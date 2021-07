Durante la Games Developers Conference (GDC) se ha confirmado la llegada de NVIDIA RTX y de NVIDIA DLSS a ARM, dos tecnologías que, como sabrán nuestros lectores habituales, tienen objetivos diferentes, pero se complementan a la perfección, ya que ambos ofrecen valores muy atractivos cuando trabajando en tándem.

NVIDIA RTX es una implementación del trazado de rayos que NVIDIA ha aplicado tanto a juegos como a aplicaciones profesionales, y es compatible con DirectX 12 y con Vulkan. A través de esta tecnología, es posible aplicar efectos de iluminación global, reflejos, refracciones, sombras y oclusión ambiental altamente realistas, aunque a costa de un mayor consumo de recursos. Para que esto sea viable, NVIDIA utiliza los núcleos RT, que se ocupan de sacar adelante toda la carga de trabajo que representa el trazado de rayos, y añade, además, la tecnología DLSS.

El DLSS se define como una técnica de reconstrucción inteligente de la imagen que, en resumen, combina varias imágenes renderizadas a una resolución inferior para crear una imagen de alta calidad. Esta tecnología solo elige las mejores imágenes, y utiliza vectores de movimiento para conseguir un resultado más preciso y mejor ajustado al que tendríamos con el juego configurado en resolución nativa. No se limita, por tanto, a reescalar con elementos espaciales, como sí hace el FSR de AMD.

La llegada de NVIDIA RTX y DLSS a ARM ha marcado un importante punto de inflexión, ya que significa que las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 30 pueden trabajar sin problema con procesadores basados en dicha arquitectura. En este caso, se ha utilizado un SoC MediaTek Kompanio 1200, que está equipado con un procesador de ocho núcleos dividido de dos bloques, uno de alto rendimiento y otro de alta eficiencia. El primero utiliza la arquitectura ARM Cortex-A78, y el segundo la arquitectura ARM Cortex-A55.

Wolfenstein: Youngblood, el primer juego de PC con NVIDIA RTX y DLSS que funciona sobre ARM

Y lo hace de maravilla, gracias a la fantástica optimización, y a la enorme versatilidad, que tiene el motor gráfico idTech 6 de id Software. En el vídeo adjunto podemos ver a Wolfenstein: Youngblood funcionando con NVDIA RTX y DLSS sobre una RTX 3060 y un chip MediaTek Kompanio 1200, y también tenemos en la parte final la demo Bistro, una de las más exigentes de su categoría, que también funciona de maravilla en dicha configuración.

Ambas demostraciones se han ejecutado en tiempo real, y han sido creadas gracias a la adaptación de varios kits de desarrollo que ahora pueden trabajar con dispositivos y equipos basados en ARM. NVIDIA nos ha confirmado, entre otros, los siguientes:

Deep Learning Super Sampling (DLSS) , que reconstruye la imagen de forma inteligente para mejorar el rendimiento sin que se reduzca la nitidez ni la calidad de la misma.

, que reconstruye la imagen de forma inteligente para mejorar el rendimiento sin que se reduzca la nitidez ni la calidad de la misma. RTX Direct Illumination (RTXDI) , que permite añadir iluminación dinámica altamente realista a cualquier tipo de escenario.

, que permite añadir iluminación dinámica altamente realista a cualquier tipo de escenario. NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD) , que usa la inteligencia artificial para reducir el ruido generado en las imágenes al aplicar trazado de rayos.

, que usa la inteligencia artificial para reducir el ruido generado en las imágenes al aplicar trazado de rayos. RTX Memory Utility (RTXMU) , que optimiza la gestión y el consumo de memoria gráfica cuando se utiliza trazado de rayos.

, que optimiza la gestión y el consumo de memoria gráfica cuando se utiliza trazado de rayos. RTX Global Illumination (RTXGI), que permite generar efectos de iluminación global altamente realista, con rebotes e interacciones directas e indirectas.

Los kits de desarrollo RTXDI, NRD y RTXMU para ARM en Linux y Chromium ya están disponibles, y según NVIDIA los kits RTXGI y DLSS estarán disponibles muy pronto.

Estamos ante un movimiento muy importante por parte de NVIDIA, no solo por lo que esto supone para el mundo del gaming, y para el crecimiento de las tecnologías NVIDIA RTX y DLSS, sino también por lo que representa para otros sectores clave, como el de la industria automotriz, por ejemplo, donde los chips x86 no tienen cabida. Obvia decir que también es un paso lógico y lleno de sentido tras la compra de ARM por parte de NVIDIA, una operación que todavía no tiene luz verde por las dudas que plantea en materia de monopolio y competencia, pero que, en principio, debería poder llegar a buen puerto tarde o temprano.