Tal y como ya esperábamos, el Unpacked de hace unos minutos ha sido el marco elegido por Samsung para presentar el Galaxy Z Flip3 5G, el teléfono con que el pretende demostrarnos que el diseño de concha, muy popular entre los teléfonos móviles de hace ya bastantes años, tiene cabida en el mundo de los smartphones. Y aunque a falta de probarlo, por lo que hemos podido ver en la presentación, sumado a lo que ya sabíamos por las filtraciones, parece que sí que hay razones para pensarlo.

Obviamente el factor clave es lo compacto que resulta, y es que el Galaxy Z Flip3, plegado, tiene un tamaño de tan solo 72,2 x 86,4 x 17,1 milímetros. Un tamaño que, eso sí, no debe hacer pensar que sus prestaciones van a escala, pues muy al contrario, Samsung ha hecho un destacable trabajo en lo referido a integrar todo lo que esperaríamos en el interior de un tope de gama de 2021.

Galaxy Z Flip3: especificaciones técnicas

Samsung Galaxy Z Flip3 SoC Snapdragon 888 5G Memoria 8 GB Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.1 Pantalla principal (plegable) Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas Full HD+ (2.640 x 1.080 puntos), 425 puntos por pulgada, 120 hercios. Pantalla secundaria (exterior) Super AMOLED de 1,9 pulgadas (260 x 512 puntos), 302 puntos por pulgada. Conectividad 5G, 4G, Bluetooth 5.0, WiFi AC, NFC, USB tipo-C Batería 3.300 miliamperios Cámara principal Gran angular de 12 megapíxeles f/1.8; Ultra gran angular de 12 megapíxeles f/2.2 Cámara frontal 10 megapíxeles f/2.4 Sistema operativo Android 11 con One UI 3 Dimensiones y peso 72,2 x 86,4 x 17,1 milímetros (plegado); 72,2 x 166 x 6,9 mm (abierto); 183 gramos

Lo primero que vemos es que, una vez más, los filtradores hicieron bien su trabajo, pues se ha confirmado todo lo que ya te adelantamos hace unos días sobre el Galaxy Z Flip3. Al final es cierto que las presentaciones pierden parte de su interés cuando ya sabes lo que vas a ver, pero se ha generado una enorme comunidad centrada en recabar y hacer pública toda la información posible sobre los dispositivos que están por llegar.

Pero hablemos del Galaxy Z Flip3 y empecemos por lo más llamativo de este smarphone, su pantalla. O, para ser más exactos, sus dos pantallas. La principal, plegable es una Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (2.640 x 1.080 puntos) en una proporción de aspecto 4,1:10. Tiene una definición de 425 puntos por pulgada y una frecuencia de actualización de 120 hercios y Samsung afirma haber mejorado su tecnología, así como la de la bisagra, para dotarlo de una mayor vida útil.

Un aspecto muy interesante de la pantalla del Galaxy Z FLip3 es el llamado modo de atril. Con los dos segmentos de la pantalla formando un ángulo de alrededor de 90 grados, y en apps diseñadas para soportar este modo, el contenido de la interfaz se dividirá en dos partes. Por poner el ejemplo más claro, si reproduces un vídeo de YouTube, en la parte superior verás el propio vídeo, mientras que en la inferior se mostrarán los controles de reproducción, vídeos relacionados y otros elementos de la interfaz del servicio.

La pantalla secundaria, que es la que veremos siempre que el Galaxy Z Flip3 esté plegado es, obviamente, bastante más pequeña. Hablamos de un panel Super AMOLED de 1,9 pulgadas con una resolución de 260 x 512 puntos con una definición de 302 puntos por pulgada. No obstante, Samsung ha realizado un buen trabajo, por lo que hemos podido ver en la presentación, para dotarla de función. Así, desde realizar un pago con el móvil hasta tomarnos un selfie con la cámara principal, pasando por supuesto por las notificaciones, son bastantes las tareas que podremos realizar sin abrir el teléfono.

Fijándonos ya en su interior, poca por no decir ninguna sorpresa. Como indicaba al principio, el Samsung Galaxy Z Flip3 integra en su interior exactamente lo que esperamos de un tope de gama de 2021. Empezando, claro, por un SoC Snapdragron 888, acompañado de 8 gigabytes de memoria RAM y 128 o 256 gigas de almacenamiento UFS 3.1. En este punto es importante que tengas en cuenta que su capacidad no es ampliable con tarjetas de memoria.

En el apartado de conectividad nos encontramos con 5G, como ya podíamos esperar en base a su SoC. Se acompaña de 4G, Bluetooth 5.0, WiFi AC, NFC y un puerto USB tipo-C que emplearemos tanto para datos como para carga. Y a este respecto, el Samsung Galaxy Z Flip3 cuenta con una batería de 3.330 miliamperios. Sensiblemente inferior a lo que vemos en la mayoría de los tope de gama de hoy en día, pero debemos tener en cuenta que el tamaño del Galaxy Z Flip3 hace imposible emplear una batería del tamaño de las que vemos habitualmente.

En el apartado de fotografía, el Galaxy Z Flip3 cuenta con una cámara principal compuesta por un gran angular de 12 megapíxeles f/1.8 reforzado por un ultra gran angular también de 12 megapíxeles. Una de las interesantes particularidades de este móvil, eso sí, es que como ya indicaba antes, gracias a su pantalla secundaria es posible emplear la cámara principal para fotografiarnos o grabarnos a nosotros mismos. No obstante también cuenta con una cámara frontal, esta de 10 megapíxeles f/2.4.

Para gestionar el dispositivo encontraremos Android 11 con con la capa de personalización One UI 3, responsable tanto de los aspectos propios de la pantalla plegable del Galaxy Z Flip3. como de su integración con otros dispositivos del fabricante, como el también presentado esta tarde Samsung Galaxy Watch 4. En el Unpacked no se ha hecho mención alguna al ya bastante cercano Android 12, aunque podemos entender que no tardará en recibir una actualización al mismo una vez que Google lo libere.

No hablamos, eso sí, de un smartphone económico. Llegará al mercado el próximo 27 de agosto (aunque ya es posible reservarlo en la web de Samsung) y su precio partirá de los 1.059 euros de la versión con 128 gigas de almacenamiento, que subirán hasta los 1.109 euros para la versión con 256 gigas. Una diferencia mínima teniendo en cuenta que hablamos del doble de memoria, y más aún si tenemos en cuenta que, como ya te indicamos antes, el Galaxy Z Flip3 no permite el uso de tarjetas de memoria.