Y Stremio añadió la opción de descargar vídeo

El caso de Stremio es singular a todas luces. ¿No conoces Stremio? Deja entonces que te lo presente, antes de contarte el porqué de su singularidad. Pero ten en cuenta que yo no te estoy animando a hacer nada, solo te informo.

Stremio… Stremio es, por resumirlo de la manera más eficaz que se me ocurre, la evolución asentada de Popcorn Time. Claro que si tampoco conoces a este último, te lo puedo describir como un servicio / aplicación de streaming de vídeo que funciona con multitud de fuentes y, por lo tanto, con acceso a multitud de contenidos.

Así, cuando instalas Stremio en tu PC (Linux, Mac, Windows) o en tu teléfono Android o iOS, lo que te encontrarás será una suerte de reproductor de vídeo que puede funcionar como tal, aunque no sea ese su principal cometido. Si escarbas un poco -solo un poco- en sus opciones verás que es extensible mediante plugins, que es donde está la auténtica salsa de esta aplicación.

De manera que añadiendo los plugins adecuados, los cuales están a una simple búsqueda de distancia, tendrás a tu disposición un surtido de descargas vía red BitTorrent en las que como te imaginas, hay de todo. También películas y series protegidas por derechos de autor, sí, las cuales podrás ver mientras se descargan conforme le des al play (siempre que el archivo tenga fuentes).

No obstante, Stremio va mucho más allá de lo descrito, o de lo que Popcorn Time popularizó en su momento, ya que la capacidad de extensión a través de plugins abre un gran abanico de posibilidades, muchas de ellas perfectamente legales, como la suscripción y escucha de podcast, la suscripción y reproducción de contenidos de Netflix, HBO y otras plataformas con tu cuenta; tiene biblioteca y calendario que te avisa de lo que va saliendo, soporte de YouTube, de juegos…

No voy a diseccionar Stremio ahora, pues no es ese el cometido de esta entrada, sino hablar de una de las características que no tenía, pero que acaba de implementar en su nueva versión: la descarga de los vídeos que se reproducen. Había formas rebuscadas de hacerlo, pero no una vía directa como la que se ofrece ahora. Y esto, quizás, pueda suponer un antes y un después para el proyecto.

Porque no nos engañemos: Stremio se usa mayoritariamente para lo que se usa… Yo incluido, a pesar de estar suscrito a Prime Video, Netflix y HBO, que se dice pronto. Es cierto que lo uso muy de vez en cuando (como el resto, cosas de la vida), pero lo uso, y ver aparecer la opción de descarga de vídeo me sorprendió, porque otros lo han pasado mal por menos. Por ejemplo, Kodi, el popular centro multimedia.

Desconozco si a Stremio se le ha perseguido como a Kodi por hacer algo muy similar, facilitándolo además de manera importante. Pero resulta inaudito que la aplicación -también de código abierto, cabe señalar- se ofrezca a las claras, por ejemplo en Google Play (la versión para iOS está capada en funciones). Pero por mí que siga así.

¿Conocías Stremio? Pues ya lo conoces.