se escapa de nuestras manos y termina en el suelo.

Ahora bien, aunque mucho menor en prestaciones, sin duda resulta más llamativa la pantalla secundaria, situada en la parte posterior del teléfono, junto a la cámara, también AMOLED aunque mucho más pequeña, de 1,1 pulgada. Ésta podrá ser empleada para varios fines, desde activar un modo espejo, que permitirá encuadrar los selfies con la cámara principal, hasta mostrar notificaciones, información varia y permitir, por ejemplo, atender o colgar llamadas telefónicas (sí, también es táctil).

Dado que equipa un Snapdragon 888, que es un tope de gama y que estamos en 2021, evidentemente cuenta con conectividad 5G, a la que se suman WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC. Y en lo referido a sus cámaras, la principal se compone de tres sensores: un angular principal Samsung ISOCELL GN2 de 50 megapíxeles con OIS, un ultra gran angular Sony IMX586 de 48 megapíxeles y un teleobjetivo Sony IMX586 de 48 megapíxeles para telefoto, con zoom óptico 5x, híbrido 10x y zoom digital hasta 120x. En el frontal encontramos un solo cuerpo óptico de 20 megapíxeles con número f/2.2.

El Xiaomi Mi 11 Ultra se alimenta con una batería de 5.000 miliamperios con función de carga rápida de 67 vatios, función de carga inalámbrica también de alta velocidad y función de carga inversa con un flujo de 10 vatios. Tiene certificación IP68 y, como no podría ser de otra manera, llegará al mercado directamente con Android 11 + MIUI 12.5, la capa de personalización de Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Ultra estará disponible próximamente en acabados negro y blanco. En Europa, su precio será de 1.199 euros en su variante de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Xiaomi Mi 11 Pro

Como ya te indicamos al principio, este modelo de momento ha sido presentado únicamente para el mercado chino, por lo que desconocemos si en algún momento cruzará las fronteras del gigante asiático para explorar otras geografías. Se encuentra un escalón por debajo del Xiaomi Mi 11 Ultra, con el que comparte mucho. Tanto que, en realidad, lo más interesante es destacar sus diferencias.

No cuenta con la pantalla secundaria en la parte posterior.

No está construido en cerámica.

Los sensores secundarios de la cámara principal no son tan destacables.

No hay opción con 512 gigabytes de almacenamiento.

Esas son todas las diferencias entre ambos terminales, como puedes comprobar no hablamos de un enorme salto, sino más bien de pequeños matices que, eso sí, también se traducen en un precio inferior.

Xiaomi Mi 11i

A falta de la versión Pro, el modelo que sí que podremos adquirir en Europa es el XIaomi Mi 11i, al que casi podemos considerar un mellizo del Mi 11, tanto por precio como por prestaciones. En su interior encontramos un Snapdragon 888, igual que en sus hermanos mayores, que se acompaña de 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y 128 o 256 gigabytes de memoria de almacenamiento UFS 3.1, que se alimentan con una batería de 4.520 miliamperios con función de carga rápida de 33 vatios.

Si nos fijamos en su pantalla, encontramos un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos), compatible con HDR10+ y una frecuencia de refresco de 120 hercios. En este caso, la protección tanto de la pantalla como de la parte trasera del smartphone corren de la cuenta de Gorilla Glass 5. Y para acompañar la imagen, también cuenta con altavoces estéreo y es compatible con Dolby Atmos.

Del mismo modo que los otros sabores del Xiaomi Mi 11 que hemos visto hasta ahora, este 11i cuenta con conectividad 5G, además de WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC y, reconozco que esto me ha sorprendido, puesto que me ha llevado a otros tiempos, conexión por infrarrojos.

No se queda corto en lo referido a su cámara principal, que cuenta con tres sensores: un principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo de cinco megapíxeles. La frontal asoma por una perforación en la parte superior central de la pantalla y cuenta con un sensor de 20 megapíxeles.

El Xiaomi Mi 11i llegará, como ya hemos indicado, en dos versiones, 8/128 GB por un precio de 649 euros y 8/256 GB por un precio de 699 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Su nombre no engaña, y es que este Lite es la variante más ligera de los Xiaomi Mi 11 presentados por el fabricante. No compite con sus hermanos mayores en prestaciones, claro, pero tampoco lo hace en precio, por lo que en este caso nos alejamos de la gama alta para situarnos en la media con un terminal que, no obstante, tiene algunos puntos de lo más interesantes, y que puede convertirse en una opción muy interesante, por equilibrada.

En el interior del Xiaomi Mi 11 Lite 5G encontramos un SoC Snapdragon 780G acompañado de seis u ocho gigabytes de RAM y 128 gigas de almacenamiento, que beben de una batería de 4.250 miliamperios con función de carga rápida a 33 vatios. En lo referido a su conectividad, nos encontraremos con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC.

Para su pantalla, Xiaomi ha optado por un panel AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos), compatible con HDR10+ y con una frecuencia de refresco de 90 hercios. En la esquina superior izquierda de la misma encontramos una perforación para su cámara frontal, de 20 megapíxeles. En la parte posterior encontramos la principal, compuesta de tres elementos: un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un objetivo macro de cinco megapíxeles.

El Xiaomi Mi 11 Lite 5G estará disponible en dos variantes, 6GB + 128GB, por 369 euros, y el modelo con 8GB + 128GB, con un precio todavía no determinado.

Xiaomi Mi 11 Lite

Como ya habrás imaginado, el Mi 11 Lite es el más «pequeño» de la familia Xiaomi Mi 11, y la muestra más clara de ello es que es el único de los terminales presentados hoy que no cuenta con conectividad 5G. Y esta es prácticamente su única diferencia con el Lite 5G. Al igual que hemos hecho en el caso de las variantes Ultra y Pro, vamos a enumerar las diferencias entre ambos modelos:

SoC Snapdragon 732G.

No cuenta con conectividad 5G.

Cámara frontal de 16 megapíxeles.

Hay una diferencia más, su peso, pero es tan nimia, dos gramos, que a efectos prácticos no marca diferencia alguna.

El Xiaomi Mi 11 Lite estará disponible en dos variantes, 6GB + 128GB, por 299 euros, y el modelo con 8GB + 128GB, con un precio todavía no determinado.

Más información: Xiaomi