No, no nos hemos saltado una generación. Las APUs Ryzen 7000 serán las primeras en utilizar la arquitectura Zen 4 a nivel de CPU porque, según numerosas filtraciones, AMD tiene previsto lanzar una revisión de la arquitectura Zen 3, conocida provisionalmente como Zen 3+, que será la que dé forma a las APUs Ryzen 6000.

Debo decir que, cuando empezaron a aparecer los rumores que apuntaban a la presentación de Zen 3+, no terminaba de verles demasiado sentido, pero ahora, con la marcada escasez de semiconductores que estamos viviendo a nivel internacional, mi forma de pensar ha cambiado por completo. Llevar a cabo una renovación de arquitectura tan importante como Zen 4 sin que el sector de los semiconductores se haya recuperado sería un movimiento poco acertado por parte de AMD, pero al mismo tiempo, dejar el sector sin una renovación tampoco sería apropiado.

Para salir de esa tesitura, el gigante de Sunnyvale podría recurrir a la arquitectura Zen 3+, una revisión de la actual Zen 3 que vendría fabricada en proceso de 6 nm y que podría contar con pequeñas mejoras a nivel de silicio que permitirían, en teoría, un leve salto en términos de IPC (entre un 2% y un 5%). Para que nos entendamos, podría ser algo similar a Zen+, una arquitectura que representó una evolución menor frente a Zen, aunque permitió a AMD demostrar que había encontrado el camino correcto con su diseño MCM.

Se venía rumoreando que, con Zen 4, AMD podría apostar por aumentar el máximo de núcleos e hilos en sus procesadores de consumo general, y también en sus APUs Ryzen 7000, pero todavía no hay nada confirmado, así que no podemos darlo por seguro. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, si finalmente AMD decide integrar una GPU RDNA 2 en dichas APUs, puede que no tenga espacio suficiente en el encapsulado para integrar un mayor número de chiplets, y que por tanto no aumente el total de núcleos a nivel de CPU.

APUs Ryzen 7000: Nombre en clave Raphael

Toda la información que hemos ido viendo hasta ahora repite de forma constante ese nombre en clave. Raphael es como se conocen, a nivel interno, las APUs Ryzen 7000 de AMD. Esta generación estará fabricada en proceso de 5 nm, lo que representa una evolución importante frente a los 7 nm que utilizan Zen 2 y Zen 3.

Gracias a esa reducción del nodo de fabricación, AMD tendrá más espacio a nivel de encapsulado para integrar una GPU más potente, basada en la arquitectura RDNA 2 y preparada para ofrecer un rendimiento tan elevado que podríamos ver, por fin, soluciones «comparables» a las APUs que utilizan las consolas de nueva generación. He entrecomillado porque el subsistema de memoria seguirá actuando como una limitación muy importante, así que su rendimiento nunca llegará a ser realmente idéntico.

Por si alguien tiene dudas sobre lo que he dicho anteriormente, me explico. PS5 y Xbox Series X utilizan una APU con CPU Zen 2 y GPU Radeon de última generación que funcionan bajo un subsistema de memoria totalmente unificado, con un ancho de banda de 256 bits y chips de GDDR6. En un PC, por contra, una APU tiene que lidiar con un sistema de memoria mucho más limitado, donde con una configuración de doble canal podemos acceder a un bus de 128 bits y a módulos de DDR5 a frecuencias que, de media, rondan los 3.200 MHz. El ancho de banda es mucho menor, y eso limita el rendimiento.

Los Ryzen 7000 utilizarán memoria DDR5/LPDDR5, lo que permitirá a AMD superar, de forma parcial, esa importante limitación, gracias al aumento de frecuencias que permitirán esos nuevos tipos de memoria, y la utilización de una GPU integrada RDNA 2 empezar a tener algo de sentido. En la imagen adjunta podemos ver que, además, estas nuevas APUs serán compatibles con el estándar PCIE Gen5.