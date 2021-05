Minecraft 1.17 (parte 1) ya tiene fecha: 8 de junio

No me equivoqué cuando, hace unos días, planteé que Minecraft 1.17 podía llegar en menos de dos semanas. Fue al hilo de la publicación de la pre-release 1, que daba por cerrada la incorporación de nuevas funciones y mecánicas y los ajustes de las mismas, y cuando repasamos los tiempos que habían transcurrido, en anteriores versiones, desde la pre-release hasta la versión definitiva. Y es que ese escenario lo planteé el pasado viernes 28 de mayo, y hoy sabemos que Minecraft 1.17 llegará el próximo 8 de junio, Mojang lo ha confirmado hace poco más de una hora.

Cuando Mojang publica una pre-release, lo que nos está diciendo es que piensa que la versión está lista, y que es el momento tanto de los desarrolladores como de la comunidad de probarla para asegurarse de que todo funciona correctamente. Este proceso puede ser tremendamente rápido o alargarse un montón. Hemos visto versiones en las que se han llegado a publicar cerca de diez pre-releases, y otras, como parece que va a ser el caso de Minecraft 1.17, en las que la primera pre-release ya está tan optimizada que apenas surgen cambios.

Grab your nearest calendar and start circling with a vengeance: Caves & Cliffs: Part I arrives June 8th on both Java and Bedrock!

Learn all about this jam-packed new update:

↣ https://t.co/ShjvqFWUSq ↢ pic.twitter.com/3dzYBt3mQt

— Minecraft (@Minecraft) May 31, 2021