Adobe pretende ampliar sus capacidades de inteligencia artificial en la generación de videos. Según la documentación vista por Bloomberg, la compañía ofrecerá a fotógrafos y artistas el pago de 120 dólares por vídeo de 40-45 minutos (unos 3 dólares por minuto) que involucren a personas en actividades cotidianas.

El objetivo es conseguir contenido para entrenar su nuevo generador de texto a vídeo mediante inteligencia artificial. Los tipos de videos solicitados incluyen personas caminando, expresando emociones, interactuando con objetos como teléfonos inteligentes o ejercicios deportivos. También primeros planos de partes del cuerpo como manos, pies. orejas y ojos, que a los modelos de IA les cuesta bastante representar correctamente.

Esta iniciativa surge en medio de una tendencia creciente de herramientas creativas impulsadas por IA. Adobe ya ha introducido funciones en Photoshop e Illustrator que permiten a los usuarios generar imágenes e ilustraciones basadas en mensajes de texto, pero sigue presionada por los grandes productores de los grandes lenguajes IA.

Especialmente OpenAI y su herramienta ‘Sora’ que presentó a mediados de febrero. Esta nueva herramienta de IA generativa es capaz de generar videoclips realistas con resolución de 1080p y 60 segundos de duración basándose únicamente en indicaciones de texto. También puede completar fotogramas faltantes de vídeos existentes y generar clips en diferentes estilos.

Aunque no es perfecta, fue suficiente para generar preocupaciones entre los inversores sobre el potencial que este tipo de herramientas puede tener para alterar el dominio del líder mundial en edición de contenido profesional. Una muestra de ello es que las acciones de Adobe han perdido el 16% en lo que va de año.

De ahí este tipo de programas para capacitar a sus nuevas herramientas de generación de vídeo por IA. Adobe está dispuesto a pagar hasta 120 dólares por vídeos originales con metraje de 40 minutos. Anteriormente, el productor de software pagaba a los creadores de contenido entre seis y 16 centavos por imagen estática por fotografías utilizadas con fines de entrenamiento de inteligencia artificial.

Queda por ver si los creadores aceptarán o no, ya que algunos están expresando su preocupación de que Adobe no esté pagando lo suficiente por sus imágenes de capacitación. Al menos, Adobe tiene un programa transparente y de pago… Desde YouTube, ya advirtieron a OpenAI que no podía usar sus vídeos para entrenar a Sora. Y es que Google, el otro en discordia, tiene ventaja para mejorar su asistente ‘Luimiere’.

No es ningún secreto que los modelos de IA requieren enormes cantidades de datos para su entrenamiento. Sin embargo, la fuente de estos datos a menudo puede ser motivo de preocupación. Adobe ha tratado de diferenciar sus productos de IA entrenándolos en recursos internos de fotografía y video, incluidos los creados específicamente para este propósito. Esto lo convierte en un enfoque único no sólo porque el contenido no está disponible públicamente, sino porque está casi exclusivamente orientado al marketing y la creatividad.