Llevábamos un tiempo hablando de las GeForce RTX 30 Lite Hash Rate, una importante revisión de la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA que, como recordarán nuestros lectores habituales, se caracterizan por traer, de casa, una limitación de rendimiento que afecta, única y exclusivamente, a su capacidad de minar criptodivisas.

Esto fue, sin duda, una buena noticia. Es cierto que la escasez de chips ha afectado a la capacidad productiva de NVIDIA y de AMD, pero el principal culpable de que no puedes comprar una tarjeta gráfica a precio normal no es, ni más ni menos, que el minado de criptodivisas.

Lo que ocurrió hace unos meses no fue normal, y apunta claramente en esa dirección, ya que se produjo un agotamiento casi súbito de todas las tarjetas gráficas existentes, incluyendo modelos de generaciones anteriores que, hasta la explosión del Bitcoin a finales de 2020, se habían mantenido en stock y a precios muy atractivos.

Volviendo a las GeForce RTX 30 Lite Hash Rate, NVIDIA ha sido muy clara a la hora de hablar de esta nueva generación de tarjetas gráficas. Para el gigante verde, la serie GeForce está formada por productos para jugadores, vienen con innovaciones clave que se dirigen, precisamente, a mejorar el rendimiento y la experiencia en juegos, como los núcleos RT de segunda generación, que doblan el rendimiento en trazado de rayos, y los núcleos tensor, que añaden un valor importante a través del DLSS 2.1.

GeForce y gaming van de la mano, NVIDIA lo tiene muy claro, y por eso quiere poner fin a la situación en la que nos encontramos actualmente, donde resulta imposible comprar una tarjeta gráfica de nueva generación, a no ser que estemos dispuestos a pagar hasta el triple de su precio recomendado.

GeForce RTX 30 Lite Hash Rate: Menos atractivas para los mineros, igual de buenas para gaming

La serie GeForce RTX 30 Lite Hash Rate está formada por tarjetas gráficas RTX 3060 Ti, RTX 3070 y RTX 3080 que vienen con una limitación de rendimiento minando Ethereum. Dicha limitación se ha establecido a un nivel más profundo de lo que vimos originalmente en la RTX 3060, una tarjeta gráfica que se limitaba a aplicarla a nivel de drivers.

NVIDIA no ha profundizado todavía en este tema, es decir, no ha explicado cómo se ha ejecutado esa limitación de rendimiento minando Ethereum, y tampoco ha dado números concretos, lo que significa que no sabemos si esta limitación se aplica a nivel de silicio, y que desconocemos su alcance, es decir, si reduce en un 50% o más el rendimiento en minería.

Con todo, dado que las GeForce RTX 30 Lite Hash Rate utilizan nuevas GPUs, creo que es probable que esas limitaciones se hayan establecido a nivel de silicio, y francamente espero que la reducción de rendimiento sea muy marcada, ya que de lo contrario podrían seguir siendo relativamente interesantes para los mineros.

Por lo que respecta al rendimiento en juegos, no tenemos nada que temer. NVIDIA ha confirmado que las GeForce RTX 30 Lite Hash Rate son igual de buenas que las GeForce RTX 30 en juegos actuales, y que mantienen el mismo nivel de prestaciones, de funciones avanzadas y de valores térmicos y energéticos.

Las GeForce RTX 30 Lite Hash Rate representan el compromiso de NVIDIA con los jugadores, y son un paso en la dirección correcta por parte del gigante verde. Si todo va según lo previsto, su lanzamiento se producirá a finales de este mismo mes de mayo. No conocemos el precio de venta, pero sabemos que NVIDIA ha pedido a sus socios, y a las ensambladoras, que las identifiquen claramente con el distintivo «LHR» para evitar que surja confusión entre los consumidores.