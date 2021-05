Con el juicio contra Epic Games en el primer plano, y pese a las menciones surgidas en este, muchos se habían olvidado ya de otra de las polémicas más recientes alrededor de la App Store, con las idas y venidas de Apple contra los servicios de transmisión de juegos como Microsoft xCloud y Google Stadia.

Y es que si bien las pautas revisadas de la App Store allanaron un poco el camino para la entrada de estos servicios, la compañía se guardó una «pequeña» concesión a su favor: pese a que normalmente estos juegos se descargan y ejecutan directamente dentro de estas aplicaciones de streaming, los usuarios de iOS todavía tendrán que pasar por descargar cada juego de manera individual desde la App Store. Pero, ¿qué implica exactamente esto? Por suerte no se trata de ningún cambio a nivel de los jugadores, ya que el único objetivo de esta mediada es obtener porcentaje de comisión de las ventas de estos juegos.

Un doble rasero que no tardó en ser criticado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de unas reglas que no se aplican a otros servicios de transmisión «no interactivos» como Netflix o Spotify; además del hecho de crear una paridad forzada con su servicio de suscripción de juegos Apple Arcade, donde actualmente también necesitas descargar los juegos de manera individual. ¿Está Apple ejerciendo un abuso de poder o posición?

Durante la última sesión del juicio, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers se centró en una discusión frecuente contra Apple, preguntando por qué la compañía trata la transmisión de juegos de manera diferente. Phil Schiller, quien dirigió el marketing mundial de Apple durante tres décadas, y actual director de la App Store, ha aprovechado su última intervención en el tribunal frente a Epic para aclarar que el enfoque de su compañía es «consistente y reflexivo«, a pesar de las críticas recibidas.

Según explicó, Apple requiere que los servicios de transmisión de juegos envíen aplicaciones individuales a su App Store para su revisión, incluso si son parte de un catálogo de transmisión de cientos de títulos. La razón, dijo, es que cuando la gente busca un juego en la App Store, Apple quiere proporcionar una clasificación por edad, controles parentales, una página de producto y políticas de privacidad a los usuarios de la misma manera que lo hace con otras aplicaciones en su tienda, independientemente de cómo se entregue.

En referencia al trato especial de las aplicaciones de streaming de música o vídeo, se escudó en que los usuarios no inician sesión para acceder de manera individual a cada contenido de la misma manera que lo harían en cualquier juego. «La App Store no es una tienda de películas […] Es una tienda de aplicaciones y juegos. Entonces, cuando traes juegos de una manera diferente, eso ya no funciona como se diseñó en la tienda de juegos […] Estos son interactivos, es algo que requiere que hagan mucho más que reproducir videos«.

La defensa de Schiller subraya lo complejo y estricto de las reglas de la App Store dado que se trata de la única puerta de entrada oficial para instalar aplicaciones en los iPhone e iPad, matizando que se trata de unas reglas que todos todos desarrolladores deben seguir para que sus aplicaciones sean aceptadas.

Por su parte, si bien Microsoft no ha respondido directamente sobre las últimas declaraciones de Schiller, durante estos meses hemos visto cómo mantenía su postura de desacuerdo alegando que este proceso crea una mala experiencia para los usuarios que buscan en su catálogo de juegos.