El Intel Core i9-12900K supera al Ryzen 9 5950X en monohilo

Hace una semana vimos una prueba de rendimiento filtrada donde el Core i9-12900K, el próximo procesador tope de gama de Intel para el mercado de consumo general, lograba superar sin problemas al Ryzen 9 5950X de AMD en rendimiento multihilo, un chip tope de gama que, como sabrán muchos de nuestros lectores, es el procesador más potente que existe a día de hoy en el mercado de consumo general, tanto en monohilo como en multihilo.

Esa primera prueba de rendimiento se ha visto ampliada por una nueva filtración que indica que el Core i9-12900K podría ser, en el mejor de los casos, hasta un 26% más potente en monohilo que el Ryzen 9 5950X. Antes de nada, quiero dejar claro que estamos hablando de una mejora muy grande, tanto que, la verdad, me resulta un poco difícil de creer. Al tratarse de una filtración proviene de una fuente oficiosa, y por tanto es lícito dudar de ella, sin que ello implique ningún tipo de parcialidad.

Si os fijáis en la gráfica adjunta, veréis que el Intel Core i9-12900K obtiene, en Cinebench R20, un resultado de 810 puntos, mientras que el Ryzen 9 5900X logra 649 puntos. Como anticipamos, la diferencia es muy grande, y se hace más palpable cuando comparamos directamente las puntuaciones en lugar de hablar de porcentajes.

¿Por qué me parece un aumento un tanto exagerado? Pues muy sencillo, porque Intel lleva años sin lograr un salto tan grande en rendimiento monohilo, porque el Intel Core i9-12900K no va a ser capaz de ir más allá de los 5,3 GHz de frecuencia con un núcleo activo, y porque esa mejora del 26% tendría que venir, casi por completo, de un aumento directo del IPC, cosa que me parece muy difícil de conseguir con un único salto generacional.

Intel Core i9-12900K: ¿Qué sabemos?

Sabemos que este chip utilizará el proceso de 10 nm SuperFin de Intel, el mismo que hemos visto en los procesadores Tiger Lake. Sin embargo, la arquitectura será muy distinta, ya que estos utilizan núcleos Willow Cove, y el Intel Core i9-12900K vendrá con 8 núcleos de alto rendimiento Golden Cove. Sí, esta arquitectura representa un «tock» frente a Willow Cove, es decir, una mejora en términos de IPC. También contará con 8 núcleos de alta eficiencia, basados en la arquitectura Gracemont.

Golden Cove aumentará el IPC frente a Willow Cove, eso está claro y podemos darlo por confirmado, así que sí, lo más probable es que el Intel Core i9-12900K logre superar al Ryzen 9 5950X en rendimiento monohilo y multihilo, pero hablar de una mejora del IPC del 26% frente al Ryzen 9 5950X me resulta algo bastante difícil de creer. No me atrevo tampoco a descartarlo del todo, pero si no recuerdo mal Intel nunca ha conseguido dar un salto tan enorme en términos de IPC, y me cuesta creer que vaya a conseguirlo justo ahora.

También sabemos que los procesadores Intel Core i9-12900K contarán con una GPU integrada Intel Xe Gen12, configuradas con 256 shaders y capaces de ofrecer un rendimiento bastante aceptable, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que suelen tener este tipo de soluciones gráficas.

Su lanzamiento se esperaba para finales de este año, pero una nueva hoja de ruta filtrada, y proveniente, en teoría, de la propia Intel, indica que se habría retrasado al primer trimestre del año que viene. Los procesadores Alder Lake-S utilizarán el nuevo socket LGA-1700 y el chipset serie 600, y serán compatibles con memoria DDR5 y con el estándar PCIE-Gen5.