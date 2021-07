El precio de las tarjetas gráficas sigue manteniendo una clara tendencia a la baja, una buena noticia que, hace apenas unas semanas, nos habría parecido imposible ya que, de hecho, ni siquiera podíamos encontrar stock de la mayoría de los modelos que comercializan NVIDIA y AMD.

No me malinterpretéis, el precio de las tarjetas gráficas sigue estando ridículamente inflado, pero es algo totalmente compresible. Como os dije en su momento en este artículo, nos encontramos en la primera etapa de la fase de normalización del mercado, es decir, aquella en la que empieza a haber stock, e incluso algunas «ofertas» de este tipo de componentes, entrecomillado porque como he dicho el precio de las tarjetas gráficas se mantiene en un nivel absurdamente alto, pero todavía falta para que el mercado vuelve a situarse en los niveles que tenía antes de la explosión de la minería de criptodivisas que tuvo lugar a finales del año pasado.

Las perspectivas son bastante positivas, la verdad. Varias fuentes chinas han confirmado que buena parte de los mineros que operaban en aquel país han empezado a deshacerse de sus granjas de minado, y que por tanto están empezando a vender sus tarjetas gráficas de segunda mano en grandes cantidades a un precio que, francamente, resulta «razonable». De nuevo uso comillas porque comprar una tarjeta gráfica que ha sido usada para minería durante bastante tiempo no es una buena idea, y ya os expliqué por qué en este artículo.

Que los mineros estén vendiendo su «tesoro más preciado» es un indicador claro de las turbulencias que vive el sector de la minería de criptodivisas, y es una pincelada previa del futuro que le espera, a corto y medio plazo, al sector de las tarjetas gráficas de consumo general.

Cuando se produjo la burbuja anterior, la situación tardó varios meses en normalizarse, tanto por stock como por precios. Dado que esta burbuja ha sido más grave, pero también más intensa, creo que es probable que entre finales de este año y principios de 2022 los precios de las tarjetas gráficas, y la disponibilidad de estas, hayan vuelvo a los niveles recomendados por los fabricantes. Puedo estar equivocado, pero hasta ahora no he ido desencaminado con mis opiniones valoraciones anteriores.

El precio de las tarjetas gráficas y su normalización: Tres recomendaciones

Entiendo que más de un usuario se habrá emocionado al ver que el precio de las tarjetas gráficas está bajando de forma notable, y es probable que alguno se haya sentido tentado, y que esté pensando en comprar una tarjeta gráfica porque la necesita desde hace tiempo, por precaución ante un posible nuevo despegue del minado de criptodivisas (algo que tampoco podemos descartar), o simplemente porque quiere y no desea esperar más.

No tengo una bola de cristal con la que ver el futuro, pero ahora mismo todo parece indicar que los precios irán bajando cada vez más, y que es solo cuestión de tiempo hasta que se produzca una oleada a nivel internacional de tarjetas gráficas de nueva generación en el mercado de segunda mano. Cuando eso ocurra, el desplome de precios será muy rápido, y nos llevará directamente a una normalización total.

Debemos tener en cuenta también que tanto NVIDIA como AMD han confirmado que están aumentando la producción, y la primera ha tomado medidas para reducir el rendimiento de las RTX 30 en minería, lo que unido a caída en el valor de las criptodivisas hace que estas sean cada vez menos interesantes para los mineros. Con todo esto en mente, me permito daros tres consejos para no cometer errores ni tirar el dinero en la situación actual:

Ten claro el precio recomendado del producto que vas a comprar, y valora si te merece realmente la pena pagar de más por él, o si por el contrario es mejor esperar. Por ejemplo, una RTX 3060 tiene un precio base recomendado de 335 euros, así que pagar 600 euros por ella sería un enorme error. Por contra, comprar una RTX 3070 por ese precio, 600 euros, sí que sería razonable, ya que tiene un precio recomendado de 519 euros. ¿Puedes esperar? Si la respuesta es sí, espera. Si todo va según lo previsto, cabe la posibilidad de que los precios de algunas tarjetas gráficas se acaben reduciendo incluso por debajo del nivel recomendado. En caso de que no puedas esperar, ten en cuenta lo que hemos dicho en el primer consejo. No te precipites, compra el modelo que realmente quieres. Las prisas, y la ansiedad, son malas consejeras. Puede que necesites, o que quieras, un modelo concreto, pero que con la locura que ha vivido el precio de las tarjetas gráficas ahora estés dispuesto a comprar otros modelos que no cubren bien tus necesidades, o que no te terminan de gustar. Espérate, no compres porque, al final, te vas a arrepentir, ya que habrás hecho una inversión grande para comprar algo que realmente no querías.

Antes de terminar, os confirmo que estoy preparando una actualización de la guía de equivalencias de tarjetas gráficas AMD Radeon y GeForce RTX-GTX de NVIDIA, y que estará lista en los próximos días. Incluirá todos los modelos que ambas compañías han lanzado hasta el momento.