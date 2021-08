La Radeon RX 6600 XT fue presentada en sociedad el pasado mes de julio. Tuvimos la oportunidad de asistir al evento online que celebró, en su momento, AMD, y desde el principio quedó claro cuál era el objetivo de esta tarjeta gráfica: ofrecer el máximo rendimiento posible dentro de su gama, y de su rango de precio, en resolución 1080p.

Sé que, con todo el ruido que ha hecho el 4K durante los últimos años, hablar de 1080p puede parecer un poco extraño, y para algunos hasta innecesario, pero lo cierto es que estaríamos cometiendo un error. Dicha resolución sigue siendo la más utilizada en Steam, y es una de las más populares a nivel internacional entre los jugadores de PC porque, en definitiva, mantiene un buen valor en relación calidad de imagen y exigencias a nivel de hardware.

En efecto, los juegos se ven bien en 1080p, y podemos ejecutarlos con fluidez sin necesidad de contar con un PC tope de gama. Sin embargo, las exigencias de los principales títulos triple A de nueva hornada, unido a la creciente integración del trazado de rayos y a la popularidad que han adquirido los monitores con altas tasas de refresco, han hecho que cada vez necesitemos tarjetas gráficas más potentes para jugar, de forma verdaderamente óptima, en dicha resolución.

La Radeon RX 6600 XT es la respuesta de AMD a esa realidad del mercado actual. Es una tarjeta gráfica de gama media que, sin embargo, tiene un pie dentro de lo que podríamos considerar como gama media-alta, y es que su precio de partida es de 379 dólares, 389,99 euros al cambio en España. Por ese dinero, posiciona por encima del precio recomendado de la RTX 3060 de NVIDIA, su rival directo, que tiene un precio base de 335 euros, y queda muy cerca de los 419 euros que cuesta la RTX 3060 Ti.

Entiendo que hablar de precios recomendados con la situación que vive el mercado actual de las tarjetas gráficas es algo difícil de asimilar, pero creo que es mejor utilizar los precios reales de NVIDIA y AMD que dar «coba» a los especuladores y revendedores hablando de los precios que ellos desean normalizar, así que vamos a mantener ese enfoque, de hecho, ya hemos visto en otros análisis anteriores.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Primer vistazo

AMD también confirmó en el evento de presentación de la Radeon RX 6600 XT que no iba a lanzar un modelo de referencia, lo que significa que dicha tarjeta gráfica, y su comercialización, quedaba en manos de los OEMs. Tuvimos la oportunidad de elegir qué modelo queríamos analizar, pero no teníamos ningún tipo de preferencia, y al final preferimos el modelo que nos enviase AMD España fuese una sorpresa. Qué puedo decir, la sorpresa fue grande y muy positiva ya que, como vimos en este artículo, al final hemos recibido una XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308.

Desde el plano estético, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 me parece una de las versiones más atractivas, y mejor terminadas, que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Solo hay un modelo que me gusta casi tanto como esta de XFX, y no es otro que la PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil, aunque presenta un acabado más compacto y utiliza una solución de doble ventilador.

Nada más sacar al XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 de la caja, nos damos cuenta de que presenta una solidez estructural total. XFX es una ensambladora veterana que, desde luego, sabe cómo hacer buenas tarjetas gráficas que no solo ofrecerán un buen rendimiento, sino que además tendrán una larga vida útil. Mi veterana XFX GeForce 9600 GT, que todavía funciona como el primer día, puede dar fe de ello, y la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 no es una excepción.

En términos de diseño, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 encaja con lo que podríamos esperar de un modelo «premium», y cuando entramos a valorar su calidad de construcción nos damos cuenta de que no estábamos equivocados. Este modelo utiliza un sistema de triple ventilador colocado sobre un enorme radiador de aluminio, lo que unido a la base de cobre que y níquel con cuatro tubos de calor que hace contacto con la GPU y la memoria GDDR6, garantiza una buena refrigeración, aunque hace que la tarjeta ocupe tres ranuras de expansión.

