GeForce para smartphones: No, al menos de momento

No arriesgo mucho al apostar a que hay mucha gente que lleva tiempo esperando una GPU GeForce para smartphones. Y es que aunque el rendimiento de los SoC que dan vida a los teléfonos inteligentes ha crecido de manera exponencial los últimos años y podemos encontrar algunas GPU que ya ofrecen un excelente resultado (caray, incluso hay smartphones dedicados específicamente al mundo del gaming), a nadie se le escapa que NVIDIA es una de las marcas más y mejor valoradas, y que GeForce se ha convertido, tras el trabajo de muchos años, en un referente.

Hace tan solo unos días, supimos que Samsung y AMD han anunciado la llegada, este año, del primer SoC Exynos que contará con una GPU basada en la arquitectura de gráficos RDNA 2 y que, consecuentemente, permitirá el uso de trazado de rayos y las capacidades de sombreado de velocidad variable. Esto, claro, ha provocado que muchas personas se hayan preguntado por la posible respuesta de NVIDIA y, más concretamente, si ésta consistiría en si la llegada de una GPU GeForce para smartphones podría estar en el horizonte cercano.

Sin embargo, parece que los planes de NVIDIA no pasan por ese punto, al menos de momento. Y es que, según podemos leer en Notebookcheck, la compañía no se plantea, al menos de momento, una GPU GeForce para smartphones y, en su lugar, apela a su servicio GeForce Now para que los usuarios puedan disfrutar de la mejor experiencia de juego en sus dispositivos, sean éstos del tipo que sean. Y es que su interfaz web lleva GeForce Now a PC, smartphone, tablet, etcétera.

En un primer momento puede parecer un error, por parte de NVIDIA, no responder al anuncio del SoC Exynos con RDNA 2, y es que sobre el papel eso de trazado de rayos en un smartphone suena bien. Sin embargo, hay un aspecto que no debemos descuidar, y no es otro que lo exigente que es esta tecnología y, por lo tanto, el consumo eléctrico que supone y las necesidades de disipación de calor que genera.

Es cierto que sus consumos se han conseguido reducir, pero aún así, teniendo en cuenta el tamaño de los smartphones y el problema que supone gestionar adecuadamente el calor en los mismos, la idea de una GPU GeForce para smartphones, al igual que una con RDNA 2, me parece un desafío técnico más que considerable. y al que es mejor llegar bien que llegar pronto.

Y ojo, que con esto no critico a Samsung y AMD, al contrario, me parece muy valiente por su parte, y además estoy seguro de que ese primer Exynos con soporte para trazado de rayos supondrá un enorme aprendizaje para la industria. Ahora bien, también es cierto que ni Samsung ni AMD cuentan con un servicio como GeForce Now, que entiendo que es el factor diferencial llegados a este punto. NVIDIA puede presumir de llevar, mediante este servicio, DLSS y el trazado de rayos a los teléfonos inteligentes, por lo que una GPU GeForce para smartphones no parece tan necesaria, después de todo.

No obstante, me cuesta mucho creer que esta postura de cautela a corto plazo, se vaya a mantener en el futuro. Salvo que el proyecto del chip Exynos con RDNA 2 sufra muchos problemas, supondrá la llegada del trazado de rayos a los teléfonos inteligentes, al igual que potencialmente a tablets, portátiles económicos basados en ARM, etcétera. Y si sale bien, y esperemos que así ocurra, es indudable que NVIDIA responderá y, en tal caso será solo cuestión de tiempo, que terminemos por ver un SoC que integre una GPU GeForce para smartphones.