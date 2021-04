Sony ha publicado una oferta de trabajo que apunta claramente en una dirección: pronto podrás disfrutar de juegos de PlayStation en tu smartphone, y también en cualquier tablet compatible, ya que al fin y al cabo estas utilizan los mismos sistemas operativos (Android y iOS). En concreto, esa oferta de empleo busca un Jefe del grupo de Dispositivos Móviles en PlayStation Studios, ubicados en San Mateo (Estado de California), y dice:

«¿Quieres liderar el desarrollo y la estrategia de los juegos móviles y ayudar a dar forma al futuro de los juegos para un estudio de clase mundial? Como director de dispositivos móviles, serás el cerebro encargado de crear y de desarrollar la estrategia de juegos móviles para PlayStation Studios y ayudarás a sentar las bases para futuras oportunidades de crecimiento.

Dirigirá todos los aspectos de la expansión de nuestro desarrollo de juegos, desde consolas y PC hasta servicios móviles y en vivo, con un enfoque en la adaptación exitosa de las franquicias más populares de PlayStation para dispositivos móviles. Serás responsable de construir y escalar un equipo de líderes móviles y actuarás como jefe de esta nueva unidad de negocios dentro de PlayStation Studios».

No hay duda de que la descripción del puesto habla por sí sola, y debo reconocer que la propuesta de Sony de llevar sus principales franquicias a otras plataformas es todo un acierto. Ya lo hemos visto en PC, por ejemplo, y queda claro que la compañía ya ha puesto el objetivo en los dispositivos móviles, un ecosistema enorme que incluye smartphones y tablets, y que suma a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Entiendo que algunos de nuestros lectores pueden preguntarse por qué ha optado Sony por este camino, y no por lanzar una consola portátil, como ha hecho Nintendo con la Switch. La razón es muy sencilla, PS Vita, la última portátil de Sony, no cumplió con las expectativas y obtuvo unos resultados tan flojos que la compañía decidió no trabajar en una sucesora.

Para ponerle un poco de contexto, os recuerdo que dicha consola vendió, entre 2011 y 2019, 16 millones de unidades, mientras que Nintendo Switch ha vendido desde 2017 hasta hoy más de 81 millones de unidades. Viendo esos números, es fácil entender que Sony y Nintendo hayan seguido caminos distintos.

El precio podría ser un importante obstáculo en la llegada de los juegos de PlayStation al sector smartphone

Adaptar los juegos de PlayStation al sector smartphone supone un reto debido, principalmente, a las diferencias que presentan este tipo de dispositivos en materia de control. Ya sabéis que la interfaz táctil complica mucho las cosas en algunos juegos, pero ese no es el único obstáculo importante que debe afrontar Sony en esta nueva aventura.

Los usuarios que utilizan un dispositivo móvil para jugar, ya sea una tablet o un smartphone, están acostumbrados a descargar, en su mayoría, títulos que funcionan bajo el modelo «free to play». Estos juegos son gratis, y se monetizan a través de micropagos que pueden afectar, en mayor o menor medida, a la jugabilidad y a las posibilidades de victoria del jugador. Otros, combinan publicidad con micropagos menos agresivos, y una minoría solo utiliza publicidad.

Llevar los juegos de PlayStation al sector móvil está muy bien, pero Sony debe tener claro que no va a poder venderlos por 40, 50 o 60 euros, de hecho puede que tenga serios problemas si intenta vender esos juegos por más de 15 o 20 euros, ya que el público al que se dirigen está acostumbrado a una realidad totalmente ajena a la que afrontan, desde hace años, los jugadores de consola.

¿Cuánto debería cobrar Sony por los juegos de PlayStation adaptados a dispositivos móviles? Es una buena pregunta. Personalmente creo que la respuesta debería depender de tres cosas: la calidad del juego, la duración del mismo y el valor añadido (multijugador, modos de juego, soporte, nuevos contenidos, étc). En mi caso, apenas utilizo el smartphone para jugar por falta de tiempo, pero entiendo que, para muchos usuarios, esto es algo muy interesante.

Antes de terminar os lanzo una pregunta, ¿cuánto estaríais dispuestos a pagar por disfrutar de los principales juegos de PlayStation en vuestro dispositivo móvil? Los comentarios son vuestros, nos leemos.