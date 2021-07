Las llamadas en grupo se han convertido, el último año y medio, en un canal tremendamente popular, y los servicios como WhatsApp se han lanzado rápidamente a incorporarlos a su catálogo de funciones, en el caso de los que todavía no la tenían, y a mejorarla en muchos aspectos. Desde mejorar su calidad hasta permitir más participantes, todo vale para mejorar un canal de comunicación que se ha convertido en una importante alternativa a los encuentros que, desde hace tiempo y salvo momentos puntuales, no podemos mantener.

Uno de los servicios que, sin duda, ha gozado de gran popularidad este año y medio ha sido WhatsApp, que hace unos meses mejoró sustancialmente el modo en el que se inician estas conversaciones (en un primer momento era necesario abrir una conversación con una segunda persona, y luego ir sumando uno a uno a los demás participantes), permitiendo que se pudieran realizar llamadas directamente a un grupo de usuarios, y además también llevó el servicio a Whatsapp Web (en su versión beta, eso sí).

Y hoy sabemos de otra novedad, que me parece singularmente acertada. Y es que, según podemos leer en el blog oficial del servicio, WhatsApp ya permite que las personas se puedan unir en cualquier momento a una llamada grupal. De este modo, cuando accedas a un grupo del que formas parte, podrás ver que hay una videollamada en curso y qué personas están participando en la misma. Para unirte tan solo tendrás que pulsar un botón y ya estarás dentro de la misma.

Es importante, eso sí, haber sido invitado a participar, pues de lo contrario no podrás acceder aunque lo desees. Y si la notificación de la llamada grupal te ha llegado en un momento en el que no podías atenderla y has decidido ignorarla, WhatsApp aún te permitirá sumarte más adelante. Y si te lo estás preguntando, sí, si sales de la llamada también podrás volver a entrar tantas veces como sea necesario… o hasta que el resto de interlocutores te digan que ya basta, claro.

La función de llamadas con opción de unirse está disponible a partir de hoy mismo, según afirma la comunicación de WhatsApp, de lo que deducimos que ha pasado por una fase de pruebas bastante reducida y que ha debido ser bastante efectiva. Así pues, en teoría si lo deseas podrías establecer ya mismo una llamada, y el acceso en cualquier momento ya debería funcionar.