La NASA compartió recientemente una imagen captada por Perseverance que mostraba una escena única: la superficie de Marte con un cielo coronado por lo que parecía ser un arcoíris marciano. Obvia decir que esto generó muchísimo interés, pero como ya te hemos adelantado en el título no, no se trata de un arcoíris, sino de algo mucho más sencillo.

Si no es un arcoíris, ¿qué ha captado entonces Perseverance? Pues muy sencillo, un simple destello de lente, así lo ha confirmado la cuenta oficial de la NASA en Twitter, donde han explicado, además, por qué no es posible que se produzcan este tipo de fenómenos en el cielo marciano, al menos en su estado actual, todo sea dicho.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, un arcoíris se produce cuando la luz se refleja en pequeñas gotas de agua presentes en la atmósfera. Pues bien, en Marte no solo no hay suficiente agua para que se produzca el fenómeno de la condensación, sino que además las temperaturas que registra este planeta son demasiado frías para que pueda existir agua en forma líquida en su atmósfera.

También tiene una explicación, y es incluso más simple que la anterior. Desde el momento en el que la NASA inició el desarrollo del róver Perseverance, decidió que era necesario instalar parasoles en la cámara Hazcams frontal. Dichos parasoles tenían, como objetivo principal, facilitar una conducción segura cuando el róver se mueva hacia adelante.

Dado que el Perseverance se mueve, casi siempre, hacia adelante, esos parasoles eran fundamentales y tenían todo el sentido del mundo en dicha cámara, pero no se utilizaron en la cámara Hazcams trasera, puesto que apenas se mueve marcha atrás. Al no contar con esos parasoles, dicha cámara puede mostrar, en algunas de las imágenes que captura, ese peculiar destello de lente.

El róver Perseverance lleva ya un par de meses en la superficie de Marte, y está llevando a cabo un importante proceso de investigación para determinar si pudo haber vida en parte en épocas pasadas. Es importante tener en cuenta que, en este sentido, la investigación no se está limitando a formas de vida complejas, sino a formas de vida en su concepto más general.

Ya os contamos en este especial dedicado a diez curiosidades sobre Marte, que nuestro vecino tiene muchas cosas en común con la Tierra, y que en un pasado muy lejano podría haber tenido una atmósfera densa, océanos por su superficie y unas condiciones que, a grandes rasgos, habrían sido óptimas para la aparición de vida. Con esto en mente, es fácil entender la motivación que hay detrás de Perseverance.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021