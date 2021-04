El controlador de pantalla es un chip fundamental que está presente en una gran cantidad de componentes y de dispositivos, incluyendo desde tarjetas gráficas hasta procesadores, APUs, consolas, televisores, smartphones y, en definitiva, en casi cualquier cosa que utilice una pantalla. Sin este chip, no sería posible fabricar nada de lo que hemos listado, y como habréis podido intuir, también está presente en automóviles modernos equipados con pantallas táctiles.

No es un componente muy conocido, pero la importancia del controlador de pantalla está fuera de cualquier duda. Ya hemos hablado sobre ello en el apartado anterior, pero vamos a profundizar con un ejemplo concreto. Imagina que vas a fabricar una tarjeta gráfica, tienes el PCB, la GPU, la memoria gráfica, el VRM y todos los elementos necesarios, pero no consigues un controlador de pantalla. Podrías fabricar dicha tarjeta gráfica, pero no funcionaría sin ese componente.

El caso es que, a pesar de su importancia, su coste es relativamente bajo. Según los últimos datos que he podido consultar, el precio por unidad que tiene un controlador de pantalla ronda, aproximadamente, un dólar. No eran difíciles de encontrar, y tampoco resultaban caros, pero la pandemia global de la COVID-19, unida a la escasez que vive el mercado de los semiconductores y a la alta demanda de chips, los ha convertido en un componente cada vez más demandado, hasta tal punto que, al final, la demanda ha superado a la oferta.

Sin controlador de pantalla no hay tecnología

Seamos sinceros, la tecnología que utilizamos a día de hoy está asociada, de forma casi absoluta, al uso de una pantalla. ¿No estás convencido? Pues piensa, por un momento, en cómo interaccionas con tu smartphone, con tu tablet, con tu PC, con tu televisor, con tu coche, con tu pulsera deportiva… No hace falta que siga, ¿verdad?

El controlador de pantalla se ha convertido en uno de los pilares más importantes este mundo tecnológico que hemos creado. Sin él no es posible crear, y utilizar, prácticamente nada, y por desgracia las principales plantas de fabricación de dicho chip han experimentado problemas que han acabado afectando a su producción, lo que ha agravado todavía más la escasez de controladores de pantalla, y ha acabado disparando los precios.

Obvia decir que un aumento en el precio del controlador de pantalla acabaría afectando, de una manera u otra, a casi todos los dispositivos, equipos, componentes y productos en general que utilicen una pantalla, ya que, como hemos dicho, necesitan de un controlador de pantalla para funcionar. Habrá que esperar a ver qué impacto tiene esta escasez en el mercado de consumo general, pero podemos estar seguros de que la falta de suministro no se solucionará a corto plazo, y que por desgracia esta crisis global de chips, a la que hace referencia Bloomberg con gran acierto, se mantendrá en pleno auge hasta mediados, o finales, de 2022.

De momento el mercado que más afectado se ha visto por la escasez de semiconductores ha sido el de las tarjetas gráficas, pero no podemos descartar que la situación acabe empeorando de forma considerable en otros sectores a lo largo de los próximos meses. Si necesitáis comprar una CPU, un SSD, un smartphone o una tablet, quizá deberíais hacer lo posible por dar el paso cuanto antes.