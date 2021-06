Pon a punto tu Wi-Fi para el verano con estos tres consejos

El verano está a la vuelta de la esquina, y nuestra conexión Wi-Fi volverá a ser una de las grandes protagonistas de esta estación del año ya que, por desgracia, todavía no hemos terminado de superar la pandemia de la COVID-19.

En estas fechas tanto nosotros, como nuestros seres queridos, solemos disfrutar de un poco más de tiempo libre, y en muchos casos aprovechamos todo o parte de ese tiempo para navegar por Internet, para disfrutar de nuestros contenidos favoritos en streaming, y quizá también para jugar en línea.

Sin embargo, el buen tiempo y la mayor cantidad de horas de sol también nos animan a disfrutar de Internet en exteriores. Puede que tengas la suerte de tener un pequeño jardín o una buena zona ajardinada con piscina, o que tengas que conformarte, como muchos de nosotros, con una pequeña terracita en la que disfrutar un poco del buen tiempo. No debemos olvidarnos, además, de los que aprovechan para teletrabajar desde el jardín, o desde la terraza.

En cualquiera de esos casos, querrás que tu conexión Wi-Fi llegue, y funcione sin problemas, y en este artículo te vamos a dar tres consejos que te permitirán disfrutar de ella en exteriores. Como siempre, si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios.

1.-Valora tus necesidades y mejora tu Wi-Fi

Es un consejo un poco abstracto en apariencia, pero lo vas a entender enseguida. Piensa a dónde quieres que llegue tu conexión Wi-Fi, y cómo quieres que llegue. Esto es muy importante, ya que cada caso es un mundo, y lo que para una persona puede ser un problema fácil de resolver, para otra puede implicar un muro complicado de derribar.

Por ejemplo, si quieres que tu conexión Wi-Fi llegue a una terraza que tienes muy alejada del router, o que se encuentra situada en la última planta de una casa, no tendrás más remedio que comprar un repetidor Wi-Fi, o quizá debas optar por un PCL con funciones de repetidor. Por contra, en otros casos en los que queremos llevar la conexión a una zona más cercana, puede bastar con dejar las puertas abiertas, o con acercar, si es posible, un poco el router.

2.-Cuidado con la seguridad del Wi-Fi

Si amplias el alcance de tu Wi-Fi y haces que este llegue mejor a exteriores, lo estarás exponiendo de una forma notable, y tendrás más posibilidades de sufrir una intrusión. Esto es muy fácil de explicar, si limitas el alcance de tu conexión a tu hogar y no te molestas en llegar a zonas exteriores, reduces las posibilidades de que tu red aparezca como disponible a personas que pasen cerca de tu casa. Sin embargo, cuando queremos llevar el Wi-Fi al jardín de casa o a otras zonas, ese aumento del alcance puede hacer que ocurra todo lo contrario.

En estos casos, mi consejo siempre es el mismo, utilizar una contraseña segura y desactivar el SSID. Esto hará que nuestra red Wi-Fi no aparezca como disponible a aquellos que hagan una búsqueda de redes con sus dispositivos. Para colarse en nuestro Wi-Fi no solo tendrán que saber la contraseña, también deberán conocer el nombre exacto de la red. Si recibes visitas con frecuencia y esto te resulta molesto no te preocupes, puedes resolverlo con el siguiente punto.

3.-Crea una red para invitados

Crear una red para invitados nos permite dar forma a una extensión de nuestra conexión Wi-Fi que queda configurada como una red secundaria. No está asociada a nuestra red Wi-Fi principal, lo que significa que trabaja de forma independiente y que tiene asignados sus propios recursos. Obviamente también tiene un nombre de red y una contraseña diferentes, y puede tener sus propios ajustes, incluyendo una limitación del ancho de banda disponible.

A mi juicio este es un ajuste fundamental en verano, puesto que se trata de una fecha en la que solemos recibir muchas más visitas, y con ella evitamos los problemas derivados de tener que mantener el SSID de la red activado, y también de tener que ir dando constantemente la contraseña de nuestra red principal. Si llegamos a tener alguna intrusión en una red de invitados, el impacto sobre nuestra experiencia de uso será mínimo, y podremos resolverlo con algo tan sencillo como cambiar su contraseña.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!