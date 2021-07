Subsistema de Windows 11 para Android: lo que sabemos hasta ahora

Mencionado inicialmente ya durante su evento de presentación el pasado mes de junio, donde Microsoft confirmó que las aplicaciones de Android llegarán a Windows 11, cada vez son más las noticias que nos llegan sobre esta compatibilidad de las aplicaciones móviles para el nuevo sistema operativo de escritorio.

Dentro de la tienda de aplicaciones rediseñada, los usuarios tendrán acceso a un extenso catálogo de aplicaciones de Android, que serán impulsadas por la Appstore de Amazon. Amazon ya ha confirmado que su plataforma admitirá Android App Bundles (AAB), el formato estándar de aplicaciones de Android de próxima generación que eventualmente reemplazará al formato APK actual.

Como resultado, los usuarios de Windows 11 pueden acceder a casi todas las aplicaciones populares de Android directamente desde la Microsoft Store nativa, adelantando una compatibilidad en dispositivos Intel, AMD y Qualcomm (ARM).

Esto no significa, no obstante, que la tienda de aplicaciones vaya a dejar de lado otros formatos para quedarse con MSIX, muy al contrario, y para no cerrarle las puertas a los desarrolladores, seguirán admitiendo otros muchos formatos, desde los más clásicos de 32 bits (sí, ninguna sorpresa, Windows 11 mantendrá la compatibilidad con el software de 32 bits) hasta las cada vez más presentes PWA. Es evidente que Microsoft quiere abrir su tienda a todo el mundo.

Para ayudar a los usuarios a ejecutar sus aplicaciones favoritas de Android en Windows 11, Microsoft dice que usará el Subsistema de Windows para Android (WSA), que es similar al Subsistema de Linux para Linux (WSL). Windows 11 también se enviará con una nueva tecnología de máquina virtual para abordar los problemas de compatibilidad con Android Open Source Project (AOSP), que es una pila de software de código abierto. Gracias al Proyecto de código abierto de Android, Windows 11 no requiere la compatibilidad con Google Play Services y la mayoría de las aplicaciones funcionarán bien en el sistema operativo de escritorio.

Por desgracia, por el momento la Amazon Appstore no es tan grande como su competencia, por lo que no todas las aplicaciones estarán disponibles. No obstante, un ingeniero de Microsoft confirmó recientemente en Twitter que los usuarios podrán descargar fácilmente los archivos APK de las aplicaciones en Windows 11.

Así pues, si bien Microsoft ya ha confirmado que planea lanzar la primera vista previa de las aplicaciones de Android a finales de este año, por el momento no se han compartido más detalles sobre cómo funcionarán el proceso de descarga y acceso a la misma.