Si miramos en la parte trasera, nos encontramos con una placa metálica fabricada en aluminio que aporta solidez estructural al PCB y contribuye a mejorar la refrigeración de la tarjeta gráfica de forma pasiva. En este sentido, debemos destacar el papel que juega el tope delantero a la hora de actuar como guía para la entrada del aire al interior de la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308.

Para alimentar esta tarjeta gráfica solo necesitaremos un conector de 8 pines y una fuente de, al menos, 500 vatios de potencia. Son unos requisitos bastante razonables para una tarjeta gráfica de gama media que, como hemos adelantado, se atreve a darse algunos aires de gama media-alta. Tened en cuenta, no obstante, que una fuente de alimentación ligeramente inferior, pero de calidad, podría funcionar sin problemas si el consumo de los componentes de vuestro equipo es bajo.

En el lateral tenemos un pequeño LED, y también encontraremos un interruptor que nos permitirá alternar entre la BIOS principal y la BIOS secundaria. Esto representa un valor importante en términos de protección, ya que significa que si la BIOS principal falla, por cualquier motivo, podremos activar la secundaria y seguir utilizando la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 con total normalidad. Finalmente, en la parte trasera, nos encontramos con tres conectores DisplayPort 1.4 DSC y un conector HDMI 2.1.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Especificaciones y tecnología

La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 utiliza el núcleo gráfico Navi 23 y la arquitectura RDNA 2, lo que significa que está fabricado en proceso de 7 nm de TSMC, tiene un total de 11.060 millones de transistores en una superficie de 237 mm cuadrados, lo que nos deja una densidad de 46,7 millones de transistores por milímetro cuadrado, y es compatible con DirectX 12 Ultimate (12_2).

AMD ha mantenido, como cabía esperar, todas las claves de la arquitectura RDNA 2, lo que significa que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 cuenta con hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos, y también con memoria caché infinita, cuyo objetivo es generar picos máximos de ancho de banda que mejoran notablemente el rendimiento, siempre que nos mantengamos en resoluciones óptimas. En este caso, la caché infinita se ha recortado a 32 MB, una cifra muy inferior a los 96 MB que trae la Radeon RX 6700 XT, lo que deja patente que estamos, como dijimos, ante un modelo centrado en 1080p.

Como recordarán nuestros lectores habituales, la caché infinita funciona de una manera muy sencilla. Se trata de una pequeña porción de memoria que ofrece un alto ancho de banda, y que se utiliza, principalmente, para almacenar aquellos elementos gráficos que no tienen tendencia a permanecer estáticos, es decir, que cambian con mucha frecuencia y que dependen, por tanto, más del ancho de banda (de la velocidad de las comunicaciones de lectura y escritura) que de la capacidad total de la memoria. Por contra, la memoria gráfica almacena en mayor medida esos elementos estáticos.

Por ejemplo, los efectos de iluminación y las sombras serían elementos más dinámicos que las texturas, y tendrían cabida en esa caché infinita. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la capacidad, aunque queda en un segundo plano, sigue importando, y determina a qué resoluciones dará lo mejor de sí la caché infinita.

En el caso de las Radeon RX 6800 y superiores, sus 128 MB de caché son suficiente para aguantar el tirón incluso en 4K, mientras que los 96 MB de la RX 6700 XT no tienen problemas en 1440p. En este caso, los 32 MB de caché infinita que trae la Radeon RX 6600 XT la colocan claramente un peldaño por debajo, y la convierten en una solución gráfica pensada para dar lo mejor de sí en 1080p.

La arquitectura RDNA 2 marcó un importante punto de inflexión, y demostró que AMD no solo podía dar el salto al trazado de rayos, sino que además iba a ser capaz de ofrecer un importante aumento de rendimiento bruto en rasterización, y en eficiencia. Esta arquitectura es hasta un 50% más eficiente que RDNA de primera generación, y esto se deja notar de una manera muy clara en su TBP, que es de 160 vatios. Para contextualizarlo, basta con decir que solo supera en 10 vatios a la RX 5600 XT, pero rinde, según AMD, entre un 40% y un 70% más.

Con esta tarjeta gráfica, AMD ha mantenido su apuesta por integrar generosas cantidades de memoria gráfica. La Radeon RX 6600 XT tiene 8 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz, lo que supone una mejora considerable frente a los 6 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz-14 GHz (según modelo) que traía la Radeon RX 5600 XT, una tarjeta gráfica a la que sucede directamente. En términos de precio, esta última rondaba entre los 300 y los 330 euros, lo que significa que la Radeon RX 6600 XT ha llegado al mercado con un precio superior.

Todas las tecnologías con las que AMD ha dotado a la arquitectura RDNA 2 están presentes en la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308. Como hemos anticipado, esto significa que es totalmente compatible con DirectX 12 Ultimate, y que ofrece un conjunto de tecnologías avanzadas muy completo, y muy interesante. Estas son las más relevantes:

«Smart Access Memory» y «Rage Mode» : mejoran el rendimiento a través de una mayor integración entre la GPU y un procesador Ryzen. El primero permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible, y el segundo aplica un overclock considerable con un simple clic.

: mejoran el rendimiento a través de una mayor integración entre la GPU y un procesador Ryzen. El primero permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible, y el segundo aplica un overclock considerable con un simple clic. Tecnología de reducción de latencia : vinculada a la tecnología FreeSync de AMD. Mejora la experiencia del usuario en juegos al reducir el retardo que se produce durante la ejecución de acciones y su presentación en pantalla hasta en un 37%.

: vinculada a la tecnología FreeSync de AMD. Mejora la experiencia del usuario en juegos al reducir el retardo que se produce durante la ejecución de acciones y su presentación en pantalla hasta en un 37%. Aceleración de trazado de rayos: a través de las unidades de computación. Esto quiere decir que la Radeon RX 6600 XT tiene 32 unidades de aceleración de trazado de rayos.

a través de las unidades de computación. Esto quiere decir que la Radeon RX 6600 XT tiene 32 unidades de aceleración de trazado de rayos. AMD FidelityFX Super Resolution : es una técnica de reescalado espacial que aplica un filtro de realce para mejorar el resultado final. Permite mejorar el rendimiento de forma notable, a costa de reducir la calidad de imagen según el modo que utilicemos.

: es una técnica de reescalado espacial que aplica un filtro de realce para mejorar el resultado final. Permite mejorar el rendimiento de forma notable, a costa de reducir la calidad de imagen según el modo que utilicemos. AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening: es un algoritmo que ajusta, de forma adaptativa, el grado de definición por píxel en la imagen, generando un efecto de realce que puede mejorar la calidad de imagen cuando trabaja con determinadas técnicas de suavizado de bordes, como TAA, por ejemplo, y también con VRS (sombreador de tasa variable). Se utiliza también al activar FidelityFX Super Resolution.

es un algoritmo que ajusta, de forma adaptativa, el grado de definición por píxel en la imagen, generando un efecto de realce que puede mejorar la calidad de imagen cuando trabaja con determinadas técnicas de suavizado de bordes, como TAA, por ejemplo, y también con VRS (sombreador de tasa variable). Se utiliza también al activar FidelityFX Super Resolution. AMD FidelityFX Variable Shading: estamos ante un sombreador de tasa variable que ajusta la calidad del sombreado en función de cada escena en concreto, reduciendo con ello la carga de trabajo y mejorando el rendimiento sin sacrificios importantes en la calidad de la imagen, siempre que no se reduzcan demasiado los valores utilizados.

estamos ante un sombreador de tasa variable que ajusta la calidad del sombreado en función de cada escena en concreto, reduciendo con ello la carga de trabajo y mejorando el rendimiento sin sacrificios importantes en la calidad de la imagen, siempre que no se reduzcan demasiado los valores utilizados. AMD FidelityFX Denoiser : esta tecnología reduce el ruido generado en cargas de trabajo que utilizan trazado de rayos. Este paso normalmente es el último en la jerarquía que se produce al generar un fotograma con trazado de rayos, y es fundamental, ya que sin él nos encontraríamos con una imagen deslucida debido al impacto del ruido que no ha sido eliminado en ese proceso final.

: esta tecnología reduce el ruido generado en cargas de trabajo que utilizan trazado de rayos. Este paso normalmente es el último en la jerarquía que se produce al generar un fotograma con trazado de rayos, y es fundamental, ya que sin él nos encontraríamos con una imagen deslucida debido al impacto del ruido que no ha sido eliminado en ese proceso final. AMD FidelityFX CACAO: es una técnica de oclusión ambiental optimizada que logra un excelente equilibrio entre calidad y rendimiento. Permite mejorar los efectos de luces y sombras, y las interacciones de estas entre objetos, con un bajo consumo de recursos. El resultado puede variar en función de cada juego.

AMD FidelityFX SPD: en este caso se utiliza la computación asíncrona (procesos en ejecución «desordenada) para aprovechar los tiempos ociosos de la GPU y acelerar la carga de trabajo asociada al mapeado de texturas.

Creo que ya tenemos una visión bastante clara de todo lo que hay detrás de la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 a nivel tecnológico, así que estamos listos para repasar sus especificaciones:

Núcleo Navi 23 XT.

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders a 2.428 MHz-2.607 MHz.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Potencia en FP32: alrededor de 10,7 TFLOPs.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

Interfaz PCIE Gen4 x8.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

TGP de 160 vatios, utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Equipo de pruebas utilizado para el análisis

Para poder aprovechar al máximo las posibilidades de la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308, y evitar cualquier cuello de botella a nivel de CPU, hemos utilizado un equipo de última generación, muy potente y preparado para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier resolución.

En este sentido, el Ryzen 7 5800X tiene un gran peso, y es que, gracias a su elevado IPC y a sus ocho núcleos y dieciséis hilos, permite que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 desarrolle todo su potencial en 1080p. Dicho procesador también nos permite utilizar la tecnología SAM, que tiene un impacto positivo en la tasa de fotogramas por segundo.

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 con 8 GB de memoria GDDR6.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Rendimiento en rasterización

Los datos de rendimiento que hemos obtenido encajan con mis expectativas. La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 tiene un modo turbo ligeramente superior al modelo de referencia, y esto, unido a la tecnología SAM, se traduce en un rendimiento excelente cuando nos movemos en resolución 1080p.

Sin embargo, al subir la resolución a 1440p, la pérdida de rendimiento es muy marcada, y estoy convencido de que esto se debe, en gran medida, a los 32 MB de caché infinita que ha montado AMD. Con 64 MB de caché infinita esa caída de rendimiento en 1440p habría sido más moderada.

Comparada con la Radeon RX 5600 XT, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 representa un salto generacional claro, y en términos de rendimiento comparativo esta tarjeta gráfica se sitúa, de media, un 11% por encima de la RTX 3060 en rasterización. Como anticipamos, es una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p, aunque puede mover juegos actuales en 1440p con una fluidez más que aceptable. Os recuerdo que podéis hacer clic en todas las imágenes para ampliarlas.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Rendimiento en trazado de rayos

La Radeon RX 6600 XT se sitúa muy cerca de la franja de precios que tiene la GeForce RTX 3060 Ti ya que, como hemos dicho, su precio recomendado parte en los 389,99 euros, mientras que la solución de NVIDIA tiene un precio de salida de 419,99 euros. La diferencia es mínima, solo 30 euros, así que cualquier pequeña disparidad en términos de rendimiento convertirá a una u otra en la mejor opción.

Debido a esa similitud de precio entre ambas tarjetas gráficas, hemos enfrentado a la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 con la RTX 3060 Ti en trazado de rayos. Para que la comparativa sea justa, hemos tenido en cuenta la tecnología DLSS de segunda generación de NVIDIA, y también el FSR de AMD, ya que son dos características que ofrecen dichas tarjetas gráficas, y que evidentemente representan un valor a tener muy en cuenta.

Los resultados son bastante claros. La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 pierde mucho rendimiento al trabajar con trazado de rayos, y la GeForce RTX 3060 Ti aguanta mucho mejor el impacto de dicha tecnología, tanto que, incluso sin activar el DLSS, llega a doblarla en rendimiento. Con esto en mente, queda claro que aunque la RX 6600 XT supere en rasterización a la RTX 3060, AMD tiene que ajustar mejor el precio de venta. No tengo información sobre el precio de venta oficial de la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 que hemos podido analizar, pero imagino que rondará los 400 euros.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Temperatura y consumo

La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 tiene un sistema de refrigeración sobresaliente, y esto se deja notar en las temperaturas de trabajo de la tarjeta que, de media, rondan los 63 grados cuando trabaja a plena carga. En ningún momento he registrado valores preocupantes durante mis pruebas, de hecho el pico máximo que produjo fue de 65 grados.

Por lo que respecta al consumo, los valores están dentro de lo que cabía esperar, con una media de 164 vatios y un pico máximo de 196 vatios. Podemos hacer overclock, pero la verdad es que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 ya viene bastante apretada de fábrica, lo que significa que no tiene mucho margen, y además nos tocará jugar con el limitador de alimentación. En mi caso, he podido llevarla hasta los 2,75 GHz de forma totalmente estable, lo que se ha traducido en una mejora de rendimiento de entre un 3% y un 5%.

XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308: Notas finales

La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 es una tarjeta gráfica con un diseño excelente que ofrece, además, una calidad de construcción fuera de toda duda. También es bastante fresca, tiene un consumo dentro de lo esperado, a pesar de la ligera subida de frecuencias que trae de casa, y ofrece un excelente nivel de rendimiento cuando nos movemos en 1080p y nos limitamos a rasterización.

Cuando se cumplen esas condiciones, resolución 1080p y rasterización, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 llega a superar incluso a la RTX 3060 Ti en casos muy específicos, como AC: Valhalla, pero de media, su rendimiento se sitúa, como dijimos, un 11% por encima de la RTX 3060. Esto justifica que sea un poco más cara que dicha tarjeta gráfica, pero el problema es que no hablamos de una diferencia de unos pocos euros, sino de una distancia tan grande que, en términos de precio, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 se acaba pisando con la RTX 3060 Ti, y como hemos visto, si comparamos ambas, la primera no sale bien parada.

En 1440p, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 pierde bastante rendimiento, y si activamos el trazado de rayos vuelve a quedar claro lo que os hemos dicho en otras ocasiones, que la arquitectura RDNA 2 no está al nivel de Ampere trabajando con dicha tecnología. También hemos podido ver que el DLSS tiene un impacto enorme, y que el FSR ayuda a mejorar la tasa de fotogramas por segundo, pero no de la misma manera que la tecnología de NVIDIA.

Es importante destacar, además, que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 utiliza una ranura PCIE Gen4 x8, lo que significa que, si la instalamos en una ranura PCIE Gen3 x16, tendrá un ancho de banda menor, ya que estará limitada a x8 (ocho líneas), y esto puede reducir su rendimiento de forma notable. En algunos juegos, como AC: Valhalla, no hay diferencia entre uno y otro estándar, pero en DOOM Eternal la diferencia a favor de la ranura PCIE Gen3 x8 llega a ser de casi un 30%, así que tenedlo muy en cuenta si tenéis pensado actualizar un PC que no dispone de dicho estándar.

Francamente, creo que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 no es una mala tarjeta gráfica. Es un buen producto si vamos a jugar en 1080p, y si no nos importa prescindir del trazado de rayos, pero AMD no ha acertado con el precio. Un simple ajuste a 339-349 euros convertiría a la Radeon RX 6600 XT en una solución gráfica mucho más equilibrada, y mucho más interesante.