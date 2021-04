Desde el anuncio, el pasado verano, de Apple Silicon, son muchas las miradas que se han posado sobre Windows 10 ARM, la versión del sistema operativo de Microsoft diseñada para funcionar en sistemas construidos alrededor de esta arquitectura. Y es que, claro, son muchos los usuarios que se decantan por el hardware de Apple, pero desean poder seguir empleando Windows (o no les queda más remedio que hacerlo, si necesitan emplear alguna aplicación específica, no disponible para macOS). En mi opinión (que puede estar equivocada, claro) creo que el éxito de Apple Silicon depende directamente si Windows 10 ARM termina por llegar, oficialmente, a la plataforma.

Desde hace tiempo sabemos, principalmente porque Apple se pronunció de manera muy explícita al respecto, que por su parte están totalmente dispuestos y, es más, que ya han hecho sus deberes al respecto, dejando la pelota en el tejado de Microsoft. Adicionalmente, pocas semanas después de la llegada de los primeros sistemas con un Apple M1, ya hubo usuarios que lograron correr Windows 10 ARM en un equipo con un silicio de Apple, para lo que se empleó QEMU.

Poco después, y como excelente noticia, supimos que Microsoft estaba viendo con buenos ojos el trabajo de Corel, responsable de un software prácticamente desconocido para los usuarios de Windows pero muy popular entre los de macOS, Parallels Desktop, una aplicación de virtualización con la que, desde hace muchos años, es posible utilizar el software de una partición de Windows desde macOS. ¿A qué trabajo me refiero? Pues a hacer que Windows 10 ARM se pueda ejecutar con Parallels sobre un Mac con un Apple M1. En aquel momento hablábamos de una beta.



Dada la buena (aunque sorprendente, por lo que comentaré más adelante) acogida que tuvieron estos avances en Redmond, hoy Corel ha anunciado el esperado soporte nativo de Apple M1, en una actualización que ya está disponible para los usuarios. Con la misma, ya es posible emplear Windows 10 ARM en un Mac, si bien de momento solo es compatible con, obviamente, aplicaciones nativas para ARM, y con software para x86. La compañía anuncia, no obstante, que el soporte para las aplicaciones de 64 bits llegará pronto. Y no debería retrasarse demasiado, puesto que el operativo de Microsoft ya las soporta desde finales del año pasado.

De momento Apple no ha dado marcha atrás sobre su decisión, anunciada el año pasado, de no incorporar Boot Camp, y por su parte Microsoft sigue sin cambiar el modelo de licencia de Windows 10 ARM, que de momento solo puede ser adquirido por ensambladores (a esto me refería antes con la sorpresa por la buena reacción por parte de Microsoft ante los avances de Parallels). Tecnológicamente está demostrado que es más que factible, así que es momento de que los responsables de Cupertino y Redmond, o mejor aún los ingenieros, se sienten a la misma mesa para concretar algo que los usuarios están esperando, y saben que puede ocurrir.