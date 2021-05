Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si te gustan los superhéroes más sui géneris, quizás te guste Jupiter’s Legacy, una nueva serie que a buen seguro no es lo mejor que ha salido esta semana, pero que sin duda es lo más pintoresco.

Netflix

Así que comenzamos repasando lo nuevo que entre en Netflix, incluyendo su típica lista de contenidos originales de entre los cuales destacamos Jupiter’s Legacy… porque todo luce mejor con capa.

Ya en serio, Jupiter’s Legacy es lo que te esperas: una nueva adaptación de un cómic más o menos exitoso cuyos derechos se agenció Netflix. Y sí, es un mondongo de padre y muy señor mío. Para entenderlo, te vas a la RAE y te ves la serie. O es lo que me ha parecido a mí, que no conocía el cómic: Jupiter’s Legacy es como una comida a base de sobras: un puñado de Watchmen, una pizca de The Boys, otra del viejo imaginario de DC Comics… Las comparaciones son inevitables; el resultado… Digamos que Jupiter’s Legacy es cutre e interesante a partes iguales, lo cual no deja de tener su mérito. Si a ello le sumamos que la semana trae material muy flojo… Jupiter’s Legacy tiene su punto.

Más contenidos exclusivos:

El cuentakilómetros . «Un camionero viudo que acaba de completar 500 000 km en la carretera debe afrontar la posibilidad de que un aprendiz le sustituya en el empleo que ha llegado a definirle.»

. «Un camionero viudo que acaba de completar 500 000 km en la carretera debe afrontar la posibilidad de que un aprendiz le sustituya en el empleo que ha llegado a definirle.» Girl from Nowhere (T2). «Nanno es una chica inteligente y misteriosa que va de un instituto a otro sacando a la luz los secretos más oscuros tanto de alumnos como de profesores.»

(T2). «Nanno es una chica inteligente y misteriosa que va de un instituto a otro sacando a la luz los secretos más oscuros tanto de alumnos como de profesores.» Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos (T1). «El caso del Hijo de Sam se volvió una obsesión para el periodista Maury Terry, que acabó convencido de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.»

(T1). «El caso del Hijo de Sam se volvió una obsesión para el periodista Maury Terry, que acabó convencido de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.» Monstruo . «Un adolescente con talento, implicado en un robo que acaba en asesinato, lucha por demostrar su inocencia e integridad contra un sistema judicial que lo da por culpable.»

. «Un adolescente con talento, implicado en un robo que acaba en asesinato, lucha por demostrar su inocencia e integridad contra un sistema judicial que lo da por culpable.» Navillera (T1). «Un hombre de 70 años con un sueño y otro de 23 con un don se levantan mutuamente de las duras realidades y afrontan el desafío de convertirse en bailarines.»

(T1). «Un hombre de 70 años con un sueño y otro de 23 con un don se levantan mutuamente de las duras realidades y afrontan el desafío de convertirse en bailarines.» Selena: La serie (T2). «La icónica cantante tex-mex Selena se hace famosa gracias a sus esfuerzos y los de su familia para cumplir los sueños de toda una vida.»

(T2). «La icónica cantante tex-mex Selena se hace famosa gracias a sus esfuerzos y los de su familia para cumplir los sueños de toda una vida.» Super Me . «Un guionista en aprietos descubre su lucrativa habilidad para lograr que las antigüedades de sus sueños se hagan realidad… pero pronto su nueva vida se desmorona.»

. «Un guionista en aprietos descubre su lucrativa habilidad para lograr que las antigüedades de sus sueños se hagan realidad… pero pronto su nueva vida se desmorona.» The Circle – Afterparty . «Las estrellas de ‘The Circle’ se pasan para hablar de la indiscutible ganadora de la temporada 2, airear cotilleos y reflexionar sobre sus inquebrantables amistades.»

. «Las estrellas de ‘The Circle’ se pasan para hablar de la indiscutible ganadora de la temporada 2, airear cotilleos y reflexionar sobre sus inquebrantables amistades.» Vincenzo (T1). «Durante una visita a su patria, un abogado de la mafia coreano‑italiana le da a un conglomerado inexpugnable una cucharada de su propia medicina con extracto de justicia.»

(T1). «Durante una visita a su patria, un abogado de la mafia coreano‑italiana le da a un conglomerado inexpugnable una cucharada de su propia medicina con extracto de justicia.» Y mañana el mundo entero. «Después de meterse en un grupo antifascista, una estudiante de Derecho se ve involucrada en situaciones cada vez más peligrosas y atraída por la violencia.»

Entra en catálogo:

5 metros cuadrados

Anatomía del mal

Captain Fantastic

Cielo de agosto: 63 días de gloria

Clase letal (T1)

Después de la Tierra

El club de las madres solteras

El correo de Varsovia

El gran halcón

El jugador de ajedrez

El lado bueno de las cosas

El muñeco de nieve

En busca del valle encantado

En la línea de fuego

Habana Blues

Halloween. El origen

Hola, ¿estás sola?

Insidious 2

Ispansi (¡Españoles!)

Jackass 2

La caza del Octubre Rojo

La llegada

Lava Ka Dhaava (T1)

Los Minions

Mechanic: Resurrection

Megamind

Nunca más

Predestinación

Resident Evil: Degeneración

Resident Evil: La maldición

Resident Evil: Vendetta

Safe

Siete emociones

Swiped

The Client List (la película)

The Interview

Tiburón 3

Unrest

Apple TV+

Continuamos por increíble que parezca con Apple TV+, que apenas mantiene una serie en emisión, pero que estrena la segunda temporada de una de sus ¿grandes? éxitos.

Tal y como la denominamos en su momento, Mythic Quest es la gran comedia friki de Apple TV+, repleta de la tontería reinante en la sociedad actual, especialmente la estadounidense… Pero no por ello deja de ser muy friki, en el sentido más geek de la palabra, y también bastante ingeniosa. Al fin y al cabo, cuenta la historia de un estudio de videojuegos en la cresta de la ola y lo hace de manera… Mejor la ves si te interesa, que no a todo el mundo gusta el humor de este tipo.

Nuevos capítulos:

La costa de los mosquitos (T1)

HBO

Y he aquí lo nuevo de HBO, que se reduce en un par de nuevas temporadas de sus series exclusivas con más superhéroes de por medio, nuevos capítulos y algunas películas… con más superhéroes, sí señor, pero bien conocidos.

Más contenidos exclusivos:

DC’s Legends of Tomorrow (T6). «Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está desesperado por evitar que ocurra.»

(T6). «Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está desesperado por evitar que ocurra.» Pose (T3). «Ambientada en los años ochenta, Pose muestra la yuxtaposición de diferentes partes de la vida y de la sociedad de Nueva York: la ball culture, el auge del universo de lujo Trump y la escena social y literaria de la ciudad.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

El cuento de la criada (T4)

El padrino de Harlem (T2)

Embrujadas (T3)

La extraordinaria playlist de Zoey(T2)

Legacies (T3)

Manifest (T3)

Mare Of Easttown (T1)

Mayans M.C. (T3)

Supergirl (T6)

The Nevers (T1)

Entra en catálogo:

Blindspot (T5)

Clarence (T1)

El origen de los guardianes

La boda de mi mejor amigo

La jungla

María Antonieta

Mascotas

Musarañas

Snatch: Cerdos y diamantes

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Trolls

Disney+

¿Y qué hay de nuevo en Disney+, te preguntas? Pues… nada de superhéroes, mira por dónde. La plataforma gira esta semana hacia las estrellas con un par de miniseries y un corto de animación de su segunda franquicia más rentable, Star Wars.

Más contenidos exclusivos:

La Remesa Mala (T1). «La Remesa Mala debe encontrar su camino en una galaxia que cambia rápidamente.»

(T1). «La Remesa Mala debe encontrar su camino en una galaxia que cambia rápidamente.» Star Wars: Biomas (Corto) «Disfruta de unas vacaciones virtuales en algunos de los lugares más emblemáticos y queridos de Star Wars, como Hoth, Tatooine y Sorgan.»

(Corto) «Disfruta de unas vacaciones virtuales en algunos de los lugares más emblemáticos y queridos de Star Wars, como Hoth, Tatooine y Sorgan.» Star Wars: un paseo espacial(T1). F»amiliarízate con algunos de los vehículos y naves más emblemáticos y queridos de las películas de Star Wars.»

Nuevos capítulos:

El míster (T1)

Los Simpson (T21)

Entra en catálogo:

Estación 19 (T4)

Maggie Simpson en «El despertar de la Siesta»

Monuments Men

Padre made in USA (T16)

Spider-Man (T5)

Amazon Prime Video

Terminamos con Amazon Prime Video, que como de costumbre rellena catálogo con alegría, pero cuyos dos únicos lanzamientos exclusivos…

Más contenidos exclusivos:

Depois a Louca Sou Eu (T1). «Joven, intenso y auténtico, Dani solo quería llevar una vida normal. Pero desde que era un niño, ha vivido fuera de sintonía con su mundo.»

(T1). «Joven, intenso y auténtico, Dani solo quería llevar una vida normal. Pero desde que era un niño, ha vivido fuera de sintonía con su mundo.» El niño de Medellín. «El premiado cineasta Matthew Heineman presenta el retrato íntimo de una de las grandes superestrellas del momento. El Niño de Medellín sigue a J Balvin mientras prepara el gran concierto de su carrera.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Invencible (T1)

Entra en catálogo: