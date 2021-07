Samsung Unpacked: fecha, hora y, quizá, algún detalle más

Todos los eventos Unpacked de Samsung suelen resultar interesantes, si bien es indudable que algunos más que otros. Y en este caso, especialmente desde el anuncio de las novedades relacionadas con el ecosistema de los smartwatches y Wear, la nueva revisión del sistema operativo de Google para wearables que fue anunciada en el Google I/O 2021, el segundo Unpacked de este 2021 promete ser de lo más interesante.

Aunque todavía no se ha producido una declaración oficial, en forma de convocatoria, desde hace ya unas semanas las filtraciones, e incluso los comentarios de un empleado de Samsung, apuntaban a que el segundo Unpacked de 2021, tras el del pasado mes de abril, se celebrará el 11 de agosto. Y aunque sigue sin ser una convocatoria oficial, ahora tenemos una nueva confirmación que no solo nos informa de la fecha, sino también de la hora, y que nos da más pistas sobre lo que encontraremos en el evento.

En este caso la filtración la firma el popular filtrador Evan Bass, que ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje con una imagen de lo que parece ser el diseño del anuncio oficial del Unpacked 2021, que presuntamente se habría publicado por error por parte de Samsung Rusia. En dicha imagen podemos ver que el evento se celebrará, tal y como esperábamos, el próximo miércoles 11 de agosto a las 17.00 en Moscú, las 16.00 en España peninsular.

Lo interesante se encuentra, no obstante, en los detalles. Por ejemplo, el texto de la convocatoria es The future will unfold in a new way. Very soon. Una traducción al uso sería El futuro se desplegará de una manera nueva. Muy pronto, pero, ¿no te llama la atención que, de todas las palabras posibles, hayan empleado unfold? Si nos faltaba alguna confirmación más de que el Samung Galaxy Z Fold 3 verá la luz en este Unpacked, ahora ya la tenemos, aunque sea un tanto sutil.

Pero eso no es lo único que nos indica la imagen de la derecha, y es que si la observamos con más detalle podemos llegar a la conclusión de que son dos los smartphones plegables que serán presentados el 11 de agosto. El de la izquierda de la imagen representa al Galaxy Z Fold 3 sí, ¿pero el de la derecha? Casi pondría la mano en el fuego a que se trata del Galaxy Z Flip 3. Parece claro que Samsung ya va fuerte en lo referido a smartphones plegables, y este Unpacked puede suponer el pistoletazo de salida a un importante pisotón en el acelerador.

También llama la atención, aunque en este caso por su ausencia, cualquier referencia explícita o velada (al menos que yo haya visto) a los smartwatches. Es indudable que los plegables suscitan muchísimo interés, pero desde que supimos del resurgir de Wear OS, ahora llamado Wear, de la colaboración entre Google y Samsung y de One UI Watch, el mercado de los smartwatches se ha vuelto mucho más interesante. Menos mal que Samsung ya nos confirmó el mes pasado que veríamos un smartwatch en su próximo Unpacked, de lo contrario casi pensaría que la espera se iba a hacer más larga.