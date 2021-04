Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y no, Sombra y hueso no es lo mejor de la semana, pero sí es lo que mejor titular, imagen y desarrollo me dejaba, así que… Y me explico.

Netflix

Netflix vuelve a destacar en la cabecera de la sección de rebote, pero con un estreno que esta vez sí es suyo: Sombra y hueso, una nueva serie de fantasía juvenil que, no obstante, es solo una cosa de las muchas que ha lanzado la plataforma este semana.

En efecto, Sombra y hueso es el enésimo intento de Netflix por sacar una serie fantástica que llame la atención. El problema es el habitual: o les sale un producción mediocre y mal hilada como The Witcher, o derivan en material juvenil que apesta a bodrio desde el primer capítulo, véase Maldita. Sombra y hueso es de estas últimas, pero salva el tipo gracias a una puesta en escena bastante apañada visualmente y en líneas generales resulta entretenida. Aceptamos pulpo.

La historia de Sombra y hueso, eso sí, es la contada mil y una veces: joven huérfana de vida dura, que por ser diferente ha sido siempre despreciada, busca su lugar en el mundo… para darse cuenta de que en realidad es la elegida para salvar ese mundo que tan mal la ha tratado. Sombra y hueso es sin duda un refrito más surgido de la literatura juvenil, cuyo diseño artístico recuerda al de La materia oscura, con toques de estética medieval, victoriana… incluso de la Rusia imperial. Pero se deja ver, que no es poco.

Por otro lado, Netflix estrena esta semana la película Polizón, una de esas que se cayeron de los cines y que la compañía se ha agenciado a golpe de chequera para su distribución por estos lares y que sin ser nada del otro mundo, está bien llevada. Pero no te confundas, porque Polizón es, ante todo, un drama humano, no una aventura.

Cero (T1). «Un tímido adolescente capaz de volverse invisible debe controlar su poder para ayudar a proteger su barrio mientras deja a un lado sus sueños artísticos.»

Cero (T1). «Un tímido adolescente capaz de volverse invisible debe controlar su poder para ayudar a proteger su barrio mientras deja a un lado sus sueños artísticos.»

Chadwick Boseman: Retrato de un artista. «Guionistas, directores y actores participan en una conversación sobre el extraordinario proceso artístico de Chadwick Boseman.»

En busca de Sheela. «La prensa y los fans esperan a Ma Anand Sheela cuando la famosa exportavoz de la comuna de Rajneesh regresa a la India, décadas después, para dar entrevistas.»

Dime cuando tú. «Will interrumpe su aburrida vida en Los Ángeles para hacer realidad el último deseo de su abuelo: visitar los lugares más emblemáticos de Ciudad de México y enamorarse.»

HOMUNCULUS. «Lo verdadero y lo irreal se confunden cuando un vagabundo amnésico se despierta de un tratamiento médico con la habilidad de ver los traumas más profundos de la gente.»

Izzy y los koalas (T2). «La joven cuidadora de koalas Izzy y su familia rescatan a estas adorables criaturas y las ayudan a regresar sanas y salvas a los bosques de Magnetic Island en Australia.»

La vida a todo color, con David Attenborough (T1). «Los animales salvajes usan el color para sobrevivir y prosperar, y esta docuserie utiliza tecnología innovadora para explorar la naturaleza desde una nueva perspectiva.»

Luis Miguel – La serie (T2). «Esta serie cuenta la historia del cantante mexicano Luis Miguel, una superestrella en Latinoamérica y el resto del mundo desde hace décadas.»

Andrea Camilleri: El maestro sin reglas

Bar Giuseppe

Con el mundo a cuestas

Con el sol en los ojos

Dafne

De puntillas

El alcalde pescador

Free to Play

Il padre d’Italia

La boda de Laura

La gran muralla

La ley del número uno

Los niños del concurso de canto

Madness in the Desert

Me llamo Libero

Peepli Live

Rosso Mille Miglia

Todo un día por delante

Una casa en el corazón

Vis a vis (T5)

Zum zum zum

Perfume Imaginary Museum “Time Warp”

Héroes: Silencio y rock & roll

Luchemos contra los fantasmas (T1)

HBO

Seguimos el repaso semanal con HBO, que estrena un par de series, la nueva temporada de otra y los capítulos de las que mantiene en emisión. Pero si hay que destacar una, no puede ser otra que…

Mare Of Easttown es el plato fuere de esta semana en HBO, una nueva serie original protagoniza por la oscarizada Kate Winslet (Titanic, The Reader) en la que interpreta a una detective que intentará resolver un misterioso caso de asesinato en un pequeño pueblo de Pennsylvania. El reparto lo completan, entre otros, Guy Pearce (Memento, La máquina del tiempo) y Evan Peters (American Horror Story, X-Men: Apocalypse).

Bienvenidos a Utmark (T1). «Una oveja está herida. Un perro anda suelto. Una mujer deja a su marido. Así empieza una cadena de actos vengativos que involucra a un pueblo entero.»

El padrino de Harlem (T2). «Serie que recrea la historia del infame criminal Bumpy Johnson. A principios de los años sesenta, tras cumplir una pena de diez años de cárcel Bumpy se encuentra el barrio que gobernaba hecho un caos.»

All American (T3)

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

Embrujadas (T3)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Legacies (T3)

Manifest (T3)

Mayans M.C. (T3)

Snowfall (T4)

Supergirl (T6)

The Nevers (T1)

Eternité

La historia interminable

LEGO DC: ¡Shazam! Magia y monstruos

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video descansa esta semana, aunque solo en lo que a contenidos exclusivos se refiere, si bien estrena una película española que…para ti si la quieres. Fíjate mejor en lo que entra en catálogo.

El verano que vivimos. «1998. Isabel, estudiante de periodismo, comienza sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. El puesto que le asignan es el último que ella esperaba: la escritura y gestión de las esquelas que llegan a la redacción.»

Cuéntame cómo pasó (T21)

Invencible (T1)

Señoras del HAMPA (T2)

Al límite de la verdad

Amor secreto (Serie completa)

Coriolanus

Diario de una niñera

Diversión en el bosque

Dos balas

Dossier K.

El efecto mariposa 2

El increíble hombre transparente

El jefe

El jorobado de Notre Dame

Eliminators

Entre sombras (In Darkness)

Escaping Tel Aviv

Inazuma Eleven (T3)

Inspectora Lindholm

La decisión (En nombre del amor)

La doctora de Brest

La hija de mi mejor amigo

La hora de la venganza

La lectora

Little Hero y los amuletos mágicos

Mariposa negra

NOS4A2 (T2)

(T2) Rosario (Serie completa)

Sandokan (T1)

Sangre, sudor y lágrimas

Spider-Man: Un nuevo universo

Strike Force (T1-T4)

Un día inesperado

Vikingos (T6)

Disney+

Y terminamos con Disney+, que esta semana despide Falcon y el Soldado de Invierno con un documental de ballenas y una nueva serie de superación deportiva infantil en clave de comedia.

Los secretos de las ballenas (T1). «Los secretos de las ballenas sumergirá a los espectadores en el epicentro de la cultura de las ballenas para sacar a la luz este mundo misterioso y precioso.»

Somos los mejores: una nueva era (T1). «Hoy en día en Minnesota, Los Patos han pasado de ser un equipo dispar de novatos a una organización de hockey juvenil suercompetitiva.»

El míster (T1)

Falcon y el Soldado de Invierno (T1)

Los Simpson (T21)

Entra en catálogo